Даугавпилс — РФШ. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 30 июня 2025 года

30 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Даугавпилс» и РФШ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даугавпилс» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даугавпилс»

Турнирное положение: «Даугавпилс» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Даугавпилс» на 6 очков отстает от искомой третьей позиции. А вот отличились игроки команды 29 результативными ударами в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Даугавпилс» одолела «Гробиню» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Тукумса» (1:2). А вот поединок с «Меттой» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Даугавпилс» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Даугавпилс» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Да и пропускает команда в среднем немногим реже 2 мячей за матч.

Причем «Даугавпилс» традиционно неудачно противостоит РФШ. В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой одному из лидеров.

РФШ

Турнирное положение: РФШ привычно бьется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем РФШ в 20 матчах чемпионата набрала 46 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. РФШ одолел «Елгаву» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Ауду» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от главного конкурента «Риги» (1:3).

При этом РФШ в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: РФШ вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 44 мяча в 20 поединках чемпионата Латвии.

При этом РФШ пропускает в среднем фактически гол за матч. А вот отставание от лидера составляет уже 5 зачетных баллов.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и сербский форвард Дарко Лемаич настрелял уже 14 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рижане явно не намерены терять драгоценные очки на ровном месте.

Статистика для ставок

РФШ обыграл «Даугавпилс» в 6 последних очных поединках

Рижане победили в 2 своих последних матчах

РФШ в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.55, а победа оппонента — в скромные 11.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.30.

Прогноз: РФШ сражается за чемпионство, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, да и Лемаич явно улучшит свои результативные показатели.

Ставка: Фора РФШ -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28