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    АГМК начнет без прелюдий

    АГМК — Шуртан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на АГМК — «Шуртан»
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    Футбольный мяч
    14 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Шуртан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч АГМК — «Шуртан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 14 Июня 2025 года

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •  AGMK 19:00 Shortan Guzor

    Shortan Guzor

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК привычно борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом АГМК в 11 матчах добыл 23 зачетных балла. А вот отличились игроки команды 21 результативным выстрелом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК уступил «Насафу» (1:2).

    До того команда не сумела переиграть ферганский «Нефтчи» (2:2). А вот поединок с «Кокандом» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках АГМК забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АГМК на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 2 матча кряду.

    Причем АГМК традиционно успешно противостоит «Шуртану». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается вернуться на победный путь.

    «Шуртан»

    Турнирное положение: «Шуртан» обречен на сражение за выживание. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шуртан» в 11 матчах чемпионата набрал лишь 5 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шуртан» был бит ферганцами (0:4).

    До того команда нанесла поражение «Андижану» (1:0). Плюс чуть ранее она подписала мировую с «Согдианой» (1:1).

    При этом «Шуртан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шуртан» крайне слаб в плане реализации. Команда настреляла лишь 4 мяча в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Шуртан» на 6 очков отстает от спасительной 13 позиции. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только из 11 матчей она уступила 8 раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Шуртан» отличился всего 4 забитыми мячами в 11 матчах чемпионата

    • АГМК не побеждает 2 матча кряду

    • АГМК в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.46 и 1.75.

    Прогноз: АГМК на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева бьются за лидерство, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

    Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АГМК — Шуртан?

    Матч АГМК — Шуртан состоится 14 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч АГМК — Шуртан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АГМК — Шуртан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АГМК — Шуртан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АГМК — Шуртан?

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.15.

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