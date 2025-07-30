Ред Булл Зальцбург — Бранн. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

30 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Бранн». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Бранн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Быки» неудачно выступили в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 2 место.

При этом «Ред Булл Зальцбург» на 2 очка отстал от чемпиона. Да и средняя результативность не дошла и до 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Быки» разгромили «Диетах» (4:0).

До того команда уверенно переиграла «Бранн» (4:1). А вот поединок с «Дерби Каунти» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ред Булл Зальцбург» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Ред Булл Зальцбург» нынче выглядит весьма монолитно. Команда победила в двух своих последних поединках.

Причем «Ред Булл Зальцбург» в 2 последних матчах наколотил 8 мячей в ворота соперников. Да и победа над норвежцами в первой встрече фактически обеспечила выход в следующий раунд квалификации.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Быки» заметно превосходят соперника в классе, что повторно и докажут на деле.

«Бранн»

Турнирное положение: «Бранн» проводит вполне продуктивный сезон. Команда нынче находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Норвегии.

Причем «Бранн» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бранн» был разбит «Ред Булл Зальцбургом» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «КФУМ Осло» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Викингом» (3:1).

При этом «Бранн» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бранн» в последних матчах выглядел не столь выгодно. Команда имеет двухматчевую пораженческую серию.

При этом «Бранн» в 2 последних матчах пропустил 6 мячей. Да и поражение от австрийцев в первом поединке почти нивелировало шансы на проход.

Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и подбор игроков у норвежцев по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Норвежцы наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Бранн» проиграл в 2 своих последних матчах

«Ред Булл Зальцбург» победил в 2 последних поединках

«Быки» в 2 своих последних матчах настреляли 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Зальцбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Быки» явно сильнее соперника, однако вряд ли будут особо надрываться в ответной встрече.

Австрийцы все вопросы решили еще в первом поединке, да и соперник не блещет высокой результативностью.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20