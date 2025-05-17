Нант — Монпелье: 1.95 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

Нант
Монпелье
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» после 33-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.
«Нант» пребывает на 15-й позиции с отрывом в два балла от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны (16-е место), а также в три очка от зоны вылета.
Нант — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Осером» (1:1).
Ранее в 32-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Анже» с результатом 0:1 теперь уже в домашних стенах.
Не сыграют: травмированы — Элиа, Дукуре и Соу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Нант» три раза сыграл вничью, а в пяти последних поединках ни разу не выиграл.
Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, тем не менее, они все же немалы, если их перевес в классе, а также фактор своего поля.
Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» после 33-х туров французского первенства находится на самом дне турнирной таблицы и уже готовится к выступлению во втором дивизионе.
«Монпелье» пребывает на последней, 18-й строчке и уже давно лишился шансов на выживание в элитном дивизионе страны.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах потерпел поражение от ПСЖ (1:4).
Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле остался без очков, проиграв «Бресту» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Сен-Люс, Силла, Пэи, Саньян, Жюльен, Гегин, Иссуфу и Максимович, дисквалифицированы — Файад и Нзингула.
Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Монпелье» 13 раз проиграл при одной ничьей.
Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле против более сильного и мотивированного соперника, который борется за выживание.
Танги Кулибали — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Нанта» забивали меньше 2,5 голов
- в восьми из 11-ти последних матчей «Монпелье» забивала только одна команда
- в девяти из 11-ти последних матчей «Монпелье» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Монпелье» — в 6.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в восьми из 11-ти последних матчей «Монпелье».
Ставка: только одна команда забьет за 2.20.