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    «Пайде» сохранит преимущество?

    Пайде — Мэгпис. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пайде» — «Мэгпис»
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    «Пайде»
    «Пайде» из Эстонии сыграет дома против «Мэгписа» из Гибралтара в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Мэгпис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Пайде

  • Пайде
    •  Пайде 19:30 Мэгпис

    Мэгпис

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Пайде»

    Турнирная таблица: «Пайде» замыкает тройку призёров в эстонском первенстве. После 20 туров участник Лиги конференций набрала 38 очков.

    Последние матчи: «Пайде» одержал тяжёлую победу над командой «Мэгпис» в квалификации Лиги конференций (3:2). Стоит отметить, что эстонский коллектив трижды выходил вперёд, в составе победителей дубль оформил Саарма и ещё один мяч забил Миллер.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал четыре победы, включая игры Лиги конференций и Чемпионата Эстонии.

    «Мэгпис»

    Турнирная таблица: «Мэгпис» завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций после того, как выиграл Кубок Гибралатара. В финале команда переиграла «Лайонс Гибралтар» (3:1).

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    • Последние матчи: «Мэгипс» проиграл в Лиге конференций «Пайде» со счётом 2:3.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Проигрышная серия «Мэгпис» составляет 5 матчей, команда также уступила в играх с ФК «Европа» (2:4), «Линкольном» (0:1), ФК «Манчестер 62» (0:2) и «Сент-Джозефс» (0:2).

    Статистика для ставок

    • «Мэгпис» — обладатель Кубка Гибралтара

    • «Пайде» — бронзовый призер чемпионата Эстонии

    • «Пайде» обыграл «Мэгпис» в первом матче Лиги конференций (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.80, а победа «Мэгпис» — в 11.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Пайде» будет осторожничать в ответной игре с гибралтарцами, к тому же «Мэгпис» не может выиграть в пяти матчах подряд. Ставим на новую победу эстонского коллектива.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пайде — Мэгпис?

    Матч Пайде — Мэгпис состоится 17 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пайде — Мэгпис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пайде — Мэгпис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пайде — Мэгпис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пайде — Мэгпис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.80, а победа «Мэгпис» — в 11.00.

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