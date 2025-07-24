Вардар — Лозанна. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

Вардар
Lausanne
«Вардар»
Турнирная таблица: «Вардар» в прошлом сезоне занял 5-е место в чемпионате Северной Македонии, набрав 45 очков за 33 тура. Команда из Скопье попала в еврокубки на правах обладателя национального кубка.
Последние матчи: «Вардар» в первом квалификационном раунде Лиги конференций оказался сильнее «Ла-Фиориты» из Сан-Марино с общим счетом 5:2 — 3:0 дома и 2:2 в гостях.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Перед стартом в Лиге конференций, «Вардар» провел пять товарищеских встреч, последние три из которых завершились победой над бухарестским «Рапидом» (1:0), поражением от «Марибора» (0:5) и ничьей с сербским «Напредаком» (2:2).
«Лозанна»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне Суперлиги «Лозанна» заняла пятое место, набрав 53 очка в 38 матчах.
Последние матчи: В Лиге конференций «Лозанна» стартует со второго отборочного раунда. Пока команда из Швейцарии провела четыре товарищеских матча.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Как ранее говорилось, «Лозанна» играла четыре контрольных матча, в которых некогда обидчик «Локомотива» по два раза одержал победу и дважды потерпел поражение.
Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.. Ничья оценена в 4.10, а победа «Вардара» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 1.92.
Прогноз: Учитывая колоссальную разницу в уровне лиг, где выступают команды, стоит ожидать, что «Лозанна» одержит уверенную победу минимум в два мяча.
Ставка: Фора «Лозанны» -1.5 за 2.60.
Прогноз: Учитывая, что победа у клуба из Швейцарии может быть убедительной, также можно рассмотреть вариант, при котором в матче будет более трех забитых мячей, так как «Вардар» будет стараться достойно выглядеть на фоне оппонентов из «Лозанны».
Ставка: ТБ 3 за 2.37.
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Состояние команды: Как ранее говорилось, «Лозанна» играла четыре контрольных матча, в которых некогда обидчик «Локомотива» по два раза одержал победу и дважды потерпел поражение.
Коэффициенты букмекеров: «Лозанна» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.. Ничья оценена в 4.10, а победа «Вардара» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 1.92.
Прогноз: Учитывая колоссальную разницу в уровне лиг, где выступают команды, стоит ожидать, что «Лозанна» одержит уверенную победу минимум в два мяча.
Ставка: Фора «Лозанны» -1.5 за 2.60.
Прогноз: Учитывая, что победа у клуба из Швейцарии может быть убедительной, также можно рассмотреть вариант, при котором в матче будет более трех забитых мячей, так как «Вардар» будет стараться достойно выглядеть на фоне оппонентов из «Лозанны».
Ставка: ТБ 3 за 2.37.