БАТЭ — Витебск. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Высшая лига Беларуси, 1 августа 2025 года

1 августа в 16-м туре чемпионата Беларуси сыграют «БАТЭ» и «Витебск». Начало матча — в 18:15 по мск Ставка и прогноз на матч «БАТЭ» — «Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«БАТЭ»

Турнирная таблица: «БАТЭ» после 15 туров занимает 12-ю строчку в чемпионате Беларуси. В активе команды 16 очков.

За этот отрезок клуб одержал четыре победы, четыре раза сыграл в ничью и потерпел семь поражений. Разница мячей — 17:24.

Последние матчи: последний матч «БАТЭ» выиграл в 1/16 кубка Беларуси. Был обыгран клуб «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0.

В трех последних матча чемпионата «БАТЭ» проиграл «Минску» со счетом 0:2. Также команда сыграла вничью с клубами «Нафтан» (2:2) и «Славия-Мозырь» (1:1).

Как итог, в последних пяти матчах «БАТЭ» одержал всего одну победу, два раза проиграл и дважды проиграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 5:10.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «БАТЭ» не может похвастаться стабильной игрой в этом сезоне. Команда, как и в начале сезона, не вызывает уверенностью своей игрой.

Однако недавняя победа в национальном кубке может подбодрить «БАТЭ».

«Витебск»

Турнирная таблица: «Витебск» после 15 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 баллов.

«Витебск» одержал пять побед, три раза сыграла вничью и потерпела семь поражений. Разница мяча — 23:23.

Последние матчи: последнюю игру «Витебск» выиграл против клуба «Днепр М» в 1/16 финала Кубка Беларуси со счетом 1:0.

В трех последних матчах чемпионата «Витебск» набрал лишь один балл. Команда разгромно проиграла клубу «Славия-Мозырь» со счетом 4:0 и неудачно выступила в поединке с «Торпедо-БелАЗ» (3:2). Также была нулевая ничья против «Немана».

По итогу, в последних пяти матчах у команды две победы, одна ничья и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:8.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: эти команды уже играли в этом сезоне. В первом туре чемпионата «Витебск» минимально проиграл «БАТЭ» со счетом 0:1.



Однако по ходу сезона команда смогла выправить ситуацию, но позиция в середине сезона вряд ли радует «Витебск». Отметим, что команда может побеждать и умеет это делать, но ей не хватает стабильности.

Статистика для ставок

В первом матче чемпионата победу одержал «БАТЭ» со счетом 1:0

«БАТЭ» не может победить в пяти матчах подряд

«Витебск» выиграл свою последнюю игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «БАТЭ» является фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.40. Ничья в матче оценивается в 3.20, а победа «Витебска» — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.61.

Прогноз: сложно назвать фаворита в матче, однако «Витебск» на данном отрезке сезона выглядит солиднее соперника.

Ставка: Победа «Витебска» в матче за 2.85.

Прогноз: Можно ожидать и ничью в этом матче и сыграть на этом.

Ставка: Ничья в матче за 3.20.