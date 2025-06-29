Енисей — Сокол. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 июня 2025 года

«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы довольно сносно выступили в предыдущем первенстве. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» не смог побороться за выход в стыки. А вот отличились игроки команды всего 36 результативными ударами в 34 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Енисей» разделался с «Тюменью» (4:3).
До того команда не дала себя обыграть «Балтике» (0:0). А вот поединок с «Соколом» завершился непростой победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Енисей» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы только начинают серию контрольных поединков. Зато команда не проигрывал в 3 своих последних матчах.
Причем «Енисей» традиционно успешно противостоит «соколятам». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Андрея Тихонова выглядит мощнее соперника.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы снова сохранили место в первой лиге. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Сокол» в 34 матчах чемпионата набрал 32 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. Саратовцы переиграли «Чайку» (1:0).
До того команда учинила форменный разгром «Шиннику» (4:0). А вот чуть ранее она была бита «Енисеем» (1:2).
При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 25 мячей в 34 поединках минувшего первенства.
При этом «Сокол» победил всего лишь в 7 поединках первенства из 34. Зато с появлением на тренерской скамейке Младена Кашчелана дела пошли в гору.
Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. Победная серия белградцев составляет 3 матча кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Саратовцы явно не боятся оппонента, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.
Статистика для ставок
- Саратовцы победили в 2 своих последних поединках
- «Енисей» в среднем забивает фактически гол за матч
- «Сокол» забивает в среднем реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 4.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.62.
- 2.65Бенфика — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Енисей» мотивирован успешно начать серию контрольных матчах, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Подопечные Тихонова явно максимально настроятся на битву с «Соколом», да и атака команды должна прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Енисея» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21