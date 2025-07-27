Факел — Уфа: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.45

27 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Факел» и «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: «Факел» завершил прошлый сезон на последнем месте в Российской премьер-лиге и вылетел в Первый дивизион.

После стартового тура клуб из Воронежа имеет в своем активе три очка и располагается на третьей строчке в Первой лиге.

Последние матчи: в стартовом туре Первой лиги «Факел» минимально обыграл «Спартак» из Костромы в гостях со счетом 1:0.

Перед стартом сезона клуб провел три товарищеских игры и смог одержать победу в каждом из поединков.

Воронежский клуб обыграл «Шинник» (2:0), разгромил «Авангард» со счетом 6:2 и одолел «Ростов» — 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован защитник Макс Дзиов.

Состояние команды: «Факел» выглядит непобедимым, начиная с завершения прошлого сезона. Команда обыграла каждую команду. Разница мячей — 11:2.

«Уфа»

Турнирное положение: «Уфа» завершила прошлый сезон на 15-й строчке в Первой лиге, набрав 35 очков в 34 матчах. Разница мячей —32:48.

Новый сезон «Уфа» начала с ничейного результата в матче против СКА-Хабаровск (1:1).

Последние матчи: как отметили выше, «Уфа» свел вничью первый матч в сезоне против СКА-Хабаровск. Перед началом чемпионата клуб провел две товарищеские игры.

В матче против «Алании» «Уфа» обыграла минимальную победу 1:0. В поединке с «Машук-КМВ» клуб завершил игру результативной ничьей — 2:2.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: перспективы «Уфы» сложно оценить. Клуб провалил прошлый сезон и не показал уверенной игры в товарищеских матчах.

Команда подписала в летнее трансферное окно 14 игроков и с этим подбором игроков «Уфа» будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге.

Статистика для ставок

«Факел» выиграл четыре последних игры

«Уфа» сыграла вничью в последнем матче

«Уфа» не имеет проблем с составом

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается явным фаворитом в матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.56. Ничья — 3.60. Победа «Уфы» — 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.36 и 1.52.

Прогноз: «Факел» выглядит сильнее соперника как по игре, так и по подбору игроков в этом матче.

«Уфа» может зацепиться в этом матче за ничейный результат, однако в победу гостей верится с трудом.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.45.

Прогноз: можно сыграть на разгромной победе хозяев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Факела» больше 2.5 в матче за 3.90.