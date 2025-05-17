Нант — Монпелье: 1.95 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после 33-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.

«Нант» пребывает на 15-й позиции с отрывом в два балла от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны (16-е место), а также в три очка от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Осером» (1:1).

Ранее в 32-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Анже» с результатом 0:1 теперь уже в домашних стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Элиа, Дукуре и Соу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» три раза сыграл вничью, а в пяти последних поединках ни разу не выиграл.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, они все же немалы, если их перевес в классе, а также фактор своего поля.

Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» после 33-х туров французского первенства находится на самом дне турнирной таблицы и уже готовится к выступлению во втором дивизионе.

«Монпелье» пребывает на последней, 18-й строчке и уже давно лишился шансов на выживание в элитном дивизионе страны.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах потерпел поражение от ПСЖ (1:4).

Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле остался без очков, проиграв «Бресту» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Сен-Люс, Силла, Пэи, Саньян, Жюльен, Гегин, Иссуфу и Максимович, дисквалифицированы — Файад и Нзингула.

Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Монпелье» 13 раз проиграл при одной ничьей.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле против более сильного и мотивированного соперника, который борется за выживание.

Танги Кулибали — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Нанта» забивали меньше 2,5 голов

в восьми из 11-ти последних матчей «Монпелье» забивала только одна команда

в девяти из 11-ти последних матчей «Монпелье» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Монпелье» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в восьми из 11-ти последних матчей «Монпелье».

Ставка: только одна команда забьет за 2.20.