Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 6 мая 2025 года

6 мая в 11-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Мэйчжоу Хакка» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мэйчжоу Хакка»

Турнирное положение: «Мэйчжоу Хакка» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Мэйчжоу Хакка» на 5 очков отстает от топ-5. А вот в среднем команда забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мэйчжоу Хакка» уступила «Циндао Вест Коаст» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Циндао Хайниу» (1:1). А вот поединок с «Шеньчжэнем» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мэйчжоу Хакка» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мэйчжоу Хакка» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 2 последних поединках.

Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды складываются исторически неудачно. «Мэйчжоу Хакка» в 5 последних очных поединках уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой одному из лидеров. Команда явно не собирается лишь обороняться.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы привычно бьются за лидерство. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда Леонида Слуцкого провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Ченду».

До того команда нанесла поражение «Шаньдун Тайшань» (1:0). А вот чуть ранее она легко переиграла «Ухань Фри Таунс» (2:0).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 10 матчах чемпионата Китая.

При этом «Шанхай Шеньхуа» потенциально способен прибавить. Да и Андре Луис отличился пока всего 4 результативными выстрелами.

Интересно, что шанхайцы обыграли «Мэйчжоу Хакку» во всех 6 очных поединках. Причем в двух последних команда не пропустила ни разу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Слуцкого постарается быстро реабилитироваться за последнюю неудачу.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

«Мэйчжоу Хакка» не побеждала в 2 последних поединках

«Мэйчжоу Хакка» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют сложности в плане надежности тылов, да и команда Слуцкого явно поднатореет во всех игровых компонентах.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00