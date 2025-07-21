Родина — Черноморец: прогноз на матч Первой лиги и ставка за 2.57

Родина
Черноморец
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи явно поборются за повышение в классе. Команда заметно окрепла и укрепилась опытными исполнителями.
При этом «Родина» в минувшем первенстве финишировала на 7 позиции. Причем весной игра команды радовала глаз.
Родина — Черноморец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Родина» разгромила «Шинник» (6:2).
До того команда минимально уступила хабаровчанам. А вот поединок с тульским «Арсеналом» завершился победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Родина» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи нынче выглядят довольно уверенно. Да и пополнение в виде опытного Андрея Егорычева выглядит впечатляюще.
Причем «Родина» традиционно успешно противостоит «морякам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена стартовать как можно увереннее.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» летом пережили полное переформатирование. После массового исхода игроков команда, по сути, полностью новая.
Причем «Черноморец» Нв победил в двух своих последних поединках. Вот только итоговое 3 место в минувшем первенстве не принесло даже выхода в стыки.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Черноморец» Нв одолел «Сочи» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Нефтехимику» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Балтикой» (0:0).
При этом «Черноморец» Нв в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» потеряли всех своих лидеров. Да и в новом сочетании только учатся играть.
При этом «Черноморец» Нв не проигрывает «Родина» уже более полутора лет. Более того, «моряки» явно не собираются пасти задних даже с учетом известных обстоятельств.
Команда имеет вполне приличный кадровый потенциал. Да и отобрать очки новороссийцы способны даже у признанных фаворитов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Моряки» намерены зацепиться хотя бы зачетный балл.
Статистика для ставок
- «Моряки» победили в 2 своих последних матчах
- «Черноморец» Нв уже более полутора лет не проигрывает «Родине»
- «Моряки» не проигрывают еще с середины марта
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.
- 2.35Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.90Зенит — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 3.50Ахмат — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: «Родина» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка с первых минут матча активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева явно поборются за самые высокие места, к тому же «моряки» летом явно стали слабее.
Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.44