20:30Динамо — БалтикаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин«Динамо» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция ЖерсонГотовь сани летом. Семь самых громких трансферов РПЛ межсезонья Хаби Алонсо — главный тренер «Реала»«Галактикос» без тренера? Почему в «Реале» все решают игроки
    Все новости спорта

    «Севилья» загонит «чёрных котов»

    Севилья — Сандерленд. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Севилью Прогнозы на Сандерленд Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Сандерленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доди Лукебакио
    19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Севилья» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    При этом «Севилья» всего на один пункт опередила зону вылета. А вот отличились игроки команды 42 результативными выстрелами в 38 матчах.

    Севилья — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Бирмингему» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Видаду» (1:0). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился досадной коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Севильцы серьезно обновляются в межсезонье. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

    Причем «Севилья» имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов. Команда пропустила 55 мячей в 38 поединках.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не делись.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Чёрные коты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Сандерленд» в плей-офф добыл заветную путевку в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 46 матчах.

  • «Ливерпуль» стал еще лучше, а «МЮ» провалил перестройку. Анализ трансферной кампании «большой шестерки» АПЛ
  • Английские гранды, как обычно, не жалеют денег на усиление состава
  • 16/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрные коты» одолели скромный «Саут Шилдс» (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ковентри» (1:1).

    При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрные коты» относительно преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Сандерленд» победил в двух своих последних поединках. Да и мотивация проверить свои силы на фоне полпреда Ла Лиги огромная.

    Команда в межсезонье заметно обновляется. Вот только «чёрные коты» только-только начали серию своих контрольных матчей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Севильцы пропускают в среднем значительно чаще одного мяча за матч

    • «Чёрные коты» победили в 2 своих последних поединках

    • «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

    Прогноз: Севильцы априори обязаны обыгрывать новичка АПЛ, и явно будут максимально активны в атаке.

    Севильцы имеют в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Севильи» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Севилья — Сандерленд?

    Матч Севилья — Сандерленд состоится 19 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Севилья — Сандерленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Севилья — Сандерленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Севилья — Сандерленд?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Севилья — Сандерленд?

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Андерсон — Гольцов
  • Бои
  • Завтра в 00:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эблин — Ван Стинис
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шаповалов — Уолтон
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Ковачевич
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Канвон — Тэджон
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пхохан — Чонбук
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Токио — Урава
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.32
  • Прогноз на матч Шальке — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Акрон — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Севилья — Сандерленд: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 19.07.202522:00. «Севилья» загонит «чёрных котов»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры