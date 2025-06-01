Специя — Кремонезе: прогноз на ответный стыковой матч Первой лиги Италии по футболу, ставка на матч за 3.30

Специя
Кремонезе
«Специя»
Турнирное положение: команда из одноименного города уже успела пройти в плей-офф «Катанзаро».
В сезоне Серии В «орлята» смогли набрать 66 очков и финишировали на третьем месте в турнирной таблице.
Специя — Кремонезе: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Специи смог за 38 матчей 59 раз поразить ворота соперников и 33 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в первой игре с «Кремонезе» «Специя» сыграла вничью 0:0.
До этого же «бело-черные» смогли дважды победить «Катанзаро» (2:0, 2:1).
Перед этим подопечные Луки Д’Анджело завершили чемпионат победой над «Козенцой» (3:1).
Не сыграют: травмированы Мухамадиу Сарр и Дуччо Дель Инноченти.
Состояние команды: сезон для «Специи» сложился достаточно хорошо. Команда не претендовала на то, чтобы напрямую выйти в Серию А, однако третьей стала уверенно.
В прошлом сезоне «Специя» была лишь 15-й, а тут прогресс сразу видно и теперь нужно поставить точку, чтобы подтвердить свой класс.
«Кремонезе»
Турнирное положение: команда из города Кремона уже тоже успела пройти в плей-офф «Стабию».
В Серии В «серо-красные» смогли набрать 61 балл и финишировали на четвертой строчке.
Кремонцы смогли забить 62 мяча, а пропустили всего 44.
Последние матчи: в первой игре «тигры» сыграли вничью со «Специей» (0:0).
До этого кремонский коллектив смог пройти «Стабию», хоть и проиграл один матч (1:2, 3:0).
Перед этим же в чемпионате «Кремонезе» уступил «Пизе» (1:2), но выиграл у «Специи» (3:2).
Не сыграют: в лазарете находится только Джанлука Саро.
Состояние команды: подопечные Джованни Строппы тоже достаточно уверенно в зону плей-офф. В последних матчах «Кремонезе» настраивался именно на эти игры, поэтому действовал недостаточно уверенно.
В прошлом сезоне «Кремонезе» тоже стал четвертым, тоже вышел в финал плей-офф и тоже в первой игры сыграл вничью 0:0 с «Венецией», но в ответной встрече уступил со счетом 0:1.
Статистика для ставок
- «Специя» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Кремонезе» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- В последней очной игре «Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью со счетом 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Кремонезе» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.
- 1.72ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Ахмат — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 7.00ПСЖ — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: команды примерно равны, поэтому в основное время все может снова завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.30.
Прогноз: это, по сути, финал, поэтому вряд ли мы увидим открытый футбол и большое количество голов.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.25.