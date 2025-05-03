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    «Сент-Этьен» не даст себя в обиду

    Сент-Этьен — Монако: прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, Лига 1

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Монако»
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    «Сент-Этьен»
    3 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Монако». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Мая 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 22:05 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зелёные» бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Сент-Этьен» на 3 пункта отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 34 мяча в 31 поединке французского чемпионата.

    Сент-Этьен — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёные» уступили «Страсбуру» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Лиону» (2:1). При этом чуть ранее она расписала паритет с «Брестом» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: Бенжамин Бушуари — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Зелёные» нынче не блещут стабильностью. А вот оборона команды результативно ошиблась аж 71 раз.

    Матчи с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зелёные» намерены зацепиться хотя бы за стыки.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски бьются за вторую позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монако» на 3 очка отстает от идущего вторым «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Монегаски подписали мирное соглашение с «Гавром» (1:1).

    До того команда не сумела одолеть «Страсбур» (0:0). А вот поединок с «Марселем» принес яркую викторию (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Александр Головин — травмирован. Ламин Камара — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Монегаски нынче несколько забуксовали. Команда не побеждала в 2 последних поединках.

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    При этом «Монако» относительно преуспевает в плане реализации. Монегаски настреляли 58 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Россиянин Александр Головин снова угодил в клубный лазарет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же монегаски обыграли «Сент-Этьен» в 4 последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • Монегаски не проигрывали в 3 последних матчах

    • «Сент-Этьен» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    • «Зелёные» в среднем забивают чуть больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: Номинальные гости борются за второе место, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Сент-Этьен» всеми силами пытается удержаться в элите, так что явно не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Этьен — Монако?

    Матч Сент-Этьен — Монако состоится 03 мая 2025 года в 22:05 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Этьен — Монако?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Сент-Этьен» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Этьен — Монако?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Сент-Этьен» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Этьен — Монако?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Этьен — Монако?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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    Сент-Этьен — Монако: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 03.05.202522:05. «Сент-Этьен» не даст себя в обиду
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