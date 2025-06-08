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    Гостям удастся завоевать три очка?

    Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр»
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    «Чикаго Файр»
    8 июня в МЛС сыграют «Ди Си Юнайтед» и «Чикаго Файр». Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Июня 2025 года

    Ди Си Юнайтед

  • Вашингтон
    •  Ди Си Юнайтед 02:30 Чикаго Файр

    Чикаго Файр

  • Чикаго
    •

    «Ди Си Юнайтед»

    Турнирное положение: «Ди Си Юнайтед» находится на 12-м месте в таблице. Команда набрала 18 очков в 17 встречах.

    У «Ди Си Юнайтед» 4 победы, 6 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составляет 16-29.

    Последние матчи: Свой последний поединок команда провела удачно. 1 июня «Ди Си Юнайтед» в гостях взял верх над «Цинциннати» со счетом 2:1.

    В прошедшем месяце «Ди Си Юнайтед» из восьми встреч выиграл лишь одну. 4 мая клуб дома одолел «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ди Си Юнайтед» весной совершенно не впечатляет. Команда не лучшим образом проводит домашние встречи.

    На своем поле клуб не побеждает с 4 мая. В родных стенах безвыигрышная серия «Ди Си Юнайтед» составляет пять матчей.

    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: «Чикаго Файр» идет на 11-й позиции в таблице. В активе клуба 22 набранных очка.

    В 15 встречах «Чикаго Файр» одержал 6 побед. Также у команды 4 ничьи и 5 поражений.

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    • Последние матчи: Нынешний месяц «Чикаго Файр» начал с победы. 1 июня клуб на выезде одолел «Орландо Сити» со счетом 3:1.

    С 4 по 25 мая «Чикаго Файр» выиграл четыре матча из шести. Также на этом отрезке у команды были одна ничья и одно поражение.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В мае «Чикаго Файр» смог прибавить. Команда улучшила результаты и выдала впечатляющую победную серию. С 8 по 21 мая «Чикаго Файр» выиграл четыре матча подряд.

    В мае-июне «Чикаго Файр» победил в трех гостевых встречах. Удастся ли вновь завоевать три очка на чужом поле? Букмекеры ждут равный матч и не выделяют явного фаворита.

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    Последний раз команды встретились три месяца назад — 2 марта. «Чикаго Файр» дома не смог победить «Ди Си Юнайтед». Матч закончился со счетом 2:2.

    Статистика для ставок

    • «Ди Си Юнайтед» на своем поле клуб не выигрывает с 4 мая

    • Июнь «Чикаго Файр» начал с победы над «Орландо Сити» со счетом 3:1

    • 2 марта «Чикаго Файр» и «Ди Си Юнайтед» не выявили сильнейшего, сыграв вничью 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.09.

    Прогноз: Букмекеры затруднились выделить фаворита. Может победить любая команда. При равной игре по итогам первого тайма возможна ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.21.

    Прогноз: Более рискованный прогноз, что гости лучше сыграют в атаке и одержат победу.

    Ставка: победа «Чикаго Файр» за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр?

    Матч Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр состоится 08 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья в первом тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья в первом тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр?

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.95.

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    Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 08.06.202502:30. Гостям удастся завоевать три очка?
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