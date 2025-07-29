Иберия — Левадия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 29 июля 2025 года

Иберия 1999
Левадия
«Иберия»
Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» сохраняет лидерство, после 18 туров клуб набрал 44 очков и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Иберия» уступила «Левадии» с минимальным счётом (0:1). Чемпион Грузии перебрался в ЛК из ЛЧ. В Лиге чемпионов грузины уступили в двухматчевом противостоянии «Мальмё» из Швеции (1:3 — дома, 1:3 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Иберия» проиграла в пятом матче подряд.
«Левадия»
Турнирная таблица: В эстонском первенстве «Левадия» занимает 1 место с 50 набранными очками. По 21 тура участник Лиги конференций одержал 16 побед, сыграв вничью 2 раза и проиграл 3 встречи.
Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Левадия» с минимальным счётом выиграла у «Иберии» (1:0). Победный гол на 80-й минуте забил Эрнест Аджиери.
«Левадия» ранее играла в Лиге чемпионов, в первом раунде эстонцы проиграли чемпиону
Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Левадия» одержала три победы и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Левадия» — чемпион Эстонии
- «Иберия» — чемпион Грузии
- «Левадия» с минимальным счётом выиграла у «Иберии» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Иберия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.05, а победа «Леваии» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Иберия» испытывает большие трудности с реализацией моментов, у «Левадии» есть преимущество в один мяч, так что эстонский клуб может засушить игру.
Ставка: «Левадия» не проиграет с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Есть вероятность, что команды сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.