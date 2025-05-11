Штутгарт — Аугсбург: ставка и прогноз с коэффициентом 2.25 на матч 11 мая 2025 года

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Аугсбург». Встреча пройдет 11 мая и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Аугсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 44 очка и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в шесть очков от зоны континентальных турниров за два тура до конца сезона, поэтому в случае осечки теряет шансы на еврокубки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура национального первенства швабы на чужом поле переиграли «Санкт-Паули» (1:0).

Перед этим в поединке 31-го тура Бундеслиги коллектив и вовсе остался без баллов, в домашних стенах потерпев поражение от «Хайденхайма» — 0:1.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Чейз, Загаду, Мийо, Туре, Диль, Стергиу и Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Штутгарт» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть и на своем поле, тем более что соперник примерно соответствует их классу.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 32-х тура чемпионата Германии набрал 43 очка и уже лишился шансов на попадание в еврокубки.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в семь баллов от зоны континентальных турниров (топ-6), а также в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура немецкого первенства клуб на своем поле проиграл «Хольштайн Килю» — 1:3.

Перед этим в 31-м туре национального чемпионата баварцы также остались без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпели поражение от «Байера» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Кюджюкшахин, Бериша, Бэнкс и Кабадайи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Аугсбург» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем более что налицо отсутствие у них серьезной турнирной мотивации.

Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда

в шести из девяти последних матчей «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Аугсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.55. Ничья — в 4.50, победа «Аугсбурга» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивала лишь одна команда. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в двух из трех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из девяти последних матчей «Аугсбурга».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.45