Аталанта — Рома. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия A, 12 мая 2025 года

12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски проводят весьма качественный сезон. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аталанта» на 5 очков опережает идущий следом «Ювентус». А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски разгромили «Монцу» (4:0).

До того команда не смогла обыграть «Лечче» (1:1). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Милан».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Сеад Колашинац — травмирован. Исак Хин — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Аталанта» нынче выглядит довольно монолитно. Земляки Труффальдино не проигрывают 4 матча кряду.

Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски намерены закрепиться на третьей позиции.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» отстает от первой четверки лишь по дополнительным показателям. При этом забила команда 50 мячей в 35 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Волки» одолели «Фиорентину» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Интеру» (1:0). Да и встреча с «Вероной» завершилась непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.

Состояние команды: «Волки» нынче встали на победный путь. Команда победила трижды кряду, не пропустив ни разу.

При этом «Рома» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 32 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.

«Волки» в двух последних очных поединках уступила «Аталанте». Римляне не могут обыграть клуб из Бергамо уже без малого 3 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в своем стиле. «Волки» способны найти свой шанс в контратаках.

Статистика для ставок

«Рома» победила в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

«Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 4.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.05.

Прогноз: «Аталанта» традиционно успешно противостоит римлянам, и наверняка будет активно атаковать.

Бергамаски прекрасно атакуют, притом, что оборона римлян нынче выглядит весьма монолитно.

Ставка: Победа «Аталанты» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05