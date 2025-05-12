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    Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»

    Аталанта — Рома. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия A, 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Рома»
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    Матео Ретеги
    12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски проводят весьма качественный сезон. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аталанта» на 5 очков опережает идущий следом «Ювентус». А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

    Аталанта — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски разгромили «Монцу» (4:0).

    До того команда не смогла обыграть «Лечче» (1:1). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Милан».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Сеад Колашинац — травмирован. Исак Хин — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Аталанта» нынче выглядит довольно монолитно. Земляки Труффальдино не проигрывают 4 матча кряду.

    Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски намерены закрепиться на третьей позиции.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рома» отстает от первой четверки лишь по дополнительным показателям. При этом забила команда 50 мячей в 35 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Волки» одолели «Фиорентину» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Интеру» (1:0). Да и встреча с «Вероной» завершилась непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.

    Состояние команды: «Волки» нынче встали на победный путь. Команда победила трижды кряду, не пропустив ни разу.

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    При этом «Рома» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 32 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.

    «Волки» в двух последних очных поединках уступила «Аталанте». Римляне не могут обыграть клуб из Бергамо уже без малого 3 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в своем стиле. «Волки» способны найти свой шанс в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Рома» победила в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

    • «Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 4.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.05.

    Прогноз: «Аталанта» традиционно успешно противостоит римлянам, и наверняка будет активно атаковать.

    Бергамаски прекрасно атакуют, притом, что оборона римлян нынче выглядит весьма монолитно.

    Ставка: Победа «Аталанты» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аталанта — Рома?

    Матч Аталанта — Рома состоится 12 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аталанта — Рома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аталанта — Рома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аталанта — Рома?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аталанта — Рома?

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 4.04.

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    Аталанта — Рома: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 12.05.202521:45. Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
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