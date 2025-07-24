Пайде — АИК. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Пайде
АИК
«Пайде»
Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на третьем месте с активом в 41 балл. Выше в турнирной таблице расположились «Флора» и «Левадия».
Последние матчи: В стартовом раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл «Мэгпис» из Гибралтара (4:1 — дома, 3:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Эстонский коллектив одержал третью победу подряд, включая игры Лиги конференций и Чемпионата Эстонии. В последней игре внутреннего первенства «Пайде» переиграл «Нарву» (2:0).
АИК
Турнирная таблица: Участник Лиги конференций АИК занимает в шведском первенстве третью строчку, заработав 32 балла: 9 побед, 5 ничьих и 3 поражения.
Последние матчи: В 17 туре чемпионата Швеции АИК потерпел неудачу в поединке против «Мьёльбю» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах АИК одержал две победы и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Пайде» одержал третью победу подряд
- АИК одержал две победы и потерпел три поражения
- «Пайде» и АИК ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Ильвес — АЗ Алкмар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Пайде» сейчас на ходу, но впереди игра с серьёзным соперником из Швеции — командой АИК. Эстонцы, конечно, дадут бой, но встреча останется за скандинавами. Предлагаем поставить на фору эстонского клуба.
Ставка: Ф1 (+1.5) с коэффициентом 2.03.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.