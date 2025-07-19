ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ Александер ИсакФэнтези-футбол в реальности: что даст «Ливерпулю» трансфер Исака Олег КононовИзгнанные из РПЛ, почти банкроты и многообещающие легионеры. Чего ждать от нового сезона Первой лиги?
    Все новости спорта

    «Уфа» начнет сезон Первой лиги с победы

    Уфа — СКА-Хабаровск: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол — 2.60

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на СКА-Хабаровск Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «СКА-Хабаровск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Товарищеский матч между «Спартаком» и ФК «Уфа» в 2024-м году
    19 июля в 1-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 19 Июля 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 16:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: В минувшем сезоне уфимцы спаслись от вылета во Вторую лигу, заняв 15-е место в турнирной таблице Первой лиге с 35 очками при разнице мячей 32:48.

    «Уфа» в минувшем сезоне одержала 9 побед, сыграла 8 раз вничью и проиграла 17 встреч за 34 тура.

    Уфа — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Уфа» провела единственный товарищеский матч перед началом сезона против махачкалинского «Динамо», где была зафиксирована результативная ничья — 1:1.

    В последнем матче сезона-2024/2025 уфимцы обыграли в гостях «Ротор» со счетом 2:0.

    До этого команда из столицы Башкортостана потерпела два поражения подряд с одинаковым счетом 1:2 — в гостях от «Урала» и дома от тульского «Арсенала».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В минувшем сезоне, как упоминалось ранее, «Уфа» в последнем туре спаслась от вылета во Вторую лигу, а товарищеский матч был только один у команды из Башкортостана.

    В последних пяти матчах предыдущего сезона у «Уфы» три победы и два поражения.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане, в свою очередь, боролись за высокие места в минувшем сезоне, но смогли занять только 6-е место в Первой лиге, набрав 53 очка с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 44:41.

    «Армейцы» одержали в 34 матчах 15 побед, сыграли 8 раз вничью и потерпели 11 поражений.

  • Динияр Билялетдинов: Нельзя просто так прийти в Академию «Локо» и сказать «Я — дворовой мастер»
  • Бывший капитан «Локомотива» — о нюансах работы в Академии «железнодорожников», бронзе Евро-2008 и английском периоде карьеры
  • 16/07/2025

    • Последние матчи: Последним матчем хабаровчан является матч 34-го тура Первой лиги-2024/2025, где в гостях команда Алексея Поддубского потерпела поражение от «Урала» со счетом 1:3.

    До этого «армейцы» одержали три победы подряд над «Родиной» (1:0), «Аланией» (4:0) и «КАМАЗом» (2:1).

    Не сыграют: травмированных в составе «армейцев» не имеется.

    Состояние команды: Так как команда из Хабаровска не провела ни одного товарищеского матча в межсезонье, трудно представить, в каком состоянии коллектив подойдет к матчу против «Уфы».

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    По крайней мере, в последних пяти матчах минувшего сезона «армейцы» одержали три победы и потерпели два поражения.

    Статистика для ставок

    • «СКА-Хабаровск» обязательно забивал гол в последних восьми встречах сезона-2024/2025

    • «Уфа» забивала во всех домашних матчах против команды из Хабаровска

    • В прошлом сезоне «армейцы» не проиграли «Уфе»

    Коэффициенты букмекеров: В этом матче по мнению букмекеров нет явного фаворита. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.60. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 2.95. Победа гостей оценивается в 2.70.

    ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.

    Прогноз: Учитывая, что во всех очных матчах «Уфа» непременно забивала в домашних матчах против хабаровчан и наличие предсезонного матча, хозяевам по силам начать сезон с победы.

    Ставка: Победа «Уфы» -0.5 за 2.60

    Прогноз: Учитывая, что Первая лига не отличается особой результативностью, можно также предположить, что победа «Уфы» будет минимальной и ставка на фору может стать хорошим бонусом к основной ставке.

    Ставка: Фора «Уфы» -0.5 за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уфа — СКА-Хабаровск?

    Матч Уфа — СКА-Хабаровск состоится 19 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Уфа — СКА-Хабаровск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Уфы».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уфа — СКА-Хабаровск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Уфы»» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уфа — СКА-Хабаровск?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уфа — СКА-Хабаровск?

    Коэффициенты букмекеров: В этом матче по мнению букмекеров нет явного фаворита. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.60. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 2.95. Победа гостей оценивается в 2.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Александрова — Бондарь
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Удварди — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баэс — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Серундоло — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ким — Казо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  4.17
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Андерсон — Гольцов
  • Бои
  • Завтра в 00:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эблин — Ван Стинис
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уфа — СКА-Хабаровск: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 19.07.202516:00. «Уфа» начнет сезон Первой лиги с победы
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры