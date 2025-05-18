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    «Быки» не дадут себя в обиду

    Лечче — Торино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

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    «Торино»
    18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2025 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 21:45 Торино

    Торино

  • Турин
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    «Лечче»

    Турнирное положение: Салентийцы сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Лечче» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 58 мячей.

    Лечче — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Салентийцы подписали мировую с «Вероной» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Наполи». При этом чуть ранее она дала знатный бой сильной «Аталанте» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Габи Корентен — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Лечче» нынче выглядит бледновато. Команда не может победить еще с конца января.

    Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только забила команда всего 25 мячей в чемпионате.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Быки» осели в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торино» явно постарается финишировать в десятке. При этом забила команда лишь 39 мячей в 36 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Торино» был бит «Интером» (0:2).

    До того команда не сумела одолеть скромную «Венецию» (1:1). А вот поединок с «Наполи» принес полное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Алию Нжие, Маркус Педерсен — травмированы.

    Состояние команды: Туринцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждала в 3 последних матчах.

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    При этом «Торино» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 42 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.

    Туринцы уже четыре с половиной года не пропускают от «Лечче». Да и мотивация завершить сезон в десятке у команды имеется.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же «быки» традиционно успешно противостоят салентийцам.

    Статистика для ставок

    • «Лечче» уже 4 с половиной года не забивал в ворота туринцев

    • «Торино» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Лечче» не может победить с конца января

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.72.

    Прогноз: «Торино» выглядит монолитнее соперника, который к тому же переживает сложный период.

    «Лечче» давно не знает вкуса побед, к тому же имеет огромнейшие проблемы с реализацией.

    Ставка: «Торино» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.31

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лечче — Торино?

    Матч Лечче — Торино состоится 18 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лечче — Торино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торино» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лечче — Торино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торино» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лечче — Торино?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лечче — Торино?

    Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.84.

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    Лечче — Торино: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 18.05.202521:45. «Быки» не дадут себя в обиду
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