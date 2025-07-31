Неман — Кошице. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Неман» из Беларуси дома сыграет против «Кошице» из Словакии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Кошице», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Неман»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.

Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» со счётом 3:2. В составе «Немана» дублем отметился Павел Савицкий, ещё один гол на свой счет записал Максим Кравцов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Неман» одержал четвертую победу подряд, включая матчи Лиги конференций и чемпионата Беларуси.

«Кошице»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Словакии «Кошице» начало с фиаско, проиграв клубу «Подбрезова» (1:3).

Последние матчи: В Лиге конференций «Кошице» проиграло «Неману» со счётом 2:3.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Кошице» одержало одну победу, сыграв одну встречу вничью и проиграло три игры.

Статистика для ставок

«Кошице» финишировал в чемпионате Словакии на 4 месте

«Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

«Неман» выиграл у «Кошице» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Кошице» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

Прогноз: В первой встрече команды забили друг другу 5 голов, так что ожидаем результативного футбола и в ответном поединке.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.

Прогноз: «Неман» может попробовать отстоять преимущество в один мяч, так что, команду вполне может устроить и ничья в ответной игре с «Кошице».

Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 1.80.