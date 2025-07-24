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    «Лозанна» не встретит особых проблем в матче против «Вардара»

    Вардар — Лозанна. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вардар» — «Лозанна»
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    «Базель» — «Лозанна»
    «Вардар» из Македонии на своем поле примет швейцарскую «Лозанну» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вардар» — «Лозанна», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Вардар

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Вардар 21:30 Lausanne

    Lausanne

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Вардар»

    Турнирная таблица: «Вардар» в прошлом сезоне занял 5-е место в чемпионате Северной Македонии, набрав 45 очков за 33 тура. Команда из Скопье попала в еврокубки на правах обладателя национального кубка.

    Последние матчи: «Вардар» в первом квалификационном раунде Лиги конференций оказался сильнее «Ла-Фиориты» из Сан-Марино с общим счетом 5:2 — 3:0 дома и 2:2 в гостях.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Перед стартом в Лиге конференций, «Вардар» провел пять товарищеских встреч, последние три из которых завершились победой над бухарестским «Рапидом» (1:0), поражением от «Марибора» (0:5) и ничьей с сербским «Напредаком» (2:2).

    «Лозанна»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне Суперлиги «Лозанна» заняла пятое место, набрав 53 очка в 38 матчах.

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    • Последние матчи: В Лиге конференций «Лозанна» стартует со второго отборочного раунда. Пока команда из Швейцарии провела четыре товарищеских матча.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Как ранее говорилось, «Лозанна» играла четыре контрольных матча, в которых некогда обидчик «Локомотива» по два раза одержал победу и дважды потерпел поражение.

    Статистика для ставок

    • «Вардар» не проиграл в матчах первого раунда квалификации Лиги конференций

    • «Лозанна» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Вардар» и «Лозанна» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.. Ничья оценена в 4.10, а победа «Вардара» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 1.92.

    Прогноз: Учитывая колоссальную разницу в уровне лиг, где выступают команды, стоит ожидать, что «Лозанна» одержит уверенную победу минимум в два мяча.

    Ставка: Фора «Лозанны» -1.5 за 2.60.

    Прогноз: Учитывая, что победа у клуба из Швейцарии может быть убедительной, также можно рассмотреть вариант, при котором в матче будет более трех забитых мячей, так как «Вардар» будет стараться достойно выглядеть на фоне оппонентов из «Лозанны».

    Ставка: ТБ 3 за 2.37.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вардар — Лозанна?

    Матч Вардар — Лозанна состоится 24 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вардар — Лозанна?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Лозанны» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вардар — Лозанна?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Лозанны» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вардар — Лозанна?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вардар — Лозанна?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лозанна» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.. Ничья оценена в 4.10, а победа «Вардара» — в 4.70.

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    Вардар — Лозанна: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:30. «Лозанна» не встретит особых проблем в матче против «Вардара»
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