Юве Стабия — Кремонезе: прогноз ставки на Серию B 21 мая 2025 года

21 мая в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Италии по футболу сыграют «Юве Стабия» и «Кремонезе». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Юве Стабия» — «Кремонезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юве Стабия»

Турнирное положение: «Юве Стабия» по итогам регулярного розыгрыша итальянской Серии B занял пятую строчку, благодаря чему пробился в плей-офф за право сыграть в элите.

Команда на семь баллов опередила девятую позицию, которая уже не дает возможности сыграть в стыковых поединках за попадание в Серию А.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках квалификации плей-офф второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Палермо» (1:0).

Ранее коллектив в заключительном, 38-м туре национального чемпионата снова-таки в домашних стенах потерял очки, сыграв вничью с «Сампдорией» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Юве Стабия» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть заурядные выступления соперника, а также фактор своего поля.

Андреа Адоранте — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с 15-ю голами.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» по итогам 38-ми туров итальянской Серии B занял четвертую строчку и также получил возможность сыграть в плей-офф за выход в элиту кальчо.

Команда на 15 баллов отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на шесть очков опередила своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 34-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле потерпел поражение от «Пизы» (1:2).

Перед этим в формально заключительном, 38-м туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах оказался сильнее «Специи» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Кремонезе» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешнего соперника уж точно нельзя назвать таким, которого те не могут обыграть.

Франко Васкес — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Юве Стабии» хотя бы одна команда не забивала

в девяти из 12-ти последних матчей «Кремонезе» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Кремонезе» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Юве Стабии» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев было иначе, высокая результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в девяти из 12-ти последних матчей «Кремонезе».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13