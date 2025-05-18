Лечче — Торино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

Лечче
Торино
«Лечче»
Турнирное положение: Салентийцы сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице.
При этом «Лечче» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 58 мячей.
Лечче — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Салентийцы подписали мировую с «Вероной» (1:1).
До того команда минимально уступила «Наполи». При этом чуть ранее она дала знатный бой сильной «Аталанте» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Габи Корентен — травмирован.
Состояние команды: «Лечче» нынче выглядит бледновато. Команда не может победить еще с конца января.
Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только забила команда всего 25 мячей в чемпионате.
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» осели в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Торино» явно постарается финишировать в десятке. При этом забила команда лишь 39 мячей в 36 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Торино» был бит «Интером» (0:2).
До того команда не сумела одолеть скромную «Венецию» (1:1). А вот поединок с «Наполи» принес полное разочарование (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Алию Нжие, Маркус Педерсен — травмированы.
Состояние команды: Туринцы нынче выглядят посредственно. Команда не побеждала в 3 последних матчах.
При этом «Торино» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 42 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.
Туринцы уже четыре с половиной года не пропускают от «Лечче». Да и мотивация завершить сезон в десятке у команды имеется.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же «быки» традиционно успешно противостоят салентийцам.
Статистика для ставок
- «Лечче» уже 4 с половиной года не забивал в ворота туринцев
- «Торино» не побеждал в 3 своих последних поединках
- «Лечче» не может победить с конца января
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.72.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.40Ланс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.45Ростов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Торино» выглядит монолитнее соперника, который к тому же переживает сложный период.
«Лечче» давно не знает вкуса побед, к тому же имеет огромнейшие проблемы с реализацией.
Ставка: «Торино» не проиграет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.31