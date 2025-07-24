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    Эстонский клуб даст бой сопернику?

    Пайде — АИК. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пайде» — АИК
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    «Пайде» в Лиге конференций
    «Пайде» из Эстонии сыграет дома против АИКа из Швеции в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пайде» — АИК, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Пайде

  • Пайде
    •  Пайде 18:30 АИК

    АИК

  • Сольна
    •

    «Пайде»

    Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на третьем месте с активом в 41 балл. Выше в турнирной таблице расположились «Флора» и «Левадия».

    Последние матчи: В стартовом раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл «Мэгпис» из Гибралтара (4:1 — дома, 3:2 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Эстонский коллектив одержал третью победу подряд, включая игры Лиги конференций и Чемпионата Эстонии. В последней игре внутреннего первенства «Пайде» переиграл «Нарву» (2:0).

    АИК

    Турнирная таблица: Участник Лиги конференций АИК занимает в шведском первенстве третью строчку, заработав 32 балла: 9 побед, 5 ничьих и 3 поражения.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В 17 туре чемпионата Швеции АИК потерпел неудачу в поединке против «Мьёльбю» (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах АИК одержал две победы и потерпел три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Пайде» одержал третью победу подряд

    • АИК одержал две победы и потерпел три поражения

    • «Пайде» и АИК ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: «Пайде» сейчас на ходу, но впереди игра с серьёзным соперником из Швеции — командой АИК. Эстонцы, конечно, дадут бой, но встреча останется за скандинавами. Предлагаем поставить на фору эстонского клуба.

    Ставка: Ф1 (+1.5) с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пайде — АИК?

    Матч Пайде — АИК состоится 24 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пайде — АИК?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (+1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пайде — АИК?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (+1.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пайде — АИК?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пайде — АИК?

    Коэффициенты букмекеров: : АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 8.00.

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