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    «Драконы» загрызут «Твенте»

    Порту — Твенте. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Порту Прогнозы на Твенте Прогнозы на Португалия Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Твенте»
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    Родригу Мора
    27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Порту» и «Твенте». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Твенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 20:00 Твенте

    Твенте

  • Энсхеде
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    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 месте в своем чемпионате.

    При этом «Порту» на 11 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

    Порту — Твенте: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Драконы» подписали мировую с «Аль-Ахли» (4:4).

    До того команда потерпела поражение от «Интера Майами» (1:2). Да и поединок с «Палмейрасом» завершился сухой ничьей.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Порту» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Драконы» не побеждали в 4 своих последних матчах. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Порту» летом провалился на КЧМ. Команда заняла итоговое 3 место в своем квартете, набрав всего 2 очка в 3 матчах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Драконы» постараются вернуться на победный путь.

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Красные» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Твенте» на 10 зачетных баллов отстал от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледновато. «Красные» не сумели одолеть «Шальке» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Кайзер Чифс» (2:1). А вот несколько ранее она переиграла еще и крепкий «Карабах» (2:1).

    При этом «Твенте» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные» нынче выглядят вполне-себе выгодно. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.

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    При этом «Твенте» пропустил всего 1 мяч в двух своих последних матчах. Да и вообще, голландцы за здорово живешь никому не сдаются.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Красные» намереваются побороться за путевку в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Порту» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Красные» не проигрывали в 3 последних матчах

    • «Драконы» в 3 матчах КЧМ пропустили 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Драконы» намерены вернуться на победную тропу, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Порту» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Порту» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Порту — Твенте?

    Матч Порту — Твенте состоится 27 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Порту — Твенте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Порту — Твенте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Порту — Твенте?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Порту — Твенте?

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Порту — Твенте: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 27.07.202520:00. «Драконы» загрызут «Твенте»
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