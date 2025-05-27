Курессааре — Флора. Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 27 мая 2025 года

Курессааре
Флора Таллин
«Курессааре»
Турнирное положение: «Курессааре» традиционно бьется за выживание. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Курессааре» на 6 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 12 забитыми мячами в 13 матчах.
Курессааре — Флора Таллин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Курессааре» уступил «Нымме Калью» (0:4).
До того команда нанесла поражение «Калеву» (2:0). А вот поединок с «Пайде» завершился боевой ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две виктории. В этих поединках «Курессааре» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Курессааре» не блещет стабильностью результатов. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Причем «Курессааре» традиционно неудачно противостоит «Флоре». Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только дать бой лидеру будет делом крайне сложным.
«Флора»
Турнирное положение: Таллинцы стартовали весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Флора» лишь на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Победа над «Левадией» получилась непростой (1:0).
До того команда одолела ершистый «Харью» (3:0). А вот чуть ранее она легко и непринужденно расправилась с «Пярну Вапрусом» (3:0).
При этом «Флора» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Флора» вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 29 забитыми мячами в 13 поединках чемпионата.
При этом «Флора» победила в трех своих последних поединках. Так что мотивация сохранить лидерство будет явно зашкаливать.
Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и Рауно Саппинен настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Таллинцы наверняка не испытают проблем с обороной соперника.
Статистика для ставок
- «Флора» победила в 3 своих последних матчах
- «Курессааре» в среднем забивает почти гол за матч
- «Курессааре» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флора» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 8.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.56.
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Прогноз: «Флора» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать на протяжении всего поединка.
Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Фора «Флоры» -2.5 за 2.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.08