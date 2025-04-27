Анже — Лилль: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 27 апреля 2025 года

Анже
Лилль
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает 15-ю позицию в турнирной таблице и борется за выживание в элите.
«Анже» набрал 30 баллов и на три очка опережает как зону вылета (17-18-я строчки), так и зону плей-офф за выживание в Лиге 1 (16-е место).
Анже — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Ницце» (1:2).
Ранее в игре 29-го тура французского чемпионата коллектив теперь уже в домашних стенах набрал три очка, обыграв «Монпелье» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмирован — Дьен, Белькебла, Биумла и Шериф, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл семь раз при одной победе.
Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» после 30-ти туров французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.
«Лилль» пребывает на пятом месте в зоне еврокубков с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а заодно и четвертой «Ниццы», которая провела на игру больше.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах обыграл «Осер» (3:1).
Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле также набрал три балла, переиграв «Тулузу» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Лилль» выиграл три раза при одном поражении.
Это говорит о хорошей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы соперника.
Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 16-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Лилля» больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Лилля» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа «Анже» — в 6.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лилля».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45.