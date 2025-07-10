Малишева — Викингур Рейкьявик. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Малишева»
Турнирное положение: «Малишева» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Косова.
Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дриты», а также на девять очков от второго в таблице первенства «Балкани».
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб одержал победу над северомакедонским «Силексом» (3:2).
Ранее в поединке заключительного тура национального чемпионата предыдущей кампании коллектив набрал один балл, сыграв вничью с «Приштиной» (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Малишева» выиграл только дважды при четырех поражениях и трех ничьих.
Это говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Дрилон Хазроллай — лучший бомбардир команды в чемпионате Косова прошлого сезона с 12-ю голами.
«Викингур»
Турнирное положение: «Викингур» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Исландии сезона 2024 года.
Команда при этом лидирует в текущей кампании национального первенства с отрывом в три очка от своего ближайшего преследователя «Валюра» по итогам 14-ти туров.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 14-го тура чемпионата Исландии клуб на чужом поле сыграл вничью с «Вестманнаейяром» (0:0).
Перед этим коллектив набрал три очка, когда в предыдущем туре первенства страны в домашних стенах одержал победу над «Афтурелдингом» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на исландскую лигу, «Викингур» ни разу не проиграл при трех победах.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.
Сразу трое игроков команды — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Исландии текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Малишева» не проиграл
- в трех последних матчах «Малишева» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Викингур» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.50, победа «Малишева» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
Между тем, в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости окажутся сильнее, ведь они превосходят соперника в классе, а также выиграли в трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Викингур» победит за 2.00