Родина — Черноморец: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.57

21 июля в 1-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Черноморец», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи явно поборются за повышение в классе. Команда заметно окрепла и укрепилась опытными исполнителями.

При этом «Родина» в минувшем первенстве финишировала на 7 позиции. Причем весной игра команды радовала глаз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Родина» разгромила «Шинник» (6:2).

До того команда минимально уступила хабаровчанам. А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Родина» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи нынче выглядят довольно уверенно. Да и пополнение в виде опытного Андрея Егорычева выглядит впечатляюще.

Причем «Родина» традиционно успешно противостоит «морякам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена стартовать как можно увереннее.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» летом пережили полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, полностью новая.

Причем «Черноморец» Нв победил в двух своих последних поединках. Вот только итоговое 3 место в минувшем первенстве не принесло даже выхода в стыки.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Черноморец» Нв одолел «Сочи» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Нефтехимику» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Балтикой» (0:0).

При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» потеряли всех своих лидеров. Да и в новом сочетании только учатся играть.

При этом «Черноморец» Нв не проигрывает «Родина» уже более полутора лет. Более того, «моряки» явно не собираются пасти задних даже с учетом известных обстоятельств.

Команда имеет вполне приличный кадровый потенциал. Да и отобрать очки новороссийцы способны даже у признанных фаворитов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Моряки» намерены зацепиться хотя бы зачетный балл.

Статистика для ставок

«Моряки» победили в 2 своих последних матчах

«Черноморец» Нв уже более полутора лет не проигрывает «Родине»

«Моряки» не проигрывают еще с середины марта

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

Прогноз: «Родина» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка с первых минут матча активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева явно поборются за самые высокие места, к тому же «моряки» летом явно стали слабее.

Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.44