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    Лион — Анже. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Анже»
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    Александр Ляказетт
    17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Анже». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Анже», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» борются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Лион» лишь на 3 зачетных балла отстает от топ-6. А вот забила команда 63 мяча в 33 поединках чемпионата.

    Лион — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Монако» (0:2).

    До того команда проиграла еще и «Лансу» (1:2). При этом чуть ранее она сумела уверенно переиграть «Ренн» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лион» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» крепки, вот только в последнее время сбавили обороты. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» должны и сами побеждать, и надеяться на осечки конкурентов.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Скисты» уже могут выдохнуть спокойно. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Анже» уже обеспечил себе прописку в элите на будущий сезон. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Скисты» переиграли «Страсбур» (2:1).

    До того команда минимально одолела «Нант». А вот поединок с «Лиллем» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Зинедин Ферхат — травмирован. Яссин Бельхдим — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Скисты» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Плюс команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Анже» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 32 мяча в 33 матчах Лиги 1.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и отсутствие мотивации на последний тур явно сыграет свою роль.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается достойно завершить чемпионат.

    Статистика для ставок

    • «Анже» в среднем забивает фактически гол за матч

    • «Ткачи» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    • В четырех последних очных поединках «ткачи» обыграли «Анже»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Ткачи» сражаются за попадание в еврокубки, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    «Лион» явно сильнее соперника, к тому же «Анже» уже потерял турнирную мотивацию.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке лионцы учинят разгром «Анже».

    Ставка: Фора «Лиона» -2.5 за 2.85

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лион — Анже?

    Матч Лион — Анже состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лион — Анже?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лион — Анже?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лион — Анже?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лион — Анже?

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.

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    Лион — Анже: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 17.05.202522:00. Отличиться сумеет лишь один из оппонентов
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