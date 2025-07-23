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    ТНС — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 2.00

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    Прогноз и ставки на ТНС — «Дифферданж»
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    Самир Хаджи
    23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют ТНС и «Дифферданж». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2025 года

    ТНС

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    •  ТНС 21:00 Дифферданж

    Дифферданж

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    ТНС

    Турнирное положение: ТНС изначально стартовал в Лиге чемпионов нового сезона благодаря титулу чемпиона Уэльса прошлой кампании.

    Команда, тем не менее, не смогла пройти даже первый раунд квалификации главного еврокубка, поэтому теперь готовится к выступлениям в отборе Лиги конференций.

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора главного еврокубка, клуб на чужом поле проиграл северомакедонской «Шкендии» (1:2).

    Ранее в первом поединке этой же стадии квалификации Лиги чемпионов коллектив в домашних стенах разошелся нулевой ничьей все с той же «Шкендией».

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, ТНС ни разу не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

    Это говорит не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Джордан Уильямс — автор пока что единственного гола команды в еврокубках нового сезона.

    «Дифферданж»

    Турнирное положение: «Дифферданж», как и соперник, изначально стартовал в еврокубках с квалификации в Лиге чемпионов.

    Команда также не смогла преодолеть первую стадию отбора главного континентального турнира, из-за чего и опустилась в квалификацию Лиги конференций.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на своем поле проиграл косовской «Дрите» (2:3).

    Перед этим коллектив минимально проиграл этому же сопернику в первом поединке все той же стадии квалификации главного еврокубка со счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Дифферданж» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Тео Брюско и Самир Хаджи — авторы двух голов команды в еврокубках текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах ТНС не проиграл

    • в шести из восьми последних матчей ТНС забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Дифферданжа» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Дифферданж» — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Дифферданжа».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ТНС — Дифферданж?

    Матч ТНС — Дифферданж состоится 23 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч ТНС — Дифферданж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче ТНС — Дифферданж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ТНС — Дифферданж?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ТНС — Дифферданж?

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Дифферданж» — в 3.85.

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    ТНС — Дифферданж: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 23.07.202521:00. Валлийцы покинут европейскую арену?
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