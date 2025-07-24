Русенборг — Банга. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Русенборг» и «Банга». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Банга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Русенборг»

Турнирное положение: «Русенборг» не блещет в своем чемпионате. Команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Русенборг» не проигрывал в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Русенборг» не смог одолеть «Сарпсборг» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Хам-Каму» (2:0). А вот поединок с «Саннефьёрдом» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Русенборг» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Русенборг» не блещет стабильностью результатов. Команда забивает с заметной натугой.

Причем «Русенборг» явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Да и литовцев вряд ли назовешь существенной преградой для этого.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Банга»

Турнирное положение: «Банга» борется за выживание в элите литовского футбола. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Банга» на 8 очков опережает опасную зону. А вот не побеждает команда уже четыре матча кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Банга» не уступила «Джюгас Тельшяй» (0:0).

До того команда минимально уступила «Жальгирису». А вот чуть ранее она была бита «Кауно Жальгирисом» (0:2).

При этом «Банга» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Банга» слабовато выглядит в атаке. Команда не забивала в трех своих последних поединках.

При этом «Банга» не может победить уже месяц. Да и вообще, команда едва ли способна дать бой столь опытному оппоненту.

Команда в среднем забивает реже гола за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 23 раза в 20 поединках чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Банга» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Русенборг» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Литовцы в среднем забивают реже гола за матч

«Банга» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

Прогноз: «Русенборг» неплохо смотрелся в последних матчах, и явно будет активно атаковать.

Норвежцы способны прибавить в плане реализации, да и «Бангу» команда должна обыгрывать априори.

Ставка: Фора «Русенборга» -3.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00