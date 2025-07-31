Неман — Кошице. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Неман
Кошице
«Неман»
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.
Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Неман — Кошице: коэффициенты букмекеров
Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» со счётом 3:2. В составе «Немана» дублем отметился Павел Савицкий, ещё один гол на свой счет записал Максим Кравцов.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Неман» одержал четвертую победу подряд, включая матчи Лиги конференций и чемпионата Беларуси.
«Кошице»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Словакии «Кошице» начало с фиаско, проиграв клубу «Подбрезова» (1:3).
Последние матчи: В Лиге конференций «Кошице» проиграло «Неману» со счётом 2:3.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Кошице» одержало одну победу, сыграв одну встречу вничью и проиграло три игры.
Статистика для ставок
- «Кошице» финишировал в чемпионате Словакии на 4 месте
- «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси
- «Неман» выиграл у «Кошице» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Кошице» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В первой встрече команды забили друг другу 5 голов, так что ожидаем результативного футбола и в ответном поединке.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.
Прогноз: «Неман» может попробовать отстоять преимущество в один мяч, так что, команду вполне может устроить и ничья в ответной игре с «Кошице».
Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 1.80.