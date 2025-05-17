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    Избежит ли «Нант» плей-офф за выживание?

    Нант — Монпелье: 1.95 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Монпелье»
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    Маттис Аблин
    17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 22:00 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» после 33-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.

    «Нант» пребывает на 15-й позиции с отрывом в два балла от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны (16-е место), а также в три очка от зоны вылета.

    Нант — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Осером» (1:1).

    Ранее в 32-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Анже» с результатом 0:1 теперь уже в домашних стенах.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Элиа, Дукуре и Соу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» три раза сыграл вничью, а в пяти последних поединках ни разу не выиграл.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, они все же немалы, если их перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» после 33-х туров французского первенства находится на самом дне турнирной таблицы и уже готовится к выступлению во втором дивизионе.

    «Монпелье» пребывает на последней, 18-й строчке и уже давно лишился шансов на выживание в элитном дивизионе страны.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах потерпел поражение от ПСЖ (1:4).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле остался без очков, проиграв «Бресту» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Сен-Люс, Силла, Пэи, Саньян, Жюльен, Гегин, Иссуфу и Максимович, дисквалифицированы — Файад и Нзингула.

    Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Монпелье» 13 раз проиграл при одной ничьей.

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    Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле против более сильного и мотивированного соперника, который борется за выживание.

    Танги Кулибали — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Нанта» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из 11-ти последних матчей «Монпелье» забивала только одна команда

    • в девяти из 11-ти последних матчей «Монпелье» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Монпелье» — в 6.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в восьми из 11-ти последних матчей «Монпелье».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нант — Монпелье?

    Матч Нант — Монпелье состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нант — Монпелье?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нант — Монпелье?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет » с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нант — Монпелье?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нант — Монпелье?

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Монпелье» — в 6.20.

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    Нант — Монпелье: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 17.05.202522:00. Избежит ли «Нант» плей-офф за выживание?
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