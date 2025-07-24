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    Кауно Жальгирис — Валюр. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «Валюр»
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    «Лех» — «Жальгирис Кауно»
    Литовский клуб «Кауно Жальгирис» дома сыграет против «Валюра» из Исландии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Валюр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Кауно Жальгирис

  • Литва. Лига А
    •  Кауно Жальгирис 19:00 Валур

    Валур

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» финишировал на бронзовой позиции, что позволило команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает с апреля этого матча, с тех пор литовцы не проиграли в 15 матчах подряд, одержав 13 побед и сыграв 2 встречи вничью.

    «Валюр»

    Турнирная таблица: «Валюр» лидирует в чемпионате Исландии, в 15 матчах команда набрала 30 очков.

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Валюр» переиграл в двухматчевой дуэли эстонскую «Флору» (3:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Валюр» выдаёт победную серию из восьми матчей. Исландцы на внутренней арене смогли переиграть «Викингур» (2:1), «Вестри» (2:0), «Стьярнан» (3:1), «Акурейри» (5:2), «Рейкьявик» (6:1) и «Вестманнаэйяр» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» — бронзовый призер чемпионата Литвы

    • Выигрышная серия «Валюра» составляет 8 матчей

    • «Кауно Жальгирис» и «Валюр» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Валюр» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.97.

    Прогноз: В среднем за игру команды забивают по 2-3 мяча, так что в предстоящей встрече можно ожидать от литовцев и исландцев от трёх и более забитых голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: Практически в каждом матче «Кауно Жальгирис» и «Валюр» отличаются, ставим на то, что оба клуба отличаться во втором раунде Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кауно Жальгирис — Валюр?

    Матч Кауно Жальгирис — Валюр состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кауно Жальгирис — Валюр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кауно Жальгирис — Валюр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кауно Жальгирис — Валюр?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кауно Жальгирис — Валюр?

    Коэффициенты букмекеров: : «Кауно Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.55, а победа «Валюр» — в 3.05.

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    Кауно Жальгирис — Валюр: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. Литовцы устроят теплый прием исландцам?
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