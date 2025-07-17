Пайде — Мэгпис. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Пайде» из Эстонии сыграет дома против «Мэгписа» из Гибралтара в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Мэгпис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пайде»

Турнирная таблица: «Пайде» замыкает тройку призёров в эстонском первенстве. После 20 туров участник Лиги конференций набрала 38 очков.

Последние матчи: «Пайде» одержал тяжёлую победу над командой «Мэгпис» в квалификации Лиги конференций (3:2). Стоит отметить, что эстонский коллектив трижды выходил вперёд, в составе победителей дубль оформил Саарма и ещё один мяч забил Миллер.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал четыре победы, включая игры Лиги конференций и Чемпионата Эстонии.

«Мэгпис»

Турнирная таблица: «Мэгпис» завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций после того, как выиграл Кубок Гибралатара. В финале команда переиграла «Лайонс Гибралтар» (3:1).

Последние матчи: «Мэгипс» проиграл в Лиге конференций «Пайде» со счётом 2:3.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Проигрышная серия «Мэгпис» составляет 5 матчей, команда также уступила в играх с ФК «Европа» (2:4), «Линкольном» (0:1), ФК «Манчестер 62» (0:2) и «Сент-Джозефс» (0:2).

Статистика для ставок

«Мэгпис» — обладатель Кубка Гибралтара

«Пайде» — бронзовый призер чемпионата Эстонии

«Пайде» обыграл «Мэгпис» в первом матче Лиги конференций (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пайде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.80, а победа «Мэгпис» — в 11.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Пайде» будет осторожничать в ответной игре с гибралтарцами, к тому же «Мэгпис» не может выиграть в пяти матчах подряд. Ставим на новую победу эстонского коллектива.

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.