ТНС — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 2.00

ТНС
Дифферданж
ТНС
Турнирное положение: ТНС изначально стартовал в Лиге чемпионов нового сезона благодаря титулу чемпиона Уэльса прошлой кампании.
Команда, тем не менее, не смогла пройти даже первый раунд квалификации главного еврокубка, поэтому теперь готовится к выступлениям в отборе Лиги конференций.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора главного еврокубка, клуб на чужом поле проиграл северомакедонской «Шкендии» (1:2).
Ранее в первом поединке этой же стадии квалификации Лиги чемпионов коллектив в домашних стенах разошелся нулевой ничьей все с той же «Шкендией».
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, ТНС ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.
Это говорит не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Джордан Уильямс — автор пока что единственного гола команды в еврокубках нового сезона.
«Дифферданж»
Турнирное положение: «Дифферданж», как и соперник, изначально стартовал в еврокубках с квалификации в Лиге чемпионов.
Команда также не смогла преодолеть первую стадию отбора главного континентального турнира, из-за чего и опустилась в квалификацию Лиги конференций.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на своем поле проиграл косовской «Дрите» (2:3).
Перед этим коллектив минимально проиграл этому же сопернику в первом поединке все той же стадии квалификации главного еврокубка со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Дифферданж» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Тео Брюско и Самир Хаджи — авторы двух голов команды в еврокубках текущего сезона.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах ТНС не проиграл
- в шести из восьми последних матчей ТНС забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Дифферданжа» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Дифферданж» — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Дифферданжа».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25