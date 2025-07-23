ТНС — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 2.00

23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют ТНС и «Дифферданж». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ТНС

Турнирное положение: ТНС изначально стартовал в Лиге чемпионов нового сезона благодаря титулу чемпиона Уэльса прошлой кампании.

Команда, тем не менее, не смогла пройти даже первый раунд квалификации главного еврокубка, поэтому теперь готовится к выступлениям в отборе Лиги конференций.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора главного еврокубка, клуб на чужом поле проиграл северомакедонской «Шкендии» (1:2).

Ранее в первом поединке этой же стадии квалификации Лиги чемпионов коллектив в домашних стенах разошелся нулевой ничьей все с той же «Шкендией».

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, ТНС ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

Это говорит не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Джордан Уильямс — автор пока что единственного гола команды в еврокубках нового сезона.

«Дифферданж»

Турнирное положение: «Дифферданж», как и соперник, изначально стартовал в еврокубках с квалификации в Лиге чемпионов.

Команда также не смогла преодолеть первую стадию отбора главного континентального турнира, из-за чего и опустилась в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на своем поле проиграл косовской «Дрите» (2:3).

Перед этим коллектив минимально проиграл этому же сопернику в первом поединке все той же стадии квалификации главного еврокубка со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Дифферданж» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Тео Брюско и Самир Хаджи — авторы двух голов команды в еврокубках текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах ТНС не проиграл

в шести из восьми последних матчей ТНС забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Дифферданжа» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Дифферданж» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Дифферданжа».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25