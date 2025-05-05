АВС — Боавишта: прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Португалии, 5 мая 2025 года

В понедельник, 5 мая, в 32-м туре португальской Примейры АВС дома примет «Боавишту». Начало игры запланировано на 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Боавишта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

АВС

Турнирное положение: АВС по итогам 31-го тура португальского первенства набрал 24 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю строчку в зоне плей-офф за выживание и на пять очков отстает от безопасного 15-го места, а также на три пункта опережает нынешнего соперника, а заодно и зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура Примейры клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Бенфики» (0:6).

Перед этим в 30-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, в домашних стенах разойдясь мировой с «Каза Пия» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, АВС шесть раз проиграл и ни разу не выиграл.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов даже на ничью, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля все же позволяют им рассчитывать на очки.

Джон Меркадо и Нене — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

«Боавишта»

Турнирное положение: «Боавишта» по итогам 31-го тура португальского первенства набрала 21 балл и отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 17-ю строчку в зоне вылета и на восемь очков отстает от безопасного 15-го места, а также на три пункта от зоны плей-офф за выживание — 16-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура чемпионата страны клуб с результатом 0:5 проиграл лиссабонскому «Спортингу».

Перед этим коллектив в 30-м туре того же внутреннего турнира набрал максимум очков, одержав победу над «Фаренсе» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Боавишта» пять раз проиграла при двух победах.

Это обещает гостям не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно на чужом поле, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет им рассчитывать на очки.

Мигел Рейзиньо и Роберт Боженик — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей АВС проиграл

в четырех из пяти последних матчей АВС забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Боавишты» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АВС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.35, победа «Боавишты» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Вместе с тем, двух из четырех последних матчей хозяева не забивали и при этом пропускали.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Боавишты».

Ставка: только одна команда забьет за 2.35