Валюр — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Валюр» из Исландии дома сыграет против литовского клуба «Кауно Жальгирис» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валюр» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валюр»

Турнирная таблица: «Валюр» лидирует в чемпионате Исландии, в 16 матчах команда набрала 33 очка. В минувшем туре участник Лиги конференций выиграл у «Хабнарфтордюра» (3:1).

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Валюр» переиграл в двухматчевой дуэли эстонскую «Флору» (3:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Во втором раунде еврокубка исландцы обменялись голами с литовцами из «Кауно Жальгириса» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Валюр» выдаёт беспроигрышную серию из 10 матчей: исландцы на внутренней арене смогли переиграть «Викингур» (2:1), «Вестри» (2:0), «Стьярнан» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявик» (6:1) и «Вестманнаэйяр» (1:0).

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 46 очков. В 20 матчах команда одержала 14 побед, сыграла вничью 4 раза и проиграла 2 встречи.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы сыграли вничью с «Валюром» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 16 матчей, литовцы выиграли 13 матчей и сыграли вничью в 3 встречах.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

«Валюр» не проигрывает 10 матчей подряд

«Кауно Жальгирис» и «Валюр» разошлись миром (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа «Кауно Жальгирис» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, в предстоящей игре судьбу победителя может определить всего один мяч. Команды могут сыграть по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.75.

Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут определить победителя двухматчевой дуэли в основное время матча.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.55.