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    «Ириски» будут биты «Борнмутом»

    Эвертон — Борнмут. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Борнмут»
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    Виталий Миколенко
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Эвертон» и «Борнмут». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 23:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» скромно провели минувший сезон. Команда финишировала на 13 строчке своего чемпионата.

    При этом «Эвертон» на 13 очков опередил опасную зону. Да и забивала команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» уступили «Блэкберну» (0:1).

    До того команда не смогла обыграть «Аккрингтон» (1:1). А вот поединок со «Ньюкаслом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Эвертон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ириски» не побеждали в 2 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды достаточно качественный.

    Причем «Эвертон» традиционно неудачно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках «ириски» победили 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Ириски» явно способны прибавить в созидательном плане.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Борнмут» на 9 зачетных баллов отстал от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Борнмут» разгромил «Бристоль Сити» (6:2).

    До того команда сумела обыграть «Хиберниан» (2:1). А вот несколько ранее она нанесла поражение еще и «Лестеру» (2:0).

    При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в трех своих последних поединках.

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    При этом «Борнмут» победил в обоих своих летних спаррингах. Да и в плане реализации команда вполне преуспевает.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вишни» уже потеряли ряд лидеров, и могут лишиться еще нескольких.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

    Статистика для ставок

    • «Эвертон» не выигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Вишни» победили в 3 последних матчах

    • «Эвертон» уступил «Борнмуту» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.82.

    Прогноз: «Вишни» нынче выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам «ирисок».

    «Борнмут» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «Эвертон» крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Борнмута» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эвертон — Борнмут?

    Матч Эвертон — Борнмут состоится 26 июля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эвертон — Борнмут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эвертон — Борнмут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эвертон — Борнмут?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эвертон — Борнмут?

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Эвертон — Борнмут: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 26.07.202523:00. «Ириски» будут биты «Борнмутом»
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