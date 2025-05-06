Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 6 мая 2025 года

Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шэньхуа
«Мэйчжоу Хакка»
Турнирное положение: «Мэйчжоу Хакка» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Мэйчжоу Хакка» на 5 очков отстает от топ-5. А вот в среднем команда забивает фактически 2 гола за матч.
Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мэйчжоу Хакка» уступила «Циндао Вест Коаст» (1:3).
До того команда подписала мировую с «Циндао Хайниу» (1:1). А вот поединок с «Шеньчжэнем» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мэйчжоу Хакка» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мэйчжоу Хакка» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 2 последних поединках.
Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды складываются исторически неудачно. «Мэйчжоу Хакка» в 5 последних очных поединках уступила сопернику.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой одному из лидеров. Команда явно не собирается лишь обороняться.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Шанхайцы привычно бьются за лидерство. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда Леонида Слуцкого провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Ченду».
До того команда нанесла поражение «Шаньдун Тайшань» (1:0). А вот чуть ранее она легко переиграла «Ухань Фри Таунс» (2:0).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 10 матчах чемпионата Китая.
При этом «Шанхай Шеньхуа» потенциально способен прибавить. Да и Андре Луис отличился пока всего 4 результативными выстрелами.
Интересно, что шанхайцы обыграли «Мэйчжоу Хакку» во всех 6 очных поединках. Причем в двух последних команда не пропустила ни разу.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Слуцкого постарается быстро реабилитироваться за последнюю неудачу.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч
- «Мэйчжоу Хакка» не побеждала в 2 последних поединках
- «Мэйчжоу Хакка» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.
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Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют сложности в плане надежности тылов, да и команда Слуцкого явно поднатореет во всех игровых компонентах.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00