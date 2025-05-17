Лион — Анже. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

Лион
Анже
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» борются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Лион» лишь на 3 зачетных балла отстает от топ-6. А вот забила команда 63 мяча в 33 поединках чемпионата.
Лион — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Монако» (0:2).
До того команда проиграла еще и «Лансу» (1:2). При этом чуть ранее она сумела уверенно переиграть «Ренн» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лион» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован.
Состояние команды: «Ткачи» крепки, вот только в последнее время сбавили обороты. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» должны и сами побеждать, и надеяться на осечки конкурентов.
«Анже»
Турнирное положение: «Скисты» уже могут выдохнуть спокойно. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Анже» уже обеспечил себе прописку в элите на будущий сезон. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Скисты» переиграли «Страсбур» (2:1).
До того команда минимально одолела «Нант». А вот поединок с «Лиллем» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Зинедин Ферхат — травмирован. Яссин Бельхдим — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Скисты» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Плюс команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Анже» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 32 мяча в 33 матчах Лиги 1.
В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и отсутствие мотивации на последний тур явно сыграет свою роль.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается достойно завершить чемпионат.
Статистика для ставок
- «Анже» в среднем забивает фактически гол за матч
- «Ткачи» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч
- В четырех последних очных поединках «ткачи» обыграли «Анже»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 2.15Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 2.40Астон Вилла — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Оренбург — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: «Ткачи» сражаются за попадание в еврокубки, и уж точно будут максимально активны в атаке.
«Лион» явно сильнее соперника, к тому же «Анже» уже потерял турнирную мотивацию.
Ставка: Обе не забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке лионцы учинят разгром «Анже».
Ставка: Фора «Лиона» -2.5 за 2.85