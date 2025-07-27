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    «Факел» уверенно разберется с «Уфой» в матче Первой лиги

    Факел — Уфа: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.45

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Уфа»
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    Футбольный клуб «Факел»
    27 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Факел» и «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Июля 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 19:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: «Факел» завершил прошлый сезон на последнем месте в Российской премьер-лиге и вылетел в Первый дивизион.

    После стартового тура клуб из Воронежа имеет в своем активе три очка и располагается на третьей строчке в Первой лиге.

    Факел — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в стартовом туре Первой лиги «Факел» минимально обыграл «Спартак» из Костромы в гостях со счетом 1:0.

    Перед стартом сезона клуб провел три товарищеских игры и смог одержать победу в каждом из поединков.

    Воронежский клуб обыграл «Шинник» (2:0), разгромил «Авангард» со счетом 6:2 и одолел «Ростов» — 2:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован защитник Макс Дзиов.

    Состояние команды: «Факел» выглядит непобедимым, начиная с завершения прошлого сезона. Команда обыграла каждую команду. Разница мячей — 11:2.

    «Уфа»

    Турнирное положение: «Уфа» завершила прошлый сезон на 15-й строчке в Первой лиге, набрав 35 очков в 34 матчах. Разница мячей —32:48.

    Новый сезон «Уфа» начала с ничейного результата в матче против СКА-Хабаровск (1:1).

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  • 24/07/2025

    • Последние матчи: как отметили выше, «Уфа» свел вничью первый матч в сезоне против СКА-Хабаровск. Перед началом чемпионата клуб провел две товарищеские игры.

    В матче против «Алании» «Уфа» обыграла минимальную победу 1:0. В поединке с «Машук-КМВ» клуб завершил игру результативной ничьей — 2:2.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: перспективы «Уфы» сложно оценить. Клуб провалил прошлый сезон и не показал уверенной игры в товарищеских матчах.

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    Команда подписала в летнее трансферное окно 14 игроков и с этим подбором игроков «Уфа» будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге.

    Статистика для ставок

    • «Факел» выиграл четыре последних игры

    • «Уфа» сыграла вничью в последнем матче

    • «Уфа» не имеет проблем с составом

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается явным фаворитом в матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.56. Ничья — 3.60. Победа «Уфы» — 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.36 и 1.52.

    Прогноз: «Факел» выглядит сильнее соперника как по игре, так и по подбору игроков в этом матче.

    «Уфа» может зацепиться в этом матче за ничейный результат, однако в победу гостей верится с трудом.

    Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.45.

    Прогноз: можно сыграть на разгромной победе хозяев.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Факела» больше 2.5 в матче за 3.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Факел — Уфа?

    Матч Факел — Уфа состоится 27 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Факел — Уфа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Факел — Уфа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел — Уфа?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Факел — Уфа?

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается явным фаворитом в матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.56. Ничья — 3.60. Победа «Уфы» — 6.00.

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