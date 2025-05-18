Верона — Комо. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Верона» на 5 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 64 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Веронцы не смогли обыграть «Лечче» (1:1).

До того команда минимально уступила «Интеру». При этом чуть ранее была бита столь же скромным «Кальяри» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Верона» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Ондрей Дуда, Томаш Суслов — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Верона» нынче выглядит бледновато. Команда не может победить 7 матчей кряду.

Матчи с «Комо» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Верона» победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Веронцы способны обеспечить себе сохранение прописки в элите.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» осел в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Комо» постарается сохранить место в десятке. При этом забила команда 48 мячей в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Комо» переиграл «Кальяри» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Парме» (1:0). Да и поединок с «Дженоа» принес три зачетных балла в копилку (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

Не сыграют: Ассане Диао, Альберто Доссена, Серхи Роберто — травмированы.

Состояние команды: Подопечные Сеска Фабрегаса нынче выглядят блестяще. Команда победила в 6 матчах кряду.

При этом «Комо» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 49 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.

«Комо» уже больше 20 лет не проигрывает «Вероне». Да и мотивация завершить сезон в десятке у команды огромнейшая.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Подопечные Сеска Фабрегаса не боятся никого, плюс намерены продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

«Комо» победил в 6 своих последних поединках

«Верона» не может победить уже 7 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Комо» выглядит монолитнее соперника, который к тому же переживает сложный период.

Команда Сеска Фабрегаса намерена сохранить десятую строчку, и явно проведет встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Комо» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10