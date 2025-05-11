1-й таймДинамо Мх — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Энрике«Динамо» Мх — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция Букайо СакаПочему «Арсенал» снова не выиграл титул АПЛ и как всё изменить «Севилья»Лузеры в лиге, герои в Европе: шокирующие истории триумфа
    Все новости спорта

    Сохранит ли «Штутгарт» шансы на еврокубки?

    Штутгарт — Аугсбург: ставка и прогноз с коэффициентом 2.25 на матч 11 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрмедин Демирович
    В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Аугсбург». Встреча пройдет 11 мая и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Аугсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Мая 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 32-х туров чемпионата Германии набрал 44 очка и все еще претендует на попадание в еврокубки.

    Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в шесть очков от зоны континентальных турниров за два тура до конца сезона, поэтому в случае осечки теряет шансы на еврокубки.

    Штутгарт — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура национального первенства швабы на чужом поле переиграли «Санкт-Паули» (1:0).

    Перед этим в поединке 31-го тура Бундеслиги коллектив и вовсе остался без баллов, в домашних стенах потерпев поражение от «Хайденхайма» — 0:1.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Чейз, Загаду, Мийо, Туре, Диль, Стергиу и Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Штутгарт» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть и на своем поле, тем более что соперник примерно соответствует их классу.

    Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 32-х тура чемпионата Германии набрал 43 очка и уже лишился шансов на попадание в еврокубки.

    Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в семь баллов от зоны континентальных турниров (топ-6), а также в один пункт от нынешнего соперника.

  • Тихая революция. Как Компани вернул «Баварии» титул и правильную атмосферу
  • В Мюнхене уверены, что наконец-то нашли для «Баварии» идеального тренера
  • 08/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура немецкого первенства клуб на своем поле проиграл «Хольштайн Килю» — 1:3.

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата баварцы также остались без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпели поражение от «Байера» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Кюджюкшахин, Бериша, Бэнкс и Кабадайи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Аугсбург» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем более что налицо отсутствие у них серьезной турнирной мотивации.

    Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда

    • в шести из девяти последних матчей «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Аугсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.55. Ничья — в 4.50, победа «Аугсбурга» — в 5.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивала лишь одна команда. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из девяти последних матчей «Аугсбурга».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Штутгарт — Аугсбург?

    Матч Штутгарт — Аугсбург состоится 11 мая 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Штутгарт — Аугсбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Штутгарт — Аугсбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Штутгарт — Аугсбург?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Штутгарт — Аугсбург?

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.55. Ничья — в 4.50, победа «Аугсбурга» — в 5.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ипсвич — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сельта — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боузкова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.16
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Штутгарт — Аугсбург: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 11.05.202520:30. Сохранит ли «Штутгарт» шансы на еврокубки?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры