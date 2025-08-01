БАТЭ — Витебск. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Высшая лига Беларуси, 1 августа 2025 года

БАТЭ
Витебск
«БАТЭ»
Турнирная таблица: «БАТЭ» после 15 туров занимает 12-ю строчку в чемпионате Беларуси. В активе команды 16 очков.
За этот отрезок клуб одержал четыре победы, четыре раза сыграл в ничью и потерпел семь поражений. Разница мячей — 17:24.
БАТЭ — Витебск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: последний матч «БАТЭ» выиграл в 1/16 кубка Беларуси. Был обыгран клуб «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0.
В трех последних матча чемпионата «БАТЭ» проиграл «Минску» со счетом 0:2. Также команда сыграла вничью с клубами «Нафтан» (2:2) и «Славия-Мозырь» (1:1).
Как итог, в последних пяти матчах «БАТЭ» одержал всего одну победу, два раза проиграл и дважды проиграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 5:10.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «БАТЭ» не может похвастаться стабильной игрой в этом сезоне. Команда, как и в начале сезона, не вызывает уверенностью своей игрой.
Однако недавняя победа в национальном кубке может подбодрить «БАТЭ».
«Витебск»
Турнирная таблица: «Витебск» после 15 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 баллов.
«Витебск» одержал пять побед, три раза сыграла вничью и потерпела семь поражений. Разница мяча — 23:23.
Последние матчи: последнюю игру «Витебск» выиграл против клуба «Днепр М» в 1/16 финала Кубка Беларуси со счетом 1:0.
В трех последних матчах чемпионата «Витебск» набрал лишь один балл. Команда разгромно проиграла клубу «Славия-Мозырь» со счетом 4:0 и неудачно выступила в поединке с «Торпедо-БелАЗ» (3:2). Также была нулевая ничья против «Немана».
По итогу, в последних пяти матчах у команды две победы, одна ничья и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:8.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: эти команды уже играли в этом сезоне. В первом туре чемпионата «Витебск» минимально проиграл «БАТЭ» со счетом 0:1.
Однако по ходу сезона команда смогла выправить ситуацию, но позиция в середине сезона вряд ли радует «Витебск». Отметим, что команда может побеждать и умеет это делать, но ей не хватает стабильности.
Статистика для ставок
- В первом матче чемпионата победу одержал «БАТЭ» со счетом 1:0
- «БАТЭ» не может победить в пяти матчах подряд
- «Витебск» выиграл свою последнюю игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «БАТЭ» является фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.40. Ничья в матче оценивается в 3.20, а победа «Витебска» — 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.61.
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Прогноз: сложно назвать фаворита в матче, однако «Витебск» на данном отрезке сезона выглядит солиднее соперника.
Ставка: Победа «Витебска» в матче за 2.85.
Прогноз: Можно ожидать и ничью в этом матче и сыграть на этом.
Ставка: Ничья в матче за 3.20.