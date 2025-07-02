Хорезм — Навбахор. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 2 июля 2025 года

«Хорезм»
Турнирное положение: «Хорезм» борется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Хорезм» на два пункта опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 14 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хорезм» уступил «Андижану» (2:3).
До того команда минимально проиграла «Согдиане». Да и поединок с самаркандским «Динамо» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Хорезм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хорезм» нынче смотрится откровенно бледно. Команда уступила трижды кряду.
Причем «Хорезм» традиционно неудачно противостоит «Навбахору». Из пяти последних очных поединков команда уступила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается прервать свой неудачный сериал.
«Навбахор»
Турнирное положение: «Навбахор» бьется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Навбахор» в 14 матчах чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. «Навбахор» разгромил «Машъал» (6:0).
До того команда нанесла поражение АГМК (3:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Насафу» (0:1).
При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Навбахор» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 14 поединках чемпионата.
При этом «Навбахор» победил только в восьми матчах из 14. А вот отставание от лидера составляет всего шесть зачетных баллов.
Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно намерена пробиться в полуфинал Кубка страны.
Статистика для ставок
- «Навбахор» победил в 2 последних матчах
- «Хорезм» уступил в 3 своих последних поединках
- «Навбахор» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.17 и 1.62.
- 1.82Реал — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.87ЦСКА — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.50Боруссия Д — Монтеррей: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Навбахор» явно сильнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Хорезма» явно небезгрешна.
Ставка: Победа «Навбахора» за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17