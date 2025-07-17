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    Дюделанж — Атлетик Эскальдес. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    «Дюделанж»
    17 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Дюделанж» и «Атлетик Эскальдес». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дюделанж» — «Атлетик Эскальдес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Дюделанж

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Дюделанж 20:00 Атлетик Клуб Эскальдес

    Атлетик Клуб Эскальдес

  • Эскальдес-Энгордань
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    «Дюделанж»

    Турнирное положение: «Дюделанж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Люксембурга.

    Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дифферданжа», а также на три очка от второго в таблице «УНА Штрассена».

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб проиграл нынешнему сопернику со счетом 0:2, поэтому ему нужно побеждать в ответном поединке с разницей минимум в два гола.

    Ранее коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив на своем поле потерпел поражение от «Хомбурга» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Дюделанж» неизменно проигрывал.

    Такая форма говорит о плохих шансах гостей на успех, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в первом поединке.

    Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

    «Атлетик Эскальдес»

    Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Андорры.

    Команда на семь очков отстала от ставшего чемпионом «Интер Клубом Эскальдес», а также на три балла опередила третью в таблице «Санта-Колому».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 2:0, поэтому тепер ему можно даже минимально проиграть.

    Перед этим в финале Кубка Андорры прошлого сезона клуб потерпел поражение от «Интер Клуба Эскальдес» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик Эскальдес» выиграл трижды при одном поражении.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в первом поединке, а также фактор чужого поля.

    Найри Виейра и Ерай Карпио — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Дюделанжа» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Дюделанжа» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетик Эскальдес» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.40, победа «Атлетика Эскальдес» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Дюделанжа».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дюделанж — Атлетик Эскальдес?

    Матч Дюделанж — Атлетик Эскальдес состоится 17 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дюделанж — Атлетик Эскальдес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дюделанж — Атлетик Эскальдес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дюделанж — Атлетик Эскальдес?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дюделанж — Атлетик Эскальдес?

    Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.40, победа «Атлетика Эскальдес» — в 5.20.

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    Дюделанж — Атлетик Эскальдес: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 17.07.202520:00. Будет ли сенсация в Лиге конференций?
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