Верона — Комо. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

Верона
Комо
«Верона»
Турнирное положение: Веронцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.
При этом «Верона» на 5 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 64 мяча.
Верона — Комо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Веронцы не смогли обыграть «Лечче» (1:1).
До того команда минимально уступила «Интеру». При этом чуть ранее была бита столь же скромным «Кальяри» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Верона» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Ондрей Дуда, Томаш Суслов — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Верона» нынче выглядит бледновато. Команда не может победить 7 матчей кряду.
Матчи с «Комо» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Верона» победила 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Веронцы способны обеспечить себе сохранение прописки в элите.
«Комо»
Турнирное положение: «Комо» осел в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Комо» постарается сохранить место в десятке. При этом забила команда 48 мячей в 36 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Комо» переиграл «Кальяри» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Парме» (1:0). Да и поединок с «Дженоа» принес три зачетных балла в копилку (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Не сыграют: Ассане Диао, Альберто Доссена, Серхи Роберто — травмированы.
Состояние команды: Подопечные Сеска Фабрегаса нынче выглядят блестяще. Команда победила в 6 матчах кряду.
При этом «Комо» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 49 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.
«Комо» уже больше 20 лет не проигрывает «Вероне». Да и мотивация завершить сезон в десятке у команды огромнейшая.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Подопечные Сеска Фабрегаса не боятся никого, плюс намерены продлить свой успешный сериал.
Статистика для ставок
- «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Комо» победил в 6 своих последних поединках
- «Верона» не может победить уже 7 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.05Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.40Ланс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Комо» выглядит монолитнее соперника, который к тому же переживает сложный период.
Команда Сеска Фабрегаса намерена сохранить десятую строчку, и явно проведет встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Комо» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10