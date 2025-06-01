Специя — Кремонезе: прогноз на ответный стыковой матч Первой лиги Италии по футболу, ставка на матч за 3.30

1 июня в ответном стыковом матче за место в Серии А сыграют «Специя» и «Кремонезе». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Специя» — «Кремонезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Специя»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже успела пройти в плей-офф «Катанзаро».

В сезоне Серии В «орлята» смогли набрать 66 очков и финишировали на третьем месте в турнирной таблице.

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Коллектив из Специи смог за 38 матчей 59 раз поразить ворота соперников и 33 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в первой игре с «Кремонезе» «Специя» сыграла вничью 0:0.

До этого же «бело-черные» смогли дважды победить «Катанзаро» (2:0, 2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим подопечные Луки Д’Анджело завершили чемпионат победой над «Козенцой» (3:1).

Не сыграют: травмированы Мухамадиу Сарр и Дуччо Дель Инноченти.

Состояние команды: сезон для «Специи» сложился достаточно хорошо. Команда не претендовала на то, чтобы напрямую выйти в Серию А, однако третьей стала уверенно.

В прошлом сезоне «Специя» была лишь 15-й, а тут прогресс сразу видно и теперь нужно поставить точку, чтобы подтвердить свой класс.

«Кремонезе»

Турнирное положение: команда из города Кремона уже тоже успела пройти в плей-офф «Стабию».

В Серии В «серо-красные» смогли набрать 61 балл и финишировали на четвертой строчке.

Кремонцы смогли забить 62 мяча, а пропустили всего 44.

Последние матчи: в первой игре «тигры» сыграли вничью со «Специей» (0:0).

До этого кремонский коллектив смог пройти «Стабию», хоть и проиграл один матч (1:2, 3:0).

Перед этим же в чемпионате «Кремонезе» уступил «Пизе» (1:2), но выиграл у «Специи» (3:2).

Не сыграют: в лазарете находится только Джанлука Саро.

Состояние команды: подопечные Джованни Строппы тоже достаточно уверенно в зону плей-офф. В последних матчах «Кремонезе» настраивался именно на эти игры, поэтому действовал недостаточно уверенно.

В прошлом сезоне «Кремонезе» тоже стал четвертым, тоже вышел в финал плей-офф и тоже в первой игры сыграл вничью 0:0 с «Венецией», но в ответной встрече уступил со счетом 0:1.

Статистика для ставок

«Специя» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Кремонезе» выиграл только 1 из последних 4 матчей

В последней очной игре «Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Кремонезе» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: команды примерно равны, поэтому в основное время все может снова завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: это, по сути, финал, поэтому вряд ли мы увидим открытый футбол и большое количество голов.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.25.