Дечич — Силекс. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дечич» и «Силекс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дечич» — «Силекс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дечич»

Турнирное положение: «Дечич» неплохо выступил в последнем чемпионате Черногории. Команда финишировала на 4 позиции.

При этом «Дечич» на 4 очка отстал от медальной зоны. Да и вообще, команда частенько теряла очки на ровном месте.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Дечич» переиграл «Сутьеску» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Морнар Бару» (1:0). А вот поединок с «Петровацем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дечич» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Дечич» победил в двух своих последних поединках. Да и подбор игроков у команды весьма неплохой.

Причем «Дечич» не пропускал в двух своих последних матчах. А вот не пропускает команда уже почти 3 месяца.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Дечич» постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

«Силекс»

Турнирное положение: «Силекс» прилично выступил в своем чемпионате. Команда там финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Силекс» на три очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 19 мячей в 33 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Поединок с «Работничками» принес лишь ничью (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Малишево» (2:3). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Дриту» (2:2).

При этом «Силекс» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Македонцы провели ряд спаррингов. А вот не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

При этом «Силекс» победил в 19 поединках своего чемпионата из 33. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Зато вполне монолитно выглядит оборона македонцев. Вот только в контрольных поединках обнажился ряд проблем в игре команды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Македонцы не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Дечич» победил в 2 своих последних матчах

Македонцы не побеждают уже 5 матчей кряду

«Силекс» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дечич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Дечич» преуспевал в последних матчах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Дечича» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15