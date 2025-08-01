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    «БАТЭ» сможет справиться с «Витебском»?

    БАТЭ — Витебск. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Высшая лига Беларуси, 1 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «БАТЭ» — «Витебск»
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    Футбольный клуб «БАТЭ»
    1 августа в 16-м туре чемпионата Беларуси сыграют «БАТЭ» и «Витебск». Начало матча — в 18:15 по мск Ставка и прогноз на матч «БАТЭ» — «Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Августа 2025 года

    БАТЭ

  • Борисов
    •  БАТЭ 18:15 Витебск

    Витебск

  • Витебск
    •

    «БАТЭ»

    Турнирная таблица: «БАТЭ» после 15 туров занимает 12-ю строчку в чемпионате Беларуси. В активе команды 16 очков.

    За этот отрезок клуб одержал четыре победы, четыре раза сыграл в ничью и потерпел семь поражений. Разница мячей — 17:24.

    БАТЭ — Витебск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: последний матч «БАТЭ» выиграл в 1/16 кубка Беларуси. Был обыгран клуб «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0.

    В трех последних матча чемпионата «БАТЭ» проиграл «Минску» со счетом 0:2. Также команда сыграла вничью с клубами «Нафтан» (2:2) и «Славия-Мозырь» (1:1).

    Как итог, в последних пяти матчах «БАТЭ» одержал всего одну победу, два раза проиграл и дважды проиграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 5:10.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «БАТЭ» не может похвастаться стабильной игрой в этом сезоне. Команда, как и в начале сезона, не вызывает уверенностью своей игрой.

    Однако недавняя победа в национальном кубке может подбодрить «БАТЭ».

    «Витебск»

    Турнирная таблица: «Витебск» после 15 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 баллов.

    «Витебск» одержал пять побед, три раза сыграла вничью и потерпела семь поражений. Разница мяча — 23:23.

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    • Последние матчи: последнюю игру «Витебск» выиграл против клуба «Днепр М» в 1/16 финала Кубка Беларуси со счетом 1:0.

    В трех последних матчах чемпионата «Витебск» набрал лишь один балл. Команда разгромно проиграла клубу «Славия-Мозырь» со счетом 4:0 и неудачно выступила в поединке с «Торпедо-БелАЗ» (3:2). Также была нулевая ничья против «Немана».

    По итогу, в последних пяти матчах у команды две победы, одна ничья и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:8.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: эти команды уже играли в этом сезоне. В первом туре чемпионата «Витебск» минимально проиграл «БАТЭ» со счетом 0:1.

    Однако по ходу сезона команда смогла выправить ситуацию, но позиция в середине сезона вряд ли радует «Витебск». Отметим, что команда может побеждать и умеет это делать, но ей не хватает стабильности.

    Статистика для ставок

    • В первом матче чемпионата победу одержал «БАТЭ» со счетом 1:0

    • «БАТЭ» не может победить в пяти матчах подряд

    • «Витебск» выиграл свою последнюю игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «БАТЭ» является фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.40. Ничья в матче оценивается в 3.20, а победа «Витебска» — 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.61.

    Прогноз: сложно назвать фаворита в матче, однако «Витебск» на данном отрезке сезона выглядит солиднее соперника.

    Ставка: Победа «Витебска» в матче за 2.85.

    Прогноз: Можно ожидать и ничью в этом матче и сыграть на этом.

    Ставка: Ничья в матче за 3.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч БАТЭ — Витебск?

    Матч БАТЭ — Витебск состоится 01 августа 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч БАТЭ — Витебск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Витебска» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче БАТЭ — Витебск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Витебска» в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ — Витебск?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче БАТЭ — Витебск?

    Коэффициенты букмекеров: : «БАТЭ» является фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.40. Ничья в матче оценивается в 3.20, а победа «Витебска» — 2.85.

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    БАТЭ — Витебск: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 01.08.202518:15. «БАТЭ» сможет справиться с «Витебском»?
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