Абдыш-Ата — Талант: 2.08 — сильная ставка на чемпионат Кыргызстана

2 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Талант». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Талант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» в 7 стартовых матчах добыл 12 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» уступил «Алаю» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Алге» (1:0). Да и поединок с «Алдиером» завершился весьма непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Абдыш-Ата» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Абдыш-Ата» не блещет стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Матчи с «Талантом» для команды складываются исторически удачно. «Абдыш-Ата» в 5 последних очных поединках победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от группы лидеров. Команда явно будет активно атаковать.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Талант» в 7 матчах чемпионата набрал всего 5 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Алге».

До того команда потерпела поражение от «Алдиера» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

При этом «Талант» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Талант» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 9 мячей в 7 турах.

При этом «Талант» не побеждает уже 6 матчей подряд. Да и проиграла команда в двух своих последних поединках.

А вот «Абдыш-Ата» команда не обыгрывала еще ни разу в истории. Причем в четырех последних очных поединках она уступила сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Талант» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

«Талант» уступил в 2 своих последних поединках

«Абдыш-Ата» в среднем пропускает гол за матч

«Талант» уступил «Абдыш-Ата» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 1.99.

Прогноз: «Абдыш-Ата» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Абдыш-Ата» явно поднатореет в плане реализации.

Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.74