Окжетпес — Елимай: прогноз на футбол и ставка за 1.80

2 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Елимай». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Елимай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 28 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в таблице, на семь баллов отставая от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также лишь по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле разошелся мировой с «Женисом» (0:0).

Перед этим в 17-м туре чемпионата страны коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах обыграл «Улытау» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов как на победу, так и на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

«Елимай» Семей

Турнирное положение: «Елимай» Семей по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 28 баллов и борется за еврокубки.

Команда занимает пятую позицию, на семь пунктов отставая от зоны еврокубков (топ-3), а также лишь по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Жетысу» (3:0).

Перед этим в 17-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «Жениса» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Елимай» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, но по крайней мере обещает неплохие перспективы на мировой исход, если учесть примерно тот же класс соперника.

Фессу Плакка — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Окжетпеса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Окжетпеса» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Елимая» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.40, победа «Окжетпеса» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних выездных матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Окжетпеса».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00