Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 8 июня 2025 года

8 июня в МЛС сыграют «Ди Си Юнайтед» и «Чикаго Файр». Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ди Си Юнайтед»

Турнирное положение: «Ди Си Юнайтед» находится на 12-м месте в таблице. Команда набрала 18 очков в 17 встречах.

У «Ди Си Юнайтед» 4 победы, 6 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составляет 16-29.

Последние матчи: Свой последний поединок команда провела удачно. 1 июня «Ди Си Юнайтед» в гостях взял верх над «Цинциннати» со счетом 2:1.

В прошедшем месяце «Ди Си Юнайтед» из восьми встреч выиграл лишь одну. 4 мая клуб дома одолел «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ди Си Юнайтед» весной совершенно не впечатляет. Команда не лучшим образом проводит домашние встречи.

На своем поле клуб не побеждает с 4 мая. В родных стенах безвыигрышная серия «Ди Си Юнайтед» составляет пять матчей.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» идет на 11-й позиции в таблице. В активе клуба 22 набранных очка.

В 15 встречах «Чикаго Файр» одержал 6 побед. Также у команды 4 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: Нынешний месяц «Чикаго Файр» начал с победы. 1 июня клуб на выезде одолел «Орландо Сити» со счетом 3:1.

С 4 по 25 мая «Чикаго Файр» выиграл четыре матча из шести. Также на этом отрезке у команды были одна ничья и одно поражение.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В мае «Чикаго Файр» смог прибавить. Команда улучшила результаты и выдала впечатляющую победную серию. С 8 по 21 мая «Чикаго Файр» выиграл четыре матча подряд.

В мае-июне «Чикаго Файр» победил в трех гостевых встречах. Удастся ли вновь завоевать три очка на чужом поле? Букмекеры ждут равный матч и не выделяют явного фаворита.

Последний раз команды встретились три месяца назад — 2 марта. «Чикаго Файр» дома не смог победить «Ди Си Юнайтед». Матч закончился со счетом 2:2.

Статистика для ставок

«Ди Си Юнайтед» на своем поле клуб не выигрывает с 4 мая

Июнь «Чикаго Файр» начал с победы над «Орландо Сити» со счетом 3:1

2 марта «Чикаго Файр» и «Ди Си Юнайтед» не выявили сильнейшего, сыграв вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.74 и 2.09.

Прогноз: Букмекеры затруднились выделить фаворита. Может победить любая команда. При равной игре по итогам первого тайма возможна ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.21.

Прогноз: Более рискованный прогноз, что гости лучше сыграют в атаке и одержат победу.

Ставка: победа «Чикаго Файр» за 2.25.