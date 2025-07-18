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    «Атлетико Минейро» удачно погостит в Колумбии

    Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 18 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Букараманга» — «Атлетико Минейро»
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    «Атлетико Минейро»
    18 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Атлетико Букараманга» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Букараманга» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Атлетико Букараманга»

    Турнирное положение: «Атлетико Букараманга» нынче выглядит вполне выгодно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Колумбии.

    При этом «Атлетико Букараманга» до последней ничьей победил 2 раза кряду. Да и забивная серия продолжается уже 5 матчей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Букараманга» не смог одолеть «Чико» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Бока Хуниорс» Кали (1:0). А вот поединок с тем же «Чико» завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетико Букараманга» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атлетико Букараманга» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда явно намерена дать бой бразильцам.

    Причем «Атлетико Букараманга» имеет довольно скромный по именам состав. Однако команда зачастую умудряется добывать результат даже в самой сложной диспозиции.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена не дать разгуляться атакующей линии соперника.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» в своем чемпионате выступает скромно. Команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико Минейро» лишь на один пункт отстает от топ-6. Да и победила команда лишь в пяти поединках из 13.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Минейро» уступил «Баие» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Интернасьоналю» (2:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сеару» (1:0).

    При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атлетико Минейро» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

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    При этом «Атлетико Минейро» является миролюбивой командой. В ее активе уже пять ничьих в 13 поединках бразильского чемпионата.

    Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и опытнейший Халк способен решить исход матча.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Букараманга» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Атлетико Минейро» до последней коллизии победил 2 раза кряду

    • «Атлетико Минейро» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Атлетико Минейро» явно опытнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же свое веское слово наверняка скажет Халк.

    Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро?

    Матч Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро состоится 18 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.

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