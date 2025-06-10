Япония — Индонезия. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Япония и Индонезия. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Индонезия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Япония

Турнирное положение: Японцы уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Япония в 9 матчах квалификации набрала 20 очков. Да и забивает команда в среднем чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Японцы уступили Австралии (0:1).

При этом чуть ранее Япония подписала мировую с саудитами (0:0). А вот поединок с Бахрейном принес три очка (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Япония добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Японцы уже откровенно доигрывают отборочный турнир. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При всем при этом Япония традиционно успешно противостоит Индонезии. Из четырех очных поединков команда победила 3 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Японцы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезийцы нынче пребывают на подъеме. Команда уже не опустится ниже 4 места в группе.

Причем Индонезия в 9 поединках квалификации добыли всего 12 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Индонезийцы переиграли Китай (1:0).

До того команда с минимальным счетом одолела Бахрейн. А вот чуть раньше она была разбита сильными австралийцами (1:5).

Вообще же, Индонезия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе индонезийцы находятся на подъеме. Команда победила в двух своих последних матчах.

При этом Индонезия имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Индонезийцы в этой встрече вполне будут рады и ничьей. Зато команда не пропускала в двух последних поединках.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Индонезийцы постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Индонезийцы победили в 2 последних поединках

Японцы не побеждали в двух своих последних матчах

Индонезийцы не пропускали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Японцы мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, да и индонезийцы не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10