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    «Родина» будет торопиться!

    Родина — Черноморец: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.57

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Черноморец»
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    «Родина»
    21 июля в 1-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Черноморец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 21 Июля 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:30 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи явно поборются за повышение в классе. Команда заметно окрепла и укрепилась опытными исполнителями.

    При этом «Родина» в минувшем первенстве финишировала на 7 позиции. Причем весной игра команды радовала глаз.

    Родина — Черноморец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Родина» разгромила «Шинник» (6:2).

    До того команда минимально уступила хабаровчанам. А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Родина» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи нынче выглядят довольно уверенно. Да и пополнение в виде опытного Андрея Егорычева выглядит впечатляюще.

    Причем «Родина» традиционно успешно противостоит «морякам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена стартовать как можно увереннее.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» летом пережили полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, полностью новая.

    Причем «Черноморец» Нв победил в двух своих последних поединках. Вот только итоговое 3 место в минувшем первенстве не принесло даже выхода в стыки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Черноморец» Нв одолел «Сочи» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Нефтехимику» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Балтикой» (0:0).

    При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моряки» потеряли всех своих лидеров. Да и в новом сочетании только учатся играть.

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    При этом «Черноморец» Нв не проигрывает «Родина» уже более полутора лет. Более того, «моряки» явно не собираются пасти задних даже с учетом известных обстоятельств.

    Команда имеет вполне приличный кадровый потенциал. Да и отобрать очки новороссийцы способны даже у признанных фаворитов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Моряки» намерены зацепиться хотя бы зачетный балл.

    Статистика для ставок

    • «Моряки» победили в 2 своих последних матчах

    • «Черноморец» Нв уже более полутора лет не проигрывает «Родине»

    • «Моряки» не проигрывают еще с середины марта

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

    Прогноз: «Родина» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка с первых минут матча активно понесется в атаку.

    Номинальные хозяева явно поборются за самые высокие места, к тому же «моряки» летом явно стали слабее.

    Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.44

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Родина — Черноморец?

    Матч Родина — Черноморец состоится 21 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Родина — Черноморец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Родина — Черноморец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.57.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Родина — Черноморец?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Родина — Черноморец?

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.88.

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    Родина — Черноморец: прогноз и ставка за 2.57, статистика, коэффициенты матча 21.07.202519:30. «Родина» будет торопиться!
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