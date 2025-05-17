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    Команды сыграют вничью?

    Страсбург — Гавр. Ставка (к. 4.74) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Гавр»
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    Далер Кузяев
    17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Гавр». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» в таблице чемпионата Франции идет на 6-м месте. Команда рассчитывает в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

    Клуб набрал 57 очков в 33 встречах. У «Страсбурга» 16 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Разница мячей составляет 54-41.

    Страсбург — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В текущем месяце «Страсбург» порадовал болельщиков победой над «ПСЖ» со счетом 2:1. 10 мая команда в гостях уступила «Анже» (1:2).

    В последних десяти матчах Лиги 1 «Страсбург» проиграл лишь раз. Напомним, клуб в чемпионате Франции не уступает со 2 февраля, когда был неудачный визит к «Ренну» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Страсбург» рассчитывает в следующем сезоне выступить в еврокубках. Шансы на это весьма неплохие.

    На своем поле «Страсбург» постоянно добивается положительного результата. В родных стенах команда последний раз проигрывала 5 февраля в поединке Кубка Франции с «Анже» (1:3). Домашняя беспроигрышная серия «Страсбурга» составляет семь матчей.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» в таблице чемпионата Франции находится на 16-й позиции. Команда борется за выживание в Лиге 1.

    По итогам 33-х матчей «Гавр» одержал 9 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 20 поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 69 мячей.

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    • Последние матчи: «Гавр» в нынешнем месяце провел две встречи. 4 мая клуб в гостях взял верх над «Осером» со счетом 2:1.

    10 мая «Гавр» разочаровал фанатов в родных стенах. Команда в матче чемпионата Франции дома уступила «Марселю» (1:3).

    Состояние команды: «Гавр» рискует вылететь в Лигу 2. Заключительный, 34-й тур, имеет для команды огромное значение.

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    Однако «Страсбург» также серьезно мотивирован. Ожидается интересное противостояние. Букмекеры выделили фаворитами хозяев поля.

    В первом круге у «Страсбурга» не возникло никаких проблем. Команда в гостях разгромила «Гавр» со счетом 3:0. Получится ли снова так легко победить?

    Статистика для ставок

    • В последних десяти матчах Лиги 1 «Страсбург» проиграл лишь раз

    • «Гавр» в мае одержал одну победу — над «Осером» со счетом 2:1

    • В первом круге «Страсбург» разгромил в гостях «Гавр» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.74, а победа оппонента — в 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.50.

    Прогноз: «Страсбург» нацелен попасть в еврокубки, а «Гавр» борется за выживание. У обеих команд серьезная турнирная мотивация. Вполне вероятно, что произойдет обмен голами.

    Ставка: обе забьют за 1.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче фаворит не возьмет три очка и будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 4.74

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Страсбург — Гавр?

    Матч Страсбург — Гавр состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Страсбург — Гавр?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Страсбург — Гавр?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Страсбург — Гавр?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Страсбург — Гавр?

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.74, а победа оппонента — в 5.00.

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