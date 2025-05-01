Вольфсберг — Хартберг: Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок Австрии, 1 мая 2025 года

Вольфсберг
Хартберг
«Вольфсберг»
Турнирное положение: «Вольфсберг» на пути в финал прошел «Драсбург», «Валлерн/Мариенкирхен», «Аустрию» из Клагенфурта, «Шварц-Вайс» из Брегенца и ЛАСК.
Команда по итогам 28-ми туров австрийской Бундеслиги занимает третью позицию, на три балла отставая от лидера венской «Аустрии», а также от второго «Штурма».
Вольфсберг — Хартберг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства «Волки» в домашних стенах одержали победу над «Зальцбургом» (2:1).
В предыдущей игре в 27-м туре австрийского первенства коллектив на чужом поле набрал только один балл, разойдясь мировой с тем же «Зальцбургом» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсберг» три раза выиграл при одной ничьей, в семи последних матчах ни разу не проиграл.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на успех в финале национального Кубка, особенно если учесть их перевес в классе, а также неубедительную форму соперника.
Тьерно Бальйо — лучший бомбардир команды в Кубке Австрии текущего сезона с тремя голами.
«Хартберг»
Турнирное положение: «Хартберг» на предыдущих стадиях Кубка Австрии «Бишофсхофен», «Лафиниц», «Аустрию» из Лустенау, «Стрипфинг» и венскую «Аустрию».
Команда после 28-ми туров австрийской Бундеслиги занимает вторую позицию в раунде борьбы за выживание с отрывом в семь очков от зоны вылета.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Грацером» (1:1).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах разобрался с тем же «Грацером» — 3:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хартберг» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы хотя бы на то, чтобы выстоять в финале турнира в основное время, тем не менее, разница в классе — явно не в их пользу.
Донис Авдияй — лучший бомбардир команды в Кубке Австрии текущего сезона с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Вольфсберга» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Вольфсберга» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Хартберг» не проиграл.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.
Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
- 2.60Барселона — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.26Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.09Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вольфсберга».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35
Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вольфсберга».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35