Севилья — Сандерленд. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Севилья» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Севилья» всего на один пункт опередила зону вылета. А вот отличились игроки команды 42 результативными выстрелами в 38 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Бирмингему» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Видаду» (1:0). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился досадной коллизией (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Севильцы серьезно обновляются в межсезонье. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

Причем «Севилья» имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов. Команда пропустила 55 мячей в 38 поединках.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не делись.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Сандерленд» в плей-офф добыл заветную путевку в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 46 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Чёрные коты» одолели скромный «Саут Шилдс» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ковентри» (1:1).

При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрные коты» относительно преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

При этом «Сандерленд» победил в двух своих последних поединках. Да и мотивация проверить свои силы на фоне полпреда Ла Лиги огромная.

Команда в межсезонье заметно обновляется. Вот только «чёрные коты» только-только начали серию своих контрольных матчей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Севильцы пропускают в среднем значительно чаще одного мяча за матч

«Чёрные коты» победили в 2 своих последних поединках

«Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: Севильцы априори обязаны обыгрывать новичка АПЛ, и явно будут максимально активны в атаке.

Севильцы имеют в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Севильи» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75