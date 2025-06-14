АГМК — Шуртан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 июня 2025 года

14 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Шуртан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч АГМК — «Шуртан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

АГМК

Турнирное положение: АГМК привычно борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК в 11 матчах добыл 23 зачетных балла. А вот отличились игроки команды 21 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК уступил «Насафу» (1:2).

До того команда не сумела переиграть ферганский «Нефтчи» (2:2). А вот поединок с «Кокандом» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках АГМК забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АГМК на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 2 матча кряду.

Причем АГМК традиционно успешно противостоит «Шуртану». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается вернуться на победный путь.

«Шуртан»

Турнирное положение: «Шуртан» обречен на сражение за выживание. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Шуртан» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 5 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шуртан» был бит ферганцами (0:4).

До того команда нанесла поражение «Андижану» (1:0). Плюс чуть ранее она подписала мировую с «Согдианой» (1:1).

При этом «Шуртан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шуртан» крайне слаб в плане реализации. Команда настреляла лишь 4 мяча в 11 поединках чемпионата.

При этом «Шуртан» на 6 очков отстает от спасительной 13 позиции. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только из 11 матчей она уступила 8 раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Шуртан» отличился всего 4 забитыми мячами в 11 матчах чемпионата

АГМК не побеждает 2 матча кряду

АГМК в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.46 и 1.75.

Прогноз: АГМК на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева бьются за лидерство, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.20