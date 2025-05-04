Осер — Гавр. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Гавр». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: Бургундцы ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Осер» уже не пробьется в зону еврокубков. А вот забила команда 45 мячей в 31 поединке чемпионата Франции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Бургундцы разгромили «Ланс» (4:0).

До того команда потерпела поражение от «Лилля» (1:3). При этом чуть ранее она уступила еще и «Лиону» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Осер» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Кевин Дануа — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Бургундцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осер» победил 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бургундцы окрылены шикарным выездом в Ланс.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» пытаются избежать вылета из элиты. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» набрал всего 28 очков в 31 поединке. При этом в собственные ворота команда пропустила 65 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. «Гавр» подписал мировую с «Монако» (1:1).

До того команда достойно уступила ПСЖ (1:2). А вот поединок с «Ренном» принес форменное разочарование (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гавр» на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. Да и пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

При этом «Гавр» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 34 мяча в 31 матче чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Вот только очки «небесным» даются уж чересчур натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Небесным» срочно нужны очки, так что команда будет рисковать.

Статистика для ставок

«Гавр» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Осер» до последней виктории уступил дважды кряду

«Гавр» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее одного из аутсайдеров чемпионата, и уж точно будут активны в атаке.

«Осер» намерен завершить чемпионат как можно выше в таблице, да и «небесные» не блещут в плане реализации.

Ставка: Победа «Осера» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00