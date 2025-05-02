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    «Абдыш-Ата» начнет без экивоков

    Абдыш-Ата — Талант: 2.08 — сильная ставка на чемпионат Кыргызстана

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    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Талант»
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    «Абдыш-Ата»
    2 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Талант». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Талант», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 02 Мая 2025 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 17:00 Талант

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» в 7 стартовых матчах добыл 12 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» уступил «Алаю» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Алге» (1:0). Да и поединок с «Алдиером» завершился весьма непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Абдыш-Ата» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» не блещет стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

    Матчи с «Талантом» для команды складываются исторически удачно. «Абдыш-Ата» в 5 последних очных поединках победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от группы лидеров. Команда явно будет активно атаковать.

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Талант» в 7 матчах чемпионата набрал всего 5 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Алге».

    До того команда потерпела поражение от «Алдиера» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

    При этом «Талант» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Талант» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 9 мячей в 7 турах.

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    При этом «Талант» не побеждает уже 6 матчей подряд. Да и проиграла команда в двух своих последних поединках.

    А вот «Абдыш-Ата» команда не обыгрывала еще ни разу в истории. Причем в четырех последних очных поединках она уступила сопернику.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Талант» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • «Талант» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Абдыш-Ата» в среднем пропускает гол за матч

    • «Талант» уступил «Абдыш-Ата» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 1.99.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Абдыш-Ата» явно поднатореет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.74

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Абдыш-Ата — Талант?

    Матч Абдыш-Ата — Талант состоится 02 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Абдыш-Ата — Талант?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Абдыш-Ата — Талант?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Абдыш-Ата — Талант?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Абдыш-Ата — Талант?

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.16.

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    Абдыш-Ата — Талант: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 02.05.202516:00. «Абдыш-Ата» начнет без экивоков
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