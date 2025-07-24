Лугано — Клуж. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Лугано» и «Клуж». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Швейцарии прошлого сезона.

Команда на 19 очков отстала от ставшего чемпионом «Базеля», на девять баллов от второго «Серветта», а также на семь пунктов от третьего в таблице «Янг Бойз».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над итальянским «Про Верчелли» (2:0).

Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке теперь уже в домашних стенах потерпел поражение со счетом 2:4 от соотечественников из «Туна».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Лугано» лишь дважды выиграл при двух ничьих и трех поражениях.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Анто Гргич — лучший бомбардир команды в чемпионате Швейцарии прошлого сезона с 16-ю голами.

«Клуж»

Турнирное положение: «Клуж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Румынии прошлой кампании.

Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла венгерский «Пакш».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура румынской Суперлиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Рапидом» Бухарест (1:1).

Перед этим коллектив в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу над «Пакшем» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться мировой будет непросто, если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Лугано» забивали обе команды

в четырех из семи последних матчей «Лугано» забивали больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Клужа» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.40, победа «Клужа» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

Ставка: «Лугано» победит за 2.17