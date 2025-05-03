Сент-Этьен — Монако: прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, Лига 1

3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Монако». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Сент-Этьен» на 3 пункта отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 34 мяча в 31 поединке французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёные» уступили «Страсбуру» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:1). При этом чуть ранее она расписала паритет с «Брестом» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: Бенжамин Бушуари — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Зелёные» нынче не блещут стабильностью. А вот оборона команды результативно ошиблась аж 71 раз.

Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» уступил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зелёные» намерены зацепиться хотя бы за стыки.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски бьются за вторую позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на 3 очка отстает от идущего вторым «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Монегаски подписали мирное соглашение с «Гавром» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Страсбур» (0:0). А вот поединок с «Марселем» принес яркую викторию (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Александр Головин — травмирован. Ламин Камара — дисквалифицирован.

Состояние команды: Монегаски нынче несколько забуксовали. Команда не побеждала в 2 последних поединках.

При этом «Монако» относительно преуспевает в плане реализации. Монегаски настреляли 58 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Россиянин Александр Головин снова угодил в клубный лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же монегаски обыграли «Сент-Этьен» в 4 последних очных поединках.

Статистика для ставок

Монегаски не проигрывали в 3 последних матчах

«Сент-Этьен» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

«Зелёные» в среднем забивают чуть больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: Номинальные гости борются за второе место, так что наверняка будут активны в атаке.

«Сент-Этьен» всеми силами пытается удержаться в элите, так что явно не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 3.40