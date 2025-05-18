Лечче — Торино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: Салентийцы сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Лечче» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 58 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Салентийцы подписали мировую с «Вероной» (1:1).

До того команда минимально уступила «Наполи». При этом чуть ранее она дала знатный бой сильной «Аталанте» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Габи Корентен — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Лечче» нынче выглядит бледновато. Команда не может победить еще с конца января.

Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только забила команда всего 25 мячей в чемпионате.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» осели в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» явно постарается финишировать в десятке. При этом забила команда лишь 39 мячей в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Торино» был бит «Интером» (0:2).

До того команда не сумела одолеть скромную «Венецию» (1:1). А вот поединок с «Наполи» принес полное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Алию Нжие, Маркус Педерсен — травмированы.

Состояние команды: Туринцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждала в 3 последних матчах.

При этом «Торино» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 42 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.

Туринцы уже четыре с половиной года не пропускают от «Лечче». Да и мотивация завершить сезон в десятке у команды имеется.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же «быки» традиционно успешно противостоят салентийцам.

Статистика для ставок

«Лечче» уже 4 с половиной года не забивал в ворота туринцев

«Торино» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Лечче» не может победить с конца января

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.72.

Прогноз: «Торино» выглядит монолитнее соперника, который к тому же переживает сложный период.

«Лечче» давно не знает вкуса побед, к тому же имеет огромнейшие проблемы с реализацией.

Ставка: «Торино» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31