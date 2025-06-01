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    Определят ли «Специя» и «Кремонезе» сильнейшего в основное время?

    Специя — Кремонезе: прогноз на ответный стыковой матч Первой лиги Италии по футболу, ставка на матч за 3.30

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Кремонезе»
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    «Специя»
    1 июня в ответном стыковом матче за место в Серии А сыграют «Специя» и «Кремонезе». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Специя» — «Кремонезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B. Переходные матчи 01 Июня 2025 года

    Специя

  • Италия. Серия B. Переходные матчи
    •  Специя 21:30 Кремонезе

    Кремонезе

  • Кремона
    •

    «Специя»

    Турнирное положение: команда из одноименного города уже успела пройти в плей-офф «Катанзаро».

    В сезоне Серии В «орлята» смогли набрать 66 очков и финишировали на третьем месте в турнирной таблице.

    Специя — Кремонезе: коэффициенты букмекеров

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    Коллектив из Специи смог за 38 матчей 59 раз поразить ворота соперников и 33 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в первой игре с «Кремонезе» «Специя» сыграла вничью 0:0.

    До этого же «бело-черные» смогли дважды победить «Катанзаро» (2:0, 2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим подопечные Луки Д’Анджело завершили чемпионат победой над «Козенцой» (3:1).

    Не сыграют: травмированы Мухамадиу Сарр и Дуччо Дель Инноченти.

    Состояние команды: сезон для «Специи» сложился достаточно хорошо. Команда не претендовала на то, чтобы напрямую выйти в Серию А, однако третьей стала уверенно.

    В прошлом сезоне «Специя» была лишь 15-й, а тут прогресс сразу видно и теперь нужно поставить точку, чтобы подтвердить свой класс.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: команда из города Кремона уже тоже успела пройти в плей-офф «Стабию».

    В Серии В «серо-красные» смогли набрать 61 балл и финишировали на четвертой строчке.

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    • Кремонцы смогли забить 62 мяча, а пропустили всего 44.

    Последние матчи: в первой игре «тигры» сыграли вничью со «Специей» (0:0).

    До этого кремонский коллектив смог пройти «Стабию», хоть и проиграл один матч (1:2, 3:0).

    Перед этим же в чемпионате «Кремонезе» уступил «Пизе» (1:2), но выиграл у «Специи» (3:2).

    Не сыграют: в лазарете находится только Джанлука Саро.

    Состояние команды: подопечные Джованни Строппы тоже достаточно уверенно в зону плей-офф. В последних матчах «Кремонезе» настраивался именно на эти игры, поэтому действовал недостаточно уверенно.

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    В прошлом сезоне «Кремонезе» тоже стал четвертым, тоже вышел в финал плей-офф и тоже в первой игры сыграл вничью 0:0 с «Венецией», но в ответной встрече уступил со счетом 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Специя» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • «Кремонезе» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • В последней очной игре «Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью со счетом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Кремонезе» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: команды примерно равны, поэтому в основное время все может снова завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.30.

    Прогноз: это, по сути, финал, поэтому вряд ли мы увидим открытый футбол и большое количество голов.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Специя — Кремонезе?

    Матч Специя — Кремонезе состоится 01 июня 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Специя — Кремонезе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Специя — Кремонезе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Специя — Кремонезе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Специя — Кремонезе?

    Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Кремонезе» — в 3.00.

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    Специя — Кремонезе: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 01.06.202521:30. Определят ли «Специя» и «Кремонезе» сильнейшего в основное время?
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