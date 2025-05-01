Вольфсберг — Хартберг: Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок Австрии, 1 мая 2025 года

В рамках финала Кубка Австрии «Вольфсберг» сыграет против «Хартберга». Поединок пройдет 1 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсберг» — «Хартберг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вольфсберг»

Турнирное положение: «Вольфсберг» на пути в финал прошел «Драсбург», «Валлерн/Мариенкирхен», «Аустрию» из Клагенфурта, «Шварц-Вайс» из Брегенца и ЛАСК.

Команда по итогам 28-ми туров австрийской Бундеслиги занимает третью позицию, на три балла отставая от лидера венской «Аустрии», а также от второго «Штурма».

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Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства «Волки» в домашних стенах одержали победу над «Зальцбургом» (2:1).

В предыдущей игре в 27-м туре австрийского первенства коллектив на чужом поле набрал только один балл, разойдясь мировой с тем же «Зальцбургом» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсберг» три раза выиграл при одной ничьей, в семи последних матчах ни разу не проиграл.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех в финале национального Кубка, особенно если учесть их перевес в классе, а также неубедительную форму соперника.

Тьерно Бальйо — лучший бомбардир команды в Кубке Австрии текущего сезона с тремя голами.

«Хартберг»

Турнирное положение: «Хартберг» на предыдущих стадиях Кубка Австрии «Бишофсхофен», «Лафиниц», «Аустрию» из Лустенау, «Стрипфинг» и венскую «Аустрию».

Команда после 28-ми туров австрийской Бундеслиги занимает вторую позицию в раунде борьбы за выживание с отрывом в семь очков от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Грацером» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах разобрался с тем же «Грацером» — 3:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хартберг» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы хотя бы на то, чтобы выстоять в финале турнира в основное время, тем не менее, разница в классе — явно не в их пользу.

Донис Авдияй — лучший бомбардир команды в Кубке Австрии текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Вольфсберга» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Вольфсберга» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Хартберг» не проиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.