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    Окажется ли «Боавишта» близка к вылету?

    АВС — Боавишта: прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Португалии, 5 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на АВС — «Боавишта»
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    Мигел Рейзиньо
    В понедельник, 5 мая, в 32-м туре португальской Примейры АВС дома примет «Боавишту». Начало игры запланировано на 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Боавишта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 05 Мая 2025 года

    АВС

  • Вила-даз-Авиш
    •  АВС 22:15 Боавишта

    Боавишта

  • Порту
    •

    АВС

    Турнирное положение: АВС по итогам 31-го тура португальского первенства набрал 24 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 16-ю строчку в зоне плей-офф за выживание и на пять очков отстает от безопасного 15-го места, а также на три пункта опережает нынешнего соперника, а заодно и зону вылета.

    АВС — Боавишта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура Примейры клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Бенфики» (0:6).

    Перед этим в 30-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, в домашних стенах разойдясь мировой с «Каза Пия» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, АВС шесть раз проиграл и ни разу не выиграл.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов даже на ничью, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля все же позволяют им рассчитывать на очки.

    Джон Меркадо и Нене — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

    «Боавишта»

    Турнирное положение: «Боавишта» по итогам 31-го тура португальского первенства набрала 21 балл и отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 17-ю строчку в зоне вылета и на восемь очков отстает от безопасного 15-го места, а также на три пункта от зоны плей-офф за выживание — 16-й позиции.

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  • 01/05/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура чемпионата страны клуб с результатом 0:5 проиграл лиссабонскому «Спортингу».

    Перед этим коллектив в 30-м туре того же внутреннего турнира набрал максимум очков, одержав победу над «Фаренсе» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Боавишта» пять раз проиграла при двух победах.

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    Это обещает гостям не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно на чужом поле, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет им рассчитывать на очки.

    Мигел Рейзиньо и Роберт Боженик — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей АВС проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей АВС забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Боавишты» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АВС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.35, победа «Боавишты» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, двух из четырех последних матчей хозяева не забивали и при этом пропускали.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Боавишты».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АВС — Боавишта?

    Матч АВС — Боавишта состоится 05 мая 2025 года в 22:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч АВС — Боавишта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АВС — Боавишта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АВС — Боавишта?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АВС — Боавишта?

    Коэффициенты букмекеров: АВС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.35, победа «Боавишты» — в 3.55.

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    АВС — Боавишта: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 05.05.202522:15. Окажется ли «Боавишта» близка к вылету?
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