Страсбург — Гавр. Ставка (к. 4.74) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Гавр». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» в таблице чемпионата Франции идет на 6-м месте. Команда рассчитывает в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Клуб набрал 57 очков в 33 встречах. У «Страсбурга» 16 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Разница мячей составляет 54-41.

Последние матчи: В текущем месяце «Страсбург» порадовал болельщиков победой над «ПСЖ» со счетом 2:1. 10 мая команда в гостях уступила «Анже» (1:2).

В последних десяти матчах Лиги 1 «Страсбург» проиграл лишь раз. Напомним, клуб в чемпионате Франции не уступает со 2 февраля, когда был неудачный визит к «Ренну» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Страсбург» рассчитывает в следующем сезоне выступить в еврокубках. Шансы на это весьма неплохие.

На своем поле «Страсбург» постоянно добивается положительного результата. В родных стенах команда последний раз проигрывала 5 февраля в поединке Кубка Франции с «Анже» (1:3). Домашняя беспроигрышная серия «Страсбурга» составляет семь матчей.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» в таблице чемпионата Франции находится на 16-й позиции. Команда борется за выживание в Лиге 1.

По итогам 33-х матчей «Гавр» одержал 9 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 20 поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 69 мячей.

Последние матчи: «Гавр» в нынешнем месяце провел две встречи. 4 мая клуб в гостях взял верх над «Осером» со счетом 2:1.

10 мая «Гавр» разочаровал фанатов в родных стенах. Команда в матче чемпионата Франции дома уступила «Марселю» (1:3).

Состояние команды: «Гавр» рискует вылететь в Лигу 2. Заключительный, 34-й тур, имеет для команды огромное значение.

Однако «Страсбург» также серьезно мотивирован. Ожидается интересное противостояние. Букмекеры выделили фаворитами хозяев поля.

В первом круге у «Страсбурга» не возникло никаких проблем. Команда в гостях разгромила «Гавр» со счетом 3:0. Получится ли снова так легко победить?

Статистика для ставок

В последних десяти матчах Лиги 1 «Страсбург» проиграл лишь раз

«Гавр» в мае одержал одну победу — над «Осером» со счетом 2:1

В первом круге «Страсбург» разгромил в гостях «Гавр» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.74, а победа оппонента — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.50.

Прогноз: «Страсбург» нацелен попасть в еврокубки, а «Гавр» борется за выживание. У обеих команд серьезная турнирная мотивация. Вполне вероятно, что произойдет обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче фаворит не возьмет три очка и будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 4.74