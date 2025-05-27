Курессааре — Флора. Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 27 мая 2025 года

27 мая в 14-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Курессааре» и «Флора». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Курессааре» — «Флора», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Курессааре»

Турнирное положение: «Курессааре» традиционно бьется за выживание. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Курессааре» на 6 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 12 забитыми мячами в 13 матчах.

Курессааре — Флора Таллин: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 11.006.001.19Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Курессааре» уступил «Нымме Калью» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Калеву» (2:0). А вот поединок с «Пайде» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две виктории. В этих поединках «Курессааре» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Курессааре» не блещет стабильностью результатов. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Причем «Курессааре» традиционно неудачно противостоит «Флоре». Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только дать бой лидеру будет делом крайне сложным.

«Флора»

Турнирное положение: Таллинцы стартовали весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Флора» лишь на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Победа над «Левадией» получилась непростой (1:0).

До того команда одолела ершистый «Харью» (3:0). А вот чуть ранее она легко и непринужденно расправилась с «Пярну Вапрусом» (3:0).

При этом «Флора» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Флора» вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 29 забитыми мячами в 13 поединках чемпионата.

При этом «Флора» победила в трех своих последних поединках. Так что мотивация сохранить лидерство будет явно зашкаливать.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и Рауно Саппинен настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Таллинцы наверняка не испытают проблем с обороной соперника.

Статистика для ставок

«Флора» победила в 3 своих последних матчах

«Курессааре» в среднем забивает почти гол за матч

«Курессааре» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флора» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 8.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.56.

Прогноз: «Флора» еще прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать на протяжении всего поединка.

Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Фора «Флоры» -2.5 за 2.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.08