Уфа — СКА-Хабаровск: прогноз на матч Первой лиги, ставка на футбол — 2.60

19 июля в 1-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: В минувшем сезоне уфимцы спаслись от вылета во Вторую лигу, заняв 15-е место в турнирной таблице Первой лиге с 35 очками при разнице мячей 32:48.

«Уфа» в минувшем сезоне одержала 9 побед, сыграла 8 раз вничью и проиграла 17 встреч за 34 тура.

Последние матчи: «Уфа» провела единственный товарищеский матч перед началом сезона против махачкалинского «Динамо», где была зафиксирована результативная ничья — 1:1.

В последнем матче сезона-2024/2025 уфимцы обыграли в гостях «Ротор» со счетом 2:0.

До этого команда из столицы Башкортостана потерпела два поражения подряд с одинаковым счетом 1:2 — в гостях от «Урала» и дома от тульского «Арсенала».

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В минувшем сезоне, как упоминалось ранее, «Уфа» в последнем туре спаслась от вылета во Вторую лигу, а товарищеский матч был только один у команды из Башкортостана.

В последних пяти матчах предыдущего сезона у «Уфы» три победы и два поражения.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане, в свою очередь, боролись за высокие места в минувшем сезоне, но смогли занять только 6-е место в Первой лиге, набрав 53 очка с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 44:41.

«Армейцы» одержали в 34 матчах 15 побед, сыграли 8 раз вничью и потерпели 11 поражений.

Последние матчи: Последним матчем хабаровчан является матч 34-го тура Первой лиги-2024/2025, где в гостях команда Алексея Поддубского потерпела поражение от «Урала» со счетом 1:3.

До этого «армейцы» одержали три победы подряд над «Родиной» (1:0), «Аланией» (4:0) и «КАМАЗом» (2:1).

Не сыграют: травмированных в составе «армейцев» не имеется.

Состояние команды: Так как команда из Хабаровска не провела ни одного товарищеского матча в межсезонье, трудно представить, в каком состоянии коллектив подойдет к матчу против «Уфы».

По крайней мере, в последних пяти матчах минувшего сезона «армейцы» одержали три победы и потерпели два поражения.

Статистика для ставок

«СКА-Хабаровск» обязательно забивал гол в последних восьми встречах сезона-2024/2025

«Уфа» забивала во всех домашних матчах против команды из Хабаровска

В прошлом сезоне «армейцы» не проиграли «Уфе»

Коэффициенты букмекеров: В этом матче по мнению букмекеров нет явного фаворита. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.60. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 2.95. Победа гостей оценивается в 2.70.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.

Прогноз: Учитывая, что во всех очных матчах «Уфа» непременно забивала в домашних матчах против хабаровчан и наличие предсезонного матча, хозяевам по силам начать сезон с победы.

Ставка: Победа «Уфы» -0.5 за 2.60

Прогноз: Учитывая, что Первая лига не отличается особой результативностью, можно также предположить, что победа «Уфы» будет минимальной и ставка на фору может стать хорошим бонусом к основной ставке.