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    Сохранит ли «Левадия» минимальное преимущество?

    Иберия — Левадия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 29 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Иберия» — «Левадия»
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    «Левадия» — РФШ
    Грузинская «Иберия» дома сыграет против эстонской «Левадии» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 29 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Иберия» — «Левадия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Июля 2025 года

    Иберия 1999

  • Тбилиси
    •  Иберия 1999 19:00 Левадия

    Левадия

  • Таллин
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    «Иберия»

    Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров клуб набрал 44 очков и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

    Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Иберия» уступила «Левадии» с минимальным счётом (0:1). Чемпион Грузии перебрался в ЛК из ЛЧ. В Лиге чемпионов грузины уступили в двухматчевом противостоянии «Мальмё» из Швеции (1:3 — дома, 1:3 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Иберия» проиграла в пятом матче подряд.

    «Левадия»

    Турнирная таблица: В эстонском первенстве «Левадия» занимает 1 место с 50 набранными очками. По 21 тура участник Лиги конференций одержал 16 побед, сыграв вничью 2 раза и проиграл 3 встречи.

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    • Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Левадия» с минимальным счётом выиграла у «Иберии» (1:0). Победный гол на 80-й минуте забил Эрнест Аджиери.

    «Левадия» ранее играла в Лиге чемпионов, в первом раунде эстонцы проиграли чемпиону
    Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Левадия» одержала три победы и потерпела два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Левадия» — чемпион Эстонии

    • «Иберия» — чемпион Грузии

    • «Левадия» с минимальным счётом выиграла у «Иберии» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Иберия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.05, а победа «Леваии» — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Иберия» испытывает большие трудности с реализацией моментов, у «Левадии» есть преимущество в один мяч, так что эстонский клуб может засушить игру.

    Ставка: «Левадия» не проиграет с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Есть вероятность, что команды сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Иберия — Левадия?

    Матч Иберия — Левадия состоится 29 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Иберия — Левадия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Левадия» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Иберия — Левадия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Левадия» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Иберия — Левадия?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Иберия — Левадия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Иберия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.05, а победа «Леваии» — в 5.10.

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