Дюделанж — Атлетик Эскальдес. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

17 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Дюделанж» и «Атлетик Эскальдес». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дюделанж» — «Атлетик Эскальдес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дюделанж»

Турнирное положение: «Дюделанж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Люксембурга.

Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дифферданжа», а также на три очка от второго в таблице «УНА Штрассена».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб проиграл нынешнему сопернику со счетом 0:2, поэтому ему нужно побеждать в ответном поединке с разницей минимум в два гола.

Ранее коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив на своем поле потерпел поражение от «Хомбурга» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Дюделанж» неизменно проигрывал.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей на успех, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в первом поединке.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

«Атлетик Эскальдес»

Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Андорры.

Команда на семь очков отстала от ставшего чемпионом «Интер Клубом Эскальдес», а также на три балла опередила третью в таблице «Санта-Колому».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 2:0, поэтому тепер ему можно даже минимально проиграть.

Перед этим в финале Кубка Андорры прошлого сезона клуб потерпел поражение от «Интер Клуба Эскальдес» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик Эскальдес» выиграл трижды при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в первом поединке, а также фактор чужого поля.

Найри Виейра и Ерай Карпио — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Дюделанжа» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Дюделанжа» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Атлетик Эскальдес» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.40, победа «Атлетика Эскальдес» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Дюделанжа».

Ставка: только одна команда забьет за 2.30