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    Японцы забьют и… пропустят

    Япония — Индонезия. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Индонезия
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    Сборная Японии
    10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Япония и Индонезия. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Индонезия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия 10 Июня 2025 года

    Япония

  • Токио
    •  Япония 13:35 Индонезия

    Индонезия

  • Джакарта
    •

    Япония

    Турнирное положение: Японцы уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Япония в 9 матчах квалификации набрала 20 очков. Да и забивает команда в среднем чаще двух мячей за матч.

    Япония — Индонезия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Японцы уступили Австралии (0:1).

    При этом чуть ранее Япония подписала мировую с саудитами (0:0). А вот поединок с Бахрейном принес три очка (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Япония добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Японцы уже откровенно доигрывают отборочный турнир. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

    При всем при этом Япония традиционно успешно противостоит Индонезии. Из четырех очных поединков команда победила 3 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Японцы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

    Индонезия

    Турнирное положение: Индонезийцы нынче пребывают на подъеме. Команда уже не опустится ниже 4 места в группе.

    Причем Индонезия в 9 поединках квалификации добыли всего 12 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Индонезийцы переиграли Китай (1:0).

    До того команда с минимальным счетом одолела Бахрейн. А вот чуть раньше она была разбита сильными австралийцами (1:5).

    Вообще же, Индонезия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе индонезийцы находятся на подъеме. Команда победила в двух своих последних матчах.

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    При этом Индонезия имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Индонезийцы в этой встрече вполне будут рады и ничьей. Зато команда не пропускала в двух последних поединках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Индонезийцы постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Индонезийцы победили в 2 последних поединках

    • Японцы не побеждали в двух своих последних матчах

    • Индонезийцы не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Японцы мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, да и индонезийцы не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Япония — Индонезия?

    Матч Япония — Индонезия состоится 10 июня 2025 года в 13:35 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Япония — Индонезия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Япония — Индонезия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония — Индонезия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Япония — Индонезия?

    Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

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