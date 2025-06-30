ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипе Луис — главный тренер «Фламенго»Феномен Филипе Луиса. Тренер «Фламенго», который делает сложную работу легкой Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер» Кристофер Нкунку празднует голБуря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал
    Все новости спорта

    РФШ не заметит «Даугавпилс»

    Даугавпилс — РФШ. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии Прогнозы на РФШ Рига
    Прогноз и ставки на «Даугавпилс» — РФШ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янис Икауниек
    30 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Даугавпилс» и РФШ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даугавпилс» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Латвия. Высшая лига 30 Июня 2025 года

    Даугавпилс

  • Латвия. Высшая лига
    •  Даугавпилс 18:00 РФШ

    РФШ

  • Рига
    •

    «Даугавпилс»

    Турнирное положение: «Даугавпилс» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Даугавпилс» на 6 очков отстает от искомой третьей позиции. А вот отличились игроки команды 29 результативными ударами в 20 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Даугавпилс» одолела «Гробиню» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от «Тукумса» (1:2). А вот поединок с «Меттой» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Даугавпилс» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Даугавпилс» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Да и пропускает команда в среднем немногим реже 2 мячей за матч.

    Причем «Даугавпилс» традиционно неудачно противостоит РФШ. В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой одному из лидеров.

    РФШ

    Турнирное положение: РФШ привычно бьется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем РФШ в 20 матчах чемпионата набрала 46 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

  • Дмитрий Селюк: Карпин — это говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы
  • Легендарный футбольный агент — о ситуации с владельцем «Торпедо», прекращении существования «Химок» и коррупции в «Локомотиве»
  • 27/06/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. РФШ одолел «Елгаву» (1:0).

    До того команда сумела одолеть «Ауду» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от главного конкурента «Риги» (1:3).

    При этом РФШ в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: РФШ вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 44 мяча в 20 поединках чемпионата Латвии.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом РФШ пропускает в среднем фактически гол за матч. А вот отставание от лидера составляет уже 5 зачетных баллов.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и сербский форвард Дарко Лемаич настрелял уже 14 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рижане явно не намерены терять драгоценные очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • РФШ обыграл «Даугавпилс» в 6 последних очных поединках

    • Рижане победили в 2 своих последних матчах

    • РФШ в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.55, а победа оппонента — в скромные 11.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.30.

    Прогноз: РФШ сражается за чемпионство, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости выглядят сильнее соперника, да и Лемаич явно улучшит свои результативные показатели.

    Ставка: Фора РФШ -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.28

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даугавпилс — РФШ?

    Матч Даугавпилс — РФШ состоится 30 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даугавпилс — РФШ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора РФШ -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даугавпилс — РФШ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора РФШ -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даугавпилс — РФШ?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даугавпилс — РФШ?

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.55, а победа оппонента — в скромные 11.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Даугавпилс — РФШ: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 30.06.202518:00. РФШ не заметит «Даугавпилс»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры