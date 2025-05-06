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    Команда Слуцкого начнет без экивоков

    Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 6 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    6 мая в 11-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Мэйчжоу Хакка» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 06 Мая 2025 года

    Мэйчжоу Хакка

  • Мэйчжоу
    •  Мэйчжоу Хакка 14:00 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Мэйчжоу Хакка»

    Турнирное положение: «Мэйчжоу Хакка» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мэйчжоу Хакка» на 5 очков отстает от топ-5. А вот в среднем команда забивает фактически 2 гола за матч.

    Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мэйчжоу Хакка» уступила «Циндао Вест Коаст» (1:3).

    До того команда подписала мировую с «Циндао Хайниу» (1:1). А вот поединок с «Шеньчжэнем» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мэйчжоу Хакка» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мэйчжоу Хакка» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 2 последних поединках.

    Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды складываются исторически неудачно. «Мэйчжоу Хакка» в 5 последних очных поединках уступила сопернику.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой одному из лидеров. Команда явно не собирается лишь обороняться.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Шанхайцы привычно бьются за лидерство. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда Леонида Слуцкого провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Ченду».

    До того команда нанесла поражение «Шаньдун Тайшань» (1:0). А вот чуть ранее она легко переиграла «Ухань Фри Таунс» (2:0).

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 10 матчах чемпионата Китая.

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    При этом «Шанхай Шеньхуа» потенциально способен прибавить. Да и Андре Луис отличился пока всего 4 результативными выстрелами.

    Интересно, что шанхайцы обыграли «Мэйчжоу Хакку» во всех 6 очных поединках. Причем в двух последних команда не пропустила ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Слуцкого постарается быстро реабилитироваться за последнюю неудачу.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

    • «Мэйчжоу Хакка» не побеждала в 2 последних поединках

    • «Мэйчжоу Хакка» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева имеют сложности в плане надежности тылов, да и команда Слуцкого явно поднатореет во всех игровых компонентах.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа?

    Матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа состоится 06 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: Китай. Суперлига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа?

    Смотреть матч турнира Китай. Суперлига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа?

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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    Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 06.05.202514:00. Команда Слуцкого начнет без экивоков
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