2-й таймБоруссия Д — ЛилльОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джоб Беллингем«Боруссия» Д — Лилль. Онлайн, прямая трансляция Бахтиёр Зайнутдинов«Краснодар» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция Игроки Шальке празднуют голНовый тренер — новая энергия: «Шальке» начал сезон с победы над «Гертой»
  • 19:35
    • «Краснодар» — «Динамо» Москва: стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ
  • 18:26
    • Леклер стал лучшим в квалификации Гран-при Венгрии
  • 18:06
    • «Уфа» минимально обыграла «Шинник» в матче Первой лиги
  • 16:54
    • Экс-голкипер «Арсенала» Рамсдейл перешел в «Ньюкасл» на правах аренды
  • 16:48
    • Сборная России по плаванию заняла второе место в смешанной эстафете
  • 15:59
    • The Athletic: Александер Исак продолжит тренировки в составе «Ньюкасла»
  • 15:53
    • Юрий Семин высказался о главной проблеме российского футбола
    Все новости спорта

    Сумеют ли «шпоры» одолеть «сорок»?

    Ньюкасл — Тоттенхэм: прогноз на футбол и ставка за 2.55

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм»
    3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 14:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» не столь ярко провели минувший сезон. Команда финишировала на 5 строчке АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» на 5 очков отстал от третьей позиции. А вот забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

    Тоттенхэм — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили корейским звездам (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (2:3). Плюс поединок с «Селтиком» завершился зычной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Ньюкасл» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сороки» нынче пребывают далеко не в лучших кондициях. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Ньюкасл» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках «сороки» победили 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Сороки» постараются прервать свой пораженческий сериал.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тоттенхэм» сумел выиграть Лигу Европы. А вот в собственные ворота команда пропустила 65 мячей в 38 матчах.

  • Первое лондонское дерби — и первая пощёчина от «Тоттенхэма»: «Арсенал» оступился в Гонконге
  • Старт сезона в АПЛ всё ближе
  • 31/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» сумел одолеть «Арсенал» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Лутон Тауном» (0:0). А вот несколько ранее она не смогла обыграть «Уикомб» (2:2).

    При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шпоры» постепенно входят в свою лучшую форму. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Тоттенхэм» пока не проигрывал в летних спаррингах. Да и вообще, не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Шпоры» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» уступил в 5 своих последних поединках

    • «Шпоры» не уступили в 4 последних матчах

    • «Тоттенхэм» уже полтора года не обыгрывает «сорок»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Шпоры» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «сорок».

    «Тоттенхэм» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Ньюкасла» ошибается частенько.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ланс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Микельсен — Тьен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кесслер — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чайка — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рыбакина — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Галатасарай — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Айнтрахт Фр
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гауфф — Мбоко
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Попырин — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ньюкасл — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 03.08.202514:00. Сумеют ли «шпоры» одолеть «сорок»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры