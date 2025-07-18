Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 18 июля 2025 года

«Атлетико Букараманга»
Турнирное положение: «Атлетико Букараманга» нынче выглядит вполне выгодно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Колумбии.
При этом «Атлетико Букараманга» до последней ничьей победил 2 раза кряду. Да и забивная серия продолжается уже 5 матчей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Букараманга» не смог одолеть «Чико» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Бока Хуниорс» Кали (1:0). А вот поединок с тем же «Чико» завершился непростой викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетико Букараманга» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атлетико Букараманга» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда явно намерена дать бой бразильцам.
Причем «Атлетико Букараманга» имеет довольно скромный по именам состав. Однако команда зачастую умудряется добывать результат даже в самой сложной диспозиции.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена не дать разгуляться атакующей линии соперника.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» в своем чемпионате выступает скромно. Команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико Минейро» лишь на один пункт отстает от топ-6. Да и победила команда лишь в пяти поединках из 13.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Минейро» уступил «Баие» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Интернасьоналю» (2:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сеару» (1:0).
При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атлетико Минейро» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.
При этом «Атлетико Минейро» является миролюбивой командой. В ее активе уже пять ничьих в 13 поединках бразильского чемпионата.
Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и опытнейший Халк способен решить исход матча.
Статистика для ставок
- «Атлетико Букараманга» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Атлетико Минейро» до последней коллизии победил 2 раза кряду
- «Атлетико Минейро» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 2.20Работнички — Торпедо Ж: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Приштина — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.90Ильвес — Шахтёр Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Атлетико Минейро» явно опытнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же свое веское слово наверняка скажет Халк.
Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10