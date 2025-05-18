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    Снимет ли «Комо» очередной скальп?

    Верона — Комо. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Комо»
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    Сеск Фабрегас
    18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 21:45 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Верона» на 5 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 64 мяча.

    Верона — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Веронцы не смогли обыграть «Лечче» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Интеру». При этом чуть ранее была бита столь же скромным «Кальяри» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Верона» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Ондрей Дуда, Томаш Суслов — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Верона» нынче выглядит бледновато. Команда не может победить 7 матчей кряду.

    Матчи с «Комо» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Верона» победила 2 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Веронцы способны обеспечить себе сохранение прописки в элите.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» осел в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Комо» постарается сохранить место в десятке. При этом забила команда 48 мячей в 36 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Комо» переиграл «Кальяри» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Парме» (1:0). Да и поединок с «Дженоа» принес три зачетных балла в копилку (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: Ассане Диао, Альберто Доссена, Серхи Роберто — травмированы.

    Состояние команды: Подопечные Сеска Фабрегаса нынче выглядят блестяще. Команда победила в 6 матчах кряду.

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    При этом «Комо» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 49 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.

    «Комо» уже больше 20 лет не проигрывает «Вероне». Да и мотивация завершить сезон в десятке у команды огромнейшая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Подопечные Сеска Фабрегаса не боятся никого, плюс намерены продлить свой успешный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

    • «Комо» победил в 6 своих последних поединках

    • «Верона» не может победить уже 7 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Комо» выглядит монолитнее соперника, который к тому же переживает сложный период.

    Команда Сеска Фабрегаса намерена сохранить десятую строчку, и явно проведет встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Комо» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Верона — Комо?

    Матч Верона — Комо состоится 18 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Верона — Комо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Верона — Комо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Верона — Комо?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Верона — Комо?

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

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    Верона — Комо: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 18.05.202521:45. Снимет ли «Комо» очередной скальп?
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