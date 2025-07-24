Сент-Джозефс — Шэмрок Роверс: прогноз на Лигу конференций и ставка за 1.90

24 июля в матче 2-го рауда квалификации Лиги конференций сыграют «Сент-Джозефс» и «Шэмрок Роверс». Начало игры — 19:00. Ставка и прогноз на матч «Сент-Джозефс» — «Шэмрок Роверс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Джозефс»

Турнирное положение: «Сент-Джозефс» на старте квалификации Лиги конференции смог пройти первый раунд и героически вышел в следующий круг.

«Сент-Джозефс» в двухматчевом противостоянии смог пройти «Клифтонвилл» из Северной Ирландии, добыв победу в дополнительное время.

Последние матчи: Как уже отметили, «Сент-Джозефс» смог удачно выступить в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

В первом поединке в Гибралтаре хозяева сыграли вничью со счетом 2:2. Во второй игре «Клифтонвилл» начал уверенно показывать свои амбиции с первых минут на проход в следующий раунд.

Однако «Сент-Джозефс» возвращался в каждый момент игры после пропущенных мячей. К концу основного времени счет вновь стал ничейным — 2:2. В конце дополнительного времени гости проявили характер и смогли забрать победу со счетом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сент-Джозефс» продуктивно проводит последние месяцы. В игре команды чувствуется уверенность. Хозяева сыграли лишь один раз вничью в последних шести матчах.

Однако стоит отметить, что играть, полагаясь на элемент чуда и героизма, не лучшая тактика, которая может сыграть против «Сент-Джозефс».

«Шэмрок Роверс»

Турнирное положение: «Шэмрок Роверс» на данный момент лидирует в чемпионате Ирландии по футболу. Команда набрала 49 очков в 25 матчах.

Матч в Лиге конференций станет первым для «Шэмрок Роверс» в еврокубковом сезоне. Команду ожидает не самый легкий период в году, где будут и матчи в континентальном кубке, товарищеские матчи и борьба во внутреннем чемпионате.

Последние матчи: «Шэмрок Роверс» последний матч выиграл против клуба «Гленавон» со счетом 2:1. Поединок стал товарищеским.

В последнем матче чемпионата Ирландии «Шэмрок Роверс» смог свести вничью игру с командой «Слайго Роверc» — 2:2.

В последних пяти играх «Шэмрок Роверс» потерпел всего одно поражение, одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шэмрок Роверс» не имеет проблем с составом перед этим матчем и выглядит уверенно.

Во внутреннем чемпионате клуб демонстрирует доминирующий футбол с активной и эффективной игрой в атаке и надежной в обороне.

Статистика для ставок

«Шэмрок Роверс» потерпел всего одно поражение в пяти последних матчах

«Сент-Джозефс» одержал героическую победу в прошлом раунде

Обе команды не имеют проблем с составом перед матчем

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шэмрок Роверс» считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 1.62. Ничейный результат — 3.70. Победа «Сент-Джозефс» принимается с показателем 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми показателями — 1.87 и 1.84.

Прогноз: «Шэмрок Роверс» и по игре, и по подбору игроков выглядит сильнее соперника перед этим матчем.

Конечно, «Сент-Джозефс» покажет характер перед своими болельщиками и постарается развить успех прошлой встречи.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз в ожидании закрытой игры и равного результата.

Ставка: Матч завершится вничью за 3.70.