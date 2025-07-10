Малишева — Викингур Рейкьявик. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Малишева» и «Викингур» Рейкьявик. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Малишева» — «Викингур» Рейкьявик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Малишева»

Турнирное положение: «Малишева» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Косова.

Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дриты», а также на девять очков от второго в таблице первенства «Балкани».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб одержал победу над северомакедонским «Силексом» (3:2).

Ранее в поединке заключительного тура национального чемпионата предыдущей кампании коллектив набрал один балл, сыграв вничью с «Приштиной» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Малишева» выиграл только дважды при четырех поражениях и трех ничьих.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Дрилон Хазроллай — лучший бомбардир команды в чемпионате Косова прошлого сезона с 12-ю голами.

«Викингур»

Турнирное положение: «Викингур» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Исландии сезона 2024 года.

Команда при этом лидирует в текущей кампании национального первенства с отрывом в три очка от своего ближайшего преследователя «Валюра» по итогам 14-ти туров.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 14-го тура чемпионата Исландии клуб на чужом поле сыграл вничью с «Вестманнаейяром» (0:0).

Перед этим коллектив набрал три очка, когда в предыдущем туре первенства страны в домашних стенах одержал победу над «Афтурелдингом» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на исландскую лигу, «Викингур» ни разу не проиграл при трех победах.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над соперником.

Сразу трое игроков команды — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Исландии текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Малишева» не проиграл

в трех последних матчах «Малишева» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Викингур» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.50, победа «Малишева» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости окажутся сильнее, ведь они превосходят соперника в классе, а также выиграли в трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Викингур» победит за 2.00