Страсбург — Гавр. Ставка (к. 4.74) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

Страсбург
Гавр
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» в таблице чемпионата Франции идет на 6-м месте. Команда рассчитывает в следующем сезоне сыграть в еврокубках.
Клуб набрал 57 очков в 33 встречах. У «Страсбурга» 16 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Разница мячей составляет 54-41.
Страсбург — Гавр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В текущем месяце «Страсбург» порадовал болельщиков победой над «ПСЖ» со счетом 2:1. 10 мая команда в гостях уступила «Анже» (1:2).
В последних десяти матчах Лиги 1 «Страсбург» проиграл лишь раз. Напомним, клуб в чемпионате Франции не уступает со 2 февраля, когда был неудачный визит к «Ренну» (0:1).
Состояние команды: «Страсбург» рассчитывает в следующем сезоне выступить в еврокубках. Шансы на это весьма неплохие.
На своем поле «Страсбург» постоянно добивается положительного результата. В родных стенах команда последний раз проигрывала 5 февраля в поединке Кубка Франции с «Анже» (1:3). Домашняя беспроигрышная серия «Страсбурга» составляет семь матчей.
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» в таблице чемпионата Франции находится на 16-й позиции. Команда борется за выживание в Лиге 1.
По итогам 33-х матчей «Гавр» одержал 9 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 20 поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 69 мячей.
Последние матчи: «Гавр» в нынешнем месяце провел две встречи. 4 мая клуб в гостях взял верх над «Осером» со счетом 2:1.
10 мая «Гавр» разочаровал фанатов в родных стенах. Команда в матче чемпионата Франции дома уступила «Марселю» (1:3).
Состояние команды: «Гавр» рискует вылететь в Лигу 2. Заключительный, 34-й тур, имеет для команды огромное значение.
Однако «Страсбург» также серьезно мотивирован. Ожидается интересное противостояние. Букмекеры выделили фаворитами хозяев поля.
В первом круге у «Страсбурга» не возникло никаких проблем. Команда в гостях разгромила «Гавр» со счетом 3:0. Получится ли снова так легко победить?
Статистика для ставок
- В последних десяти матчах Лиги 1 «Страсбург» проиграл лишь раз
- «Гавр» в мае одержал одну победу — над «Осером» со счетом 2:1
- В первом круге «Страсбург» разгромил в гостях «Гавр» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.74, а победа оппонента — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.50.
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Прогноз: «Страсбург» нацелен попасть в еврокубки, а «Гавр» борется за выживание. У обеих команд серьезная турнирная мотивация. Вполне вероятно, что произойдет обмен голами.
Ставка: обе забьют за 1.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче фаворит не возьмет три очка и будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья за 4.74