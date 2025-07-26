Эвертон — Борнмут. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

Борнмут
Эвертон
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» скромно провели минувший сезон. Команда финишировала на 13 строчке своего чемпионата.
При этом «Эвертон» на 13 очков опередил опасную зону. Да и забивала команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» уступили «Блэкберну» (0:1).
До того команда не смогла обыграть «Аккрингтон» (1:1). А вот поединок со «Ньюкаслом» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Эвертон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ириски» не побеждали в 2 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды достаточно качественный.
Причем «Эвертон» традиционно неудачно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках «ириски» победили 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Ириски» явно способны прибавить в созидательном плане.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Борнмут» на 9 зачетных баллов отстал от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Борнмут» разгромил «Бристоль Сити» (6:2).
До того команда сумела обыграть «Хиберниан» (2:1). А вот несколько ранее она нанесла поражение еще и «Лестеру» (2:0).
При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в трех своих последних поединках.
При этом «Борнмут» победил в обоих своих летних спаррингах. Да и в плане реализации команда вполне преуспевает.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вишни» уже потеряли ряд лидеров, и могут лишиться еще нескольких.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.
Статистика для ставок
- «Эвертон» не выигрывал в 2 своих последних поединках
- «Вишни» победили в 3 последних матчах
- «Эвертон» уступил «Борнмуту» в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.82.
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 3.65Сочи — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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Прогноз: «Вишни» нынче выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам «ирисок».
«Борнмут» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «Эвертон» крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Борнмута» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08