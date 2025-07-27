Факел — Уфа: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.45

Факел
Уфа
«Факел»
Турнирное положение: «Факел» завершил прошлый сезон на последнем месте в Российской премьер-лиге и вылетел в Первый дивизион.
После стартового тура клуб из Воронежа имеет в своем активе три очка и располагается на третьей строчке в Первой лиге.
Факел — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в стартовом туре Первой лиги «Факел» минимально обыграл «Спартак» из Костромы в гостях со счетом 1:0.
Перед стартом сезона клуб провел три товарищеских игры и смог одержать победу в каждом из поединков.
Воронежский клуб обыграл «Шинник» (2:0), разгромил «Авангард» со счетом 6:2 и одолел «Ростов» — 2:0.
Не сыграют: травмирован защитник Макс Дзиов.
Состояние команды: «Факел» выглядит непобедимым, начиная с завершения прошлого сезона. Команда обыграла каждую команду. Разница мячей — 11:2.
«Уфа»
Турнирное положение: «Уфа» завершила прошлый сезон на 15-й строчке в Первой лиге, набрав 35 очков в 34 матчах. Разница мячей —32:48.
Новый сезон «Уфа» начала с ничейного результата в матче против СКА-Хабаровск (1:1).
Последние матчи: как отметили выше, «Уфа» свел вничью первый матч в сезоне против СКА-Хабаровск. Перед началом чемпионата клуб провел две товарищеские игры.
В матче против «Алании» «Уфа» обыграла минимальную победу 1:0. В поединке с «Машук-КМВ» клуб завершил игру результативной ничьей — 2:2.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: перспективы «Уфы» сложно оценить. Клуб провалил прошлый сезон и не показал уверенной игры в товарищеских матчах.
Команда подписала в летнее трансферное окно 14 игроков и с этим подбором игроков «Уфа» будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге.
Статистика для ставок
- «Факел» выиграл четыре последних игры
- «Уфа» сыграла вничью в последнем матче
- «Уфа» не имеет проблем с составом
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается явным фаворитом в матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.56. Ничья — 3.60. Победа «Уфы» — 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.36 и 1.52.
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Спартак — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Факел» выглядит сильнее соперника как по игре, так и по подбору игроков в этом матче.
«Уфа» может зацепиться в этом матче за ничейный результат, однако в победу гостей верится с трудом.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.45.
Прогноз: можно сыграть на разгромной победе хозяев.
Ставка: Индивидуальный тотал «Факела» больше 2.5 в матче за 3.90.