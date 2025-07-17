Дюделанж — Атлетик Эскальдес. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Дюделанж
Атлетик Клуб Эскальдес
«Дюделанж»
Турнирное положение: «Дюделанж» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Люксембурга.
Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дифферданжа», а также на три очка от второго в таблице «УНА Штрассена».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб проиграл нынешнему сопернику со счетом 0:2, поэтому ему нужно побеждать в ответном поединке с разницей минимум в два гола.
Ранее коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив на своем поле потерпел поражение от «Хомбурга» (0:1).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Дюделанж» неизменно проигрывал.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей на успех, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в первом поединке.
Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.
«Атлетик Эскальдес»
Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Андорры.
Команда на семь очков отстала от ставшего чемпионом «Интер Клубом Эскальдес», а также на три балла опередила третью в таблице «Санта-Колому».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 2:0, поэтому тепер ему можно даже минимально проиграть.
Перед этим в финале Кубка Андорры прошлого сезона клуб потерпел поражение от «Интер Клуба Эскальдес» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик Эскальдес» выиграл трижды при одном поражении.
Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в первом поединке, а также фактор чужого поля.
Найри Виейра и Ерай Карпио — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Дюделанжа» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Дюделанжа» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Атлетик Эскальдес» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дюделанж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.40, победа «Атлетика Эскальдес» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Дюделанжа».
Ставка: только одна команда забьет за 2.30