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    Вольфсберг — Хартберг: Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок Австрии, 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсберг» — «Хартберг»
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    «Вольфсберг»
    В рамках финала Кубка Австрии «Вольфсберг» сыграет против «Хартберга». Поединок пройдет 1 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсберг» — «Хартберг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австрия. Кубок 01 Мая 2025 года

    Вольфсберг

  • Вольфсберг
    •  Вольфсберг 18:00 Хартберг

    Хартберг

  • Хартберг
    •

    «Вольфсберг»

    Турнирное положение: «Вольфсберг» на пути в финал прошел «Драсбург», «Валлерн/Мариенкирхен», «Аустрию» из Клагенфурта, «Шварц-Вайс» из Брегенца и ЛАСК.

    Команда по итогам 28-ми туров австрийской Бундеслиги занимает третью позицию, на три балла отставая от лидера венской «Аустрии», а также от второго «Штурма».

    Вольфсберг — Хартберг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства «Волки» в домашних стенах одержали победу над «Зальцбургом» (2:1).

    В предыдущей игре в 27-м туре австрийского первенства коллектив на чужом поле набрал только один балл, разойдясь мировой с тем же «Зальцбургом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсберг» три раза выиграл при одной ничьей, в семи последних матчах ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех в финале национального Кубка, особенно если учесть их перевес в классе, а также неубедительную форму соперника.

    Тьерно Бальйо — лучший бомбардир команды в Кубке Австрии текущего сезона с тремя голами.

    «Хартберг»

    Турнирное положение: «Хартберг» на предыдущих стадиях Кубка Австрии «Бишофсхофен», «Лафиниц», «Аустрию» из Лустенау, «Стрипфинг» и венскую «Аустрию».

    Команда после 28-ми туров австрийской Бундеслиги занимает вторую позицию в раунде борьбы за выживание с отрывом в семь очков от зоны вылета.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Грацером» (1:1).

    Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах разобрался с тем же «Грацером» — 3:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хартберг» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы хотя бы на то, чтобы выстоять в финале турнира в основное время, тем не менее, разница в классе — явно не в их пользу.

    Донис Авдияй — лучший бомбардир команды в Кубке Австрии текущего сезона с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Вольфсберга» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Вольфсберга» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Хартберг» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсберг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Хартберга» — в 4.90. Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вольфсберга».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вольфсберг — Хартберг?

    Матч Вольфсберг — Хартберг состоится 01 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вольфсберг — Хартберг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вольфсберг — Хартберг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вольфсберг — Хартберг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вольфсберг — Хартберг?

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсберг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Хартберга» — в 4.90. Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

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    Вольфсберг — Хартберг: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 01.05.202518:00. Кто выиграет Кубок Австрии?
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