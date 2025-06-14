АГМК — Шуртан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 июня 2025 года

AGMK
Shortan Guzor
АГМК
Турнирное положение: АГМК привычно борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом АГМК в 11 матчах добыл 23 зачетных балла. А вот отличились игроки команды 21 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК уступил «Насафу» (1:2).
До того команда не сумела переиграть ферганский «Нефтчи» (2:2). А вот поединок с «Кокандом» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках АГМК забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АГМК на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 2 матча кряду.
Причем АГМК традиционно успешно противостоит «Шуртану». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается вернуться на победный путь.
«Шуртан»
Турнирное положение: «Шуртан» обречен на сражение за выживание. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Шуртан» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 5 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шуртан» был бит ферганцами (0:4).
До того команда нанесла поражение «Андижану» (1:0). Плюс чуть ранее она подписала мировую с «Согдианой» (1:1).
При этом «Шуртан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шуртан» крайне слаб в плане реализации. Команда настреляла лишь 4 мяча в 11 поединках чемпионата.
При этом «Шуртан» на 6 очков отстает от спасительной 13 позиции. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только из 11 матчей она уступила 8 раз.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Шуртан» отличился всего 4 забитыми мячами в 11 матчах чемпионата
- АГМК не побеждает 2 матча кряду
- АГМК в среднем забивает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.46 и 1.75.
- 2.10Лех — Легия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.93Туран — Женис: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.15Ашхабад — Аркадаг: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: АГМК на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева бьются за лидерство, и явно не собираются терять очки на ровном месте.
Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.20