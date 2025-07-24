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    Остановит ли «Лугано» «Клуж»?

    Лугано — Клуж. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

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    «Лугано»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Лугано» и «Клуж». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Лугано

  • Лига конференций. 1/8 финала
    •  Лугано 21:30 ЧФР Клуж

    ЧФР Клуж

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Лугано»

    Турнирное положение: «Лугано» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Швейцарии прошлого сезона.

    Команда на 19 очков отстала от ставшего чемпионом «Базеля», на девять баллов от второго «Серветта», а также на семь пунктов от третьего в таблице «Янг Бойз».

    Лугано — ЧФР Клуж: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над итальянским «Про Верчелли» (2:0).

    Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке теперь уже в домашних стенах потерпел поражение со счетом 2:4 от соотечественников из «Туна».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Лугано» лишь дважды выиграл при двух ничьих и трех поражениях.

    Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Анто Гргич — лучший бомбардир команды в чемпионате Швейцарии прошлого сезона с 16-ю голами.

    «Клуж»

    Турнирное положение: «Клуж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Румынии прошлой кампании.

    Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла венгерский «Пакш».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура румынской Суперлиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Рапидом» Бухарест (1:1).

    Перед этим коллектив в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу над «Пакшем» (3:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться мировой будет непросто, если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Лугано» забивали обе команды

    • в четырех из семи последних матчей «Лугано» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей «Клужа» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.40, победа «Клужа» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Лугано» победит за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лугано — Клуж?

    Матч Лугано — Клуж состоится 24 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лугано — Клуж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лугано — Клуж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лугано — Клуж?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лугано — Клуж?

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.40, победа «Клужа» — в 3.35.

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    Лугано — Клуж: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:30. Остановит ли «Лугано» «Клуж»?
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