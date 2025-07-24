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    «Русенборг» деклассирует литовцев

    Русенборг — Банга. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Русенборг» — «Банга»
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    «Русенборг»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Русенборг» и «Банга». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Банга», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Русенборг

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Русенборг 19:00 Банга

    Банга

  • Гаргждай
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    «Русенборг»

    Турнирное положение: «Русенборг» не блещет в своем чемпионате. Команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Русенборг» не проигрывал в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Русенборг» не смог одолеть «Сарпсборг» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Хам-Каму» (2:0). А вот поединок с «Саннефьёрдом» завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Русенборг» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Русенборг» не блещет стабильностью результатов. Команда забивает с заметной натугой.

    Причем «Русенборг» явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Да и литовцев вряд ли назовешь существенной преградой для этого.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Банга»

    Турнирное положение: «Банга» борется за выживание в элите литовского футбола. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Банга» на 8 очков опережает опасную зону. А вот не побеждает команда уже четыре матча кряду.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Банга» не уступила «Джюгас Тельшяй» (0:0).

    До того команда минимально уступила «Жальгирису». А вот чуть ранее она была бита «Кауно Жальгирисом» (0:2).

    При этом «Банга» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Банга» слабовато выглядит в атаке. Команда не забивала в трех своих последних поединках.

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    При этом «Банга» не может победить уже месяц. Да и вообще, команда едва ли способна дать бой столь опытному оппоненту.

    Команда в среднем забивает реже гола за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 23 раза в 20 поединках чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Банга» явно постарается максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Русенборг» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • Литовцы в среднем забивают реже гола за матч

    • «Банга» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

    Прогноз: «Русенборг» неплохо смотрелся в последних матчах, и явно будет активно атаковать.

    Норвежцы способны прибавить в плане реализации, да и «Бангу» команда должна обыгрывать априори.

    Ставка: Фора «Русенборга» -3.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Русенборг — Банга?

    Матч Русенборг — Банга состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Русенборг — Банга?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Русенборга» -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Русенборг — Банга?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Русенборга» -3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Русенборг — Банга?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Русенборг — Банга?

    Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

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    Русенборг — Банга: прогноз и ставка за 2.68, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. «Русенборг» деклассирует литовцев
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