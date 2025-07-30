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    «Быки» не будут надрываться

    Ред Булл Зальцбург — Бранн. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Бранн»
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    «Ред Булл Зальцбург»
    30 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Бранн». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Бранн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •  Зальцбург 21:45 Бранн

    Бранн

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Ред Булл Зальцбург»

    Турнирное положение: «Быки» неудачно выступили в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 2 место.

    При этом «Ред Булл Зальцбург» на 2 очка отстал от чемпиона. Да и средняя результативность не дошла и до 2 мячей за матч.

    Зальцбург — Бранн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Быки» разгромили «Диетах» (4:0).

    До того команда уверенно переиграла «Бранн» (4:1). А вот поединок с «Дерби Каунти» завершился неудачей (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ред Булл Зальцбург» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Ред Булл Зальцбург» нынче выглядит весьма монолитно. Команда победила в двух своих последних поединках.

    Причем «Ред Булл Зальцбург» в 2 последних матчах наколотил 8 мячей в ворота соперников. Да и победа над норвежцами в первой встрече фактически обеспечила выход в следующий раунд квалификации.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Быки» заметно превосходят соперника в классе, что повторно и докажут на деле.

    «Бранн»

    Турнирное положение: «Бранн» проводит вполне продуктивный сезон. Команда нынче находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Норвегии.

    Причем «Бранн» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бранн» был разбит «Ред Булл Зальцбургом» (1:4).

    До того команда потерпела поражение от «КФУМ Осло» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Викингом» (3:1).

    При этом «Бранн» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бранн» в последних матчах выглядел не столь выгодно. Команда имеет двухматчевую пораженческую серию.

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    При этом «Бранн» в 2 последних матчах пропустил 6 мячей. Да и поражение от австрийцев в первом поединке почти нивелировало шансы на проход.

    Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и подбор игроков у норвежцев по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Норвежцы наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Бранн» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Ред Булл Зальцбург» победил в 2 последних поединках

    • «Быки» в 2 своих последних матчах настреляли 8 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Зальцбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: «Быки» явно сильнее соперника, однако вряд ли будут особо надрываться в ответной встрече.

    Австрийцы все вопросы решили еще в первом поединке, да и соперник не блещет высокой результативностью.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ред Булл Зальцбург — Бранн?

    Матч Ред Булл Зальцбург — Бранн состоится 30 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Бранн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТМ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ред Булл Зальцбург — Бранн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТМ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ред Булл Зальцбург — Бранн?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ред Булл Зальцбург — Бранн?

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Зальцбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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    Ред Булл Зальцбург — Бранн: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 30.07.202521:45. «Быки» не будут надрываться
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