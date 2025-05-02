Алдиер — Бишкек Сити. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 2 мая 2025 года

2 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Бишкек Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» пока не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» в 7 стартовых матчах добыл 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Алдиер» переиграл «Азиягол» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Таланту» (2:1). А вот поединок с «Абдыш-Атой» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Алдиер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алдиер» нынче выглядит весьма прилично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Алдиер» явно намеревается побороться за попадание в топ-5. Да и в последних поединках команда заметно прибавила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут атаковать. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Бишкек Сити» в 7 матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата обыграть не удалось (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Дордоя» (0:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Мурас Юнайтед».

При этом «Бишкек Сити» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бишкек Сити» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 7 мячей в 7 турах.

При этом «Бишкек Сити» ныне угодил в психологическую яму. До последней ничьей она уступила 5 раз подряд.

А вот отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и проблемы с надежностью тылов у команды огромнейшие.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бишкек Сити» постарается извлечь максимальную пользу из контратак.

Статистика для ставок

«Бишкек Сити» не может победить 6 матчей кряду

«Алдиер» победил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Алдиер» нынче выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости пребывают в кризисе, да и «Алдиер» явно поднатореет в плане реализации.

Ставка: Победа «Алдиера» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30