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    Валюр — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Валюр» — «Кауно Жальгирис»
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    «Лех» — «Кауно Жальгирис»
    «Валюр» из Исландии дома сыграет против литовского клуба «Кауно Жальгирис» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валюр» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Валур

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Валур 21:30 Кауно Жальгирис

    Кауно Жальгирис

  • Литва. Лига А
    •

    «Валюр»

    Турнирная таблица: «Валюр» лидирует в чемпионате Исландии, в 16 матчах команда набрала 33 очка. В минувшем туре участник Лиги конференций выиграл у «Хабнарфтордюра» (3:1).

    Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Валюр» переиграл в двухматчевой дуэли эстонскую «Флору» (3:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Во втором раунде еврокубка исландцы обменялись голами с литовцами из «Кауно Жальгириса» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Валюр» выдаёт беспроигрышную серию из 10 матчей: исландцы на внутренней арене смогли переиграть «Викингур» (2:1), «Вестри» (2:0), «Стьярнан» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявик» (6:1) и «Вестманнаэйяр» (1:0).

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 46 очков. В 20 матчах команда одержала 14 побед, сыграла вничью 4 раза и проиграла 2 встречи.

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    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы сыграли вничью с «Валюром» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 16 матчей, литовцы выиграли 13 матчей и сыграли вничью в 3 встречах.

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

    • «Валюр» не проигрывает 10 матчей подряд

    • «Кауно Жальгирис» и «Валюр» разошлись миром (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа «Кауно Жальгирис» — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, в предстоящей игре судьбу победителя может определить всего один мяч. Команды могут сыграть по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.75.

    Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут определить победителя двухматчевой дуэли в основное время матча.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом  3.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Валюр — Кауно Жальгирис?

    Матч Валюр — Кауно Жальгирис состоится 31 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Валюр — Кауно Жальгирис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТМ 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Валюр — Кауно Жальгирис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТМ 2» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Валюр — Кауно Жальгирис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Валюр — Кауно Жальгирис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа «Кауно Жальгирис» — в 3.55.

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    Валюр — Кауно Жальгирис: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:30. Дойдет ли дело до серии пенальти?
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