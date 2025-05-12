Аталанта — Рома. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия A, 12 мая 2025 года

Аталанта
Рома
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски проводят весьма качественный сезон. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Аталанта» на 5 очков опережает идущий следом «Ювентус». А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Аталанта — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски разгромили «Монцу» (4:0).
До того команда не смогла обыграть «Лечче» (1:1). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Милан».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Сеад Колашинац — травмирован. Исак Хин — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Аталанта» нынче выглядит довольно монолитно. Земляки Труффальдино не проигрывают 4 матча кряду.
Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски намерены закрепиться на третьей позиции.
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Рома» отстает от первой четверки лишь по дополнительным показателям. При этом забила команда 50 мячей в 35 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Волки» одолели «Фиорентину» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Интеру» (1:0). Да и встреча с «Вероной» завершилась непростой викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.
Состояние команды: «Волки» нынче встали на победный путь. Команда победила трижды кряду, не пропустив ни разу.
При этом «Рома» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 32 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.
«Волки» в двух последних очных поединках уступила «Аталанте». Римляне не могут обыграть клуб из Бергамо уже без малого 3 года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать в своем стиле. «Волки» способны найти свой шанс в контратаках.
Статистика для ставок
- «Рома» победила в 3 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч
- «Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 4.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.05.
- 2.00Наполи — Дженоа: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.92Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.90Кайсериспор — Антальяспор: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аталанта» традиционно успешно противостоит римлянам, и наверняка будет активно атаковать.
Бергамаски прекрасно атакуют, притом, что оборона римлян нынче выглядит весьма монолитно.
Ставка: Победа «Аталанты» за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.05