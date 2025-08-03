Ньюкасл — Тоттенхэм: прогноз на футбол и ставка за 2.55

3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» не столь ярко провели минувший сезон. Команда финишировала на 5 строчке АПЛ.

При этом «Ньюкасл» на 5 очков отстал от третьей позиции. А вот забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили корейским звездам (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (2:3). Плюс поединок с «Селтиком» завершился зычной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Ньюкасл» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сороки» нынче пребывают далеко не в лучших кондициях. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Ньюкасл» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках «сороки» победили 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Сороки» постараются прервать свой пораженческий сериал.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» сумел выиграть Лигу Европы. А вот в собственные ворота команда пропустила 65 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тоттенхэм» сумел одолеть «Арсенал» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Лутон Тауном» (0:0). А вот несколько ранее она не смогла обыграть «Уикомб» (2:2).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» постепенно входят в свою лучшую форму. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.

При этом «Тоттенхэм» пока не проигрывал в летних спаррингах. Да и вообще, не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Шпоры» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» уступил в 5 своих последних поединках

«Шпоры» не уступили в 4 последних матчах

«Тоттенхэм» уже полтора года не обыгрывает «сорок»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Шпоры» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «сорок».

«Тоттенхэм» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Ньюкасла» ошибается частенько.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00