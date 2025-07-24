Кауно Жальгирис — Валюр. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Литовский клуб «Кауно Жальгирис» дома сыграет против «Валюра» из Исландии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Валюр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» финишировал на бронзовой позиции, что позволило команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает с апреля этого матча, с тех пор литовцы не проиграли в 15 матчах подряд, одержав 13 побед и сыграв 2 встречи вничью.

«Валюр»

Турнирная таблица: «Валюр» лидирует в чемпионате Исландии, в 15 матчах команда набрала 30 очков.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Валюр» переиграл в двухматчевой дуэли эстонскую «Флору» (3:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Валюр» выдаёт победную серию из восьми матчей. Исландцы на внутренней арене смогли переиграть «Викингур» (2:1), «Вестри» (2:0), «Стьярнан» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявик» (6:1) и «Вестманнаэйяр» (1:0).

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

Выигрышная серия «Валюра» составляет 8 матчей

«Кауно Жальгирис» и «Валюр» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Валюр» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.97.

Прогноз: В среднем за игру команды забивают по 2-3 мяча, так что в предстоящей встрече можно ожидать от литовцев и исландцев от трёх и более забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Практически в каждом матче «Кауно Жальгирис» и «Валюр» отличаются, ставим на то, что оба клуба отличаться во втором раунде Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.