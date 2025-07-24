Пайде — АИК. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Пайде» из Эстонии сыграет дома против АИКа из Швеции в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пайде» — АИК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» идёт на третьем месте с активом в 41 балл. Выше в турнирной таблице расположились «Флора» и «Левадия».

Последние матчи: В стартовом раунде Лиги конференций «Пайде» переиграл «Мэгпис» из Гибралтара (4:1 — дома, 3:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Эстонский коллектив одержал третью победу подряд, включая игры Лиги конференций и Чемпионата Эстонии. В последней игре внутреннего первенства «Пайде» переиграл «Нарву» (2:0).

АИК

Турнирная таблица: Участник Лиги конференций АИК занимает в шведском первенстве третью строчку, заработав 32 балла: 9 побед, 5 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: В 17 туре чемпионата Швеции АИК потерпел неудачу в поединке против «Мьёльбю» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах АИК одержал две победы и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

«Пайде» одержал третью победу подряд

АИК одержал две победы и потерпел три поражения

«Пайде» и АИК ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.50, а победа «Пайде» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Пайде» сейчас на ходу, но впереди игра с серьёзным соперником из Швеции — командой АИК. Эстонцы, конечно, дадут бой, но встреча останется за скандинавами. Предлагаем поставить на фору эстонского клуба.

Ставка: Ф1 (+1.5) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.