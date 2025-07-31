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    «Неман» сохранит преимущество над соперником?

    Неман — Кошице. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    «Клуж» — «Неман»
    «Неман» из Беларуси дома сыграет против «Кошице» из Словакии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Кошице», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Неман

  • Гродно
    •  Неман 21:00 Кошице

    Кошице

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Неман»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 5 место, набрав 28 очков: 9 побед, 1 ничья и 5 поражений.

    Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Неман — Кошице: коэффициенты букмекеров

    Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» со счётом 3:2. В составе «Немана» дублем отметился Павел Савицкий, ещё один гол на свой счет записал Максим Кравцов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Неман» одержал четвертую победу подряд, включая матчи Лиги конференций и чемпионата Беларуси.

    «Кошице»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Словакии «Кошице» начало с фиаско, проиграв клубу «Подбрезова» (1:3).

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    • Последние матчи: В Лиге конференций «Кошице» проиграло «Неману» со счётом 2:3.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Кошице» одержало одну победу, сыграв одну встречу вничью и проиграло три игры.

    Статистика для ставок

    • «Кошице» финишировал в чемпионате Словакии на 4 месте

    • «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

    • «Неман» выиграл у «Кошице» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Кошице» — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: В первой встрече команды забили друг другу 5 голов, так что ожидаем результативного футбола и в ответном поединке.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: «Неман» может попробовать отстоять преимущество в один мяч, так что, команду вполне может устроить и ничья в ответной игре с «Кошице».

    Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом  1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Неман — Кошице?

    Матч Неман — Кошице состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Неман — Кошице?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Неман — Кошице?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Неман — Кошице?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Неман — Кошице?

    Коэффициенты букмекеров: : «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Кошице» — в 2.80.

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    Неман — Кошице: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:00. «Неман» сохранит преимущество над соперником?
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