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    «Алдиер» снова победит!

    Алдиер — Бишкек Сити. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 2 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Бишкек Сити»
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    «Алдиер»
    2 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Бишкек Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 02 Мая 2025 года

    Алдиер

  • Куршаб
    •  Алдиер 15:00 Bishkek City

    Bishkek City

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» пока не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» в 7 стартовых матчах добыл 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Алдиер» переиграл «Азиягол» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Таланту» (2:1). А вот поединок с «Абдыш-Атой» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Алдиер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алдиер» нынче выглядит весьма прилично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем «Алдиер» явно намеревается побороться за попадание в топ-5. Да и в последних поединках команда заметно прибавила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут атаковать. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.

    «Бишкек Сити»

    Турнирное положение: «Бишкек Сити» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бишкек Сити» в 7 матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата обыграть не удалось (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Дордоя» (0:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Мурас Юнайтед».

    При этом «Бишкек Сити» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бишкек Сити» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 7 мячей в 7 турах.

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    При этом «Бишкек Сити» ныне угодил в психологическую яму. До последней ничьей она уступила 5 раз подряд.

    А вот отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и проблемы с надежностью тылов у команды огромнейшие.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бишкек Сити» постарается извлечь максимальную пользу из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Бишкек Сити» не может победить 6 матчей кряду

    • «Алдиер» победил в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

    Прогноз: «Алдиер» нынче выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости пребывают в кризисе, да и «Алдиер» явно поднатореет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Алдиера» за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алдиер — Бишкек Сити?

    Матч Алдиер — Бишкек Сити состоится 02 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алдиер — Бишкек Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алдиер — Бишкек Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алдиер — Бишкек Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алдиер — Бишкек Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.15.

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    Алдиер — Бишкек Сити: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 02.05.202513:00. «Алдиер» снова победит!
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