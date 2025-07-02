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    Сумеет ли «Навбахор» одолеть «Хорезм»?

    Хорезм — Навбахор. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 2 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Навбахор
    Прогноз и ставки на «Хорезм» — «Навбахор»
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    «Навбахор»
    2 июля в 1/8 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Навбахор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хорезм» — «Навбахор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Хорезм»

    Турнирное положение: «Хорезм» борется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хорезм» на два пункта опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 14 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» уступил «Андижану» (2:3).

    До того команда минимально проиграла «Согдиане». Да и поединок с самаркандским «Динамо» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Хорезм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хорезм» нынче смотрится откровенно бледно. Команда уступила трижды кряду.

    Причем «Хорезм» традиционно неудачно противостоит «Навбахору». Из пяти последних очных поединков команда уступила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.

    «Навбахор»

    Турнирное положение: «Навбахор» бьется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Навбахор» в 14 матчах чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. «Навбахор» разгромил «Машъал» (6:0).

    До того команда нанесла поражение АГМК (3:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Насафу» (0:1).

    При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Навбахор» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 14 поединках чемпионата.

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    При этом «Навбахор» победил только в восьми матчах из 14. А вот отставание от лидера составляет всего шесть зачетных баллов.

    Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно намерена пробиться в полуфинал Кубка страны.

    Статистика для ставок

    • «Навбахор» победил в 2 последних матчах

    • «Хорезм» уступил в 3 своих последних поединках

    • «Навбахор» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.17 и 1.62.

    Прогноз: «Навбахор» явно сильнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Хорезма» явно небезгрешна.

    Ставка: Победа «Навбахора» за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хорезм — Навбахор?

    Матч Хорезм — Навбахор состоится 02 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Хорезм — Навбахор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хорезм — Навбахор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорезм — Навбахор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хорезм — Навбахор?

    Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.11.

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    Хорезм — Навбахор: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 02.07.202518:00. Сумеет ли «Навбахор» одолеть «Хорезм»?
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