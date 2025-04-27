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    Вернется ли «Лилль» в зону Лиги чемпионов?

    Анже — Лилль: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Лилль». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Апреля 2025 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 16:00 Лилль

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает 15-ю позицию в турнирной таблице и борется за выживание в элите.

    «Анже» набрал 30 баллов и на три очка опережает как зону вылета (17-18-я строчки), так и зону плей-офф за выживание в Лиге 1 (16-е место).

    Анже — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Ницце» (1:2).

    Ранее в игре 29-го тура французского чемпионата коллектив теперь уже в домашних стенах набрал три очка, обыграв «Монпелье» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Дьен, Белькебла, Биумла и Шериф, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл семь раз при одной победе.

    Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» после 30-ти туров французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

    «Лилль» пребывает на пятом месте в зоне еврокубков с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а заодно и четвертой «Ниццы», которая провела на игру больше.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах обыграл «Осер» (3:1).

    Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле также набрал три балла, переиграв «Тулузу» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Лилль» выиграл три раза при одном поражении.

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    Это говорит о хорошей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы соперника.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Лилля» больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Лилля» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа «Анже» — в 6.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лилля».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Анже — Лилль?

    Матч Анже — Лилль состоится 27 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Анже — Лилль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Анже — Лилль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Анже — Лилль?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Анже — Лилль?

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа «Анже» — в 6.40.

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    Анже — Лилль: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 27.04.202516:00. Вернется ли «Лилль» в зону Лиги чемпионов?
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