Иберия — Левадия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 29 июля 2025 года

Грузинская «Иберия» дома сыграет против эстонской «Левадии» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 29 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Иберия» — «Левадия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Иберия»

Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров клуб набрал 44 очков и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Иберия» уступила «Левадии» с минимальным счётом (0:1). Чемпион Грузии перебрался в ЛК из ЛЧ. В Лиге чемпионов грузины уступили в двухматчевом противостоянии «Мальмё» из Швеции (1:3 — дома, 1:3 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Иберия» проиграла в пятом матче подряд.

«Левадия»

Турнирная таблица: В эстонском первенстве «Левадия» занимает 1 место с 50 набранными очками. По 21 тура участник Лиги конференций одержал 16 побед, сыграв вничью 2 раза и проиграл 3 встречи.

Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Левадия» с минимальным счётом выиграла у «Иберии» (1:0). Победный гол на 80-й минуте забил Эрнест Аджиери.

«Левадия» ранее играла в Лиге чемпионов, в первом раунде эстонцы проиграли чемпиону

Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Левадия» одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Левадия» — чемпион Эстонии

«Иберия» — чемпион Грузии

«Левадия» с минимальным счётом выиграла у «Иберии» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Иберия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.05, а победа «Леваии» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Иберия» испытывает большие трудности с реализацией моментов, у «Левадии» есть преимущество в один мяч, так что эстонский клуб может засушить игру.

Ставка: «Левадия» не проиграет с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Есть вероятность, что команды сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.