Вардар — Лозанна. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 24 июля 2025 года

«Вардар» из Македонии на своем поле примет швейцарскую «Лозанну» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вардар» — «Лозанна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вардар»

Турнирная таблица: «Вардар» в прошлом сезоне занял 5-е место в чемпионате Северной Македонии, набрав 45 очков за 33 тура. Команда из Скопье попала в еврокубки на правах обладателя национального кубка.

Последние матчи: «Вардар» в первом квалификационном раунде Лиги конференций оказался сильнее «Ла-Фиориты» из Сан-Марино с общим счетом 5:2 — 3:0 дома и 2:2 в гостях.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Перед стартом в Лиге конференций, «Вардар» провел пять товарищеских встреч, последние три из которых завершились победой над бухарестским «Рапидом» (1:0), поражением от «Марибора» (0:5) и ничьей с сербским «Напредаком» (2:2).

«Лозанна»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне Суперлиги «Лозанна» заняла пятое место, набрав 53 очка в 38 матчах.

Последние матчи: В Лиге конференций «Лозанна» стартует со второго отборочного раунда. Пока команда из Швейцарии провела четыре товарищеских матча.