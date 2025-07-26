Эвертон — Борнмут. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Эвертон» и «Борнмут». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» скромно провели минувший сезон. Команда финишировала на 13 строчке своего чемпионата.

При этом «Эвертон» на 13 очков опередил опасную зону. Да и забивала команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» уступили «Блэкберну» (0:1).

До того команда не смогла обыграть «Аккрингтон» (1:1). А вот поединок со «Ньюкаслом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Эвертон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ириски» не побеждали в 2 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды достаточно качественный.

Причем «Эвертон» традиционно неудачно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках «ириски» победили 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Ириски» явно способны прибавить в созидательном плане.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Борнмут» на 9 зачетных баллов отстал от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Борнмут» разгромил «Бристоль Сити» (6:2).

До того команда сумела обыграть «Хиберниан» (2:1). А вот несколько ранее она нанесла поражение еще и «Лестеру» (2:0).

При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в трех своих последних поединках.

При этом «Борнмут» победил в обоих своих летних спаррингах. Да и в плане реализации команда вполне преуспевает.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вишни» уже потеряли ряд лидеров, и могут лишиться еще нескольких.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

«Эвертон» не выигрывал в 2 своих последних поединках

«Вишни» победили в 3 последних матчах

«Эвертон» уступил «Борнмуту» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.82.

Прогноз: «Вишни» нынче выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам «ирисок».

«Борнмут» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «Эвертон» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Борнмута» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08