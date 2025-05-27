ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая Джон ДжонсСитуация с Джоном Джонсом вышла из-под контроля. «Баунса» пора лишать титула США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта

    «Флора» легко переиграет «Курессааре»

    Курессааре — Флора. Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 27 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии Прогнозы на Флора
    Прогноз и ставки на «Курессааре» — «Флора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рауно Саппинен
    27 мая в 14-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Курессааре» и «Флора». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Курессааре» — «Флора», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Эстония. Премиум-лига 27 Мая 2025 года

    Курессааре

  • Курессааре
    •  Курессааре 18:00 Флора Таллин

    Флора Таллин

  • Эстония. Премиум-лига
    •

    «Курессааре»

    Турнирное положение: «Курессааре» традиционно бьется за выживание. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Курессааре» на 6 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 12 забитыми мячами в 13 матчах.

    Курессааре — Флора Таллин: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 11.006.001.19Бонус$1500
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Курессааре» уступил «Нымме Калью» (0:4).

    До того команда нанесла поражение «Калеву» (2:0). А вот поединок с «Пайде» завершился боевой ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две виктории. В этих поединках «Курессааре» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Курессааре» не блещет стабильностью результатов. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Причем «Курессааре» традиционно неудачно противостоит «Флоре». Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только дать бой лидеру будет делом крайне сложным.

    «Флора»

    Турнирное положение: Таллинцы стартовали весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Флора» лишь на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

  • Вечер слёз в Мадриде: Модрич, Васкес и Анчелотти попрощались с «Бернабеу»
  • На наших глазах закончилась эпоха
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Победа над «Левадией» получилась непростой (1:0).

    До того команда одолела ершистый «Харью» (3:0). А вот чуть ранее она легко и непринужденно расправилась с «Пярну Вапрусом» (3:0).

    При этом «Флора» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Флора» вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 29 забитыми мячами в 13 поединках чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Флора» победила в трех своих последних поединках. Так что мотивация сохранить лидерство будет явно зашкаливать.

    Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и Рауно Саппинен настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Таллинцы наверняка не испытают проблем с обороной соперника.

    Статистика для ставок

    • «Флора» победила в 3 своих последних матчах

    • «Курессааре» в среднем забивает почти гол за матч

    • «Курессааре» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флора» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 8.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.56.

    Прогноз: «Флора» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать на протяжении всего поединка.

    Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Фора «Флоры» -2.5 за 2.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Курессааре — Флора?

    Матч Курессааре — Флора состоится 27 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Курессааре — Флора?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Флоры» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Курессааре — Флора?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Флоры» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Курессааре — Флора?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Курессааре — Флора?

    Коэффициенты букмекеров: «Флора» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 8.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Рузе — Кесслер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шаповалов — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гарсия — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Серундоло — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атман — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Касаткина — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крейчикова — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Таусон — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Киз — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рус — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жанжан — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Курессааре — Флора: прогноз и ставка за 2.92, статистика, коэффициенты матча 27.05.202518:00. «Флора» легко переиграет «Курессааре»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры