Русенборг — Банга. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Русенборг
Банга
«Русенборг»
Турнирное положение: «Русенборг» не блещет в своем чемпионате. Команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом «Русенборг» не проигрывал в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Русенборг» не смог одолеть «Сарпсборг» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Хам-Каму» (2:0). А вот поединок с «Саннефьёрдом» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Русенборг» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Русенборг» не блещет стабильностью результатов. Команда забивает с заметной натугой.
Причем «Русенборг» явно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Да и литовцев вряд ли назовешь существенной преградой для этого.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Банга»
Турнирное положение: «Банга» борется за выживание в элите литовского футбола. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Банга» на 8 очков опережает опасную зону. А вот не побеждает команда уже четыре матча кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Банга» не уступила «Джюгас Тельшяй» (0:0).
До того команда минимально уступила «Жальгирису». А вот чуть ранее она была бита «Кауно Жальгирисом» (0:2).
При этом «Банга» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Банга» слабовато выглядит в атаке. Команда не забивала в трех своих последних поединках.
При этом «Банга» не может победить уже месяц. Да и вообще, команда едва ли способна дать бой столь опытному оппоненту.
Команда в среднем забивает реже гола за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 23 раза в 20 поединках чемпионата.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Банга» явно постарается максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Русенборг» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- Литовцы в среднем забивают реже гола за матч
- «Банга» не побеждает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Русенборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Ильвес — АЗ Алкмар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Русенборг» неплохо смотрелся в последних матчах, и явно будет активно атаковать.
Норвежцы способны прибавить в плане реализации, да и «Бангу» команда должна обыгрывать априори.
Ставка: Фора «Русенборга» -3.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00