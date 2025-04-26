КАМАЗ — Родина. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 апреля 2025 года

26 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

При этом КАМАЗ на 10 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 29 матчах первенства.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Челнинцы подписали мировую с «Нефтехимиком» (0:0).

До того команда не уступила «Енисею» (0:0). При этом чуть ранее она с боем уступила статусному «Уралу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках КАМАЗ забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Челнинцы в последнее время не блистают. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Матчи с «Родиной» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ победил и уступил по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Челнинцы вполне способны найти свои шансы в контратаках.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи уже наверняка не зацепятся за стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Родина» на 9 очков отстает от заветной первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 29 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Москвичи уверенно расправились с «Уфой» (2:0).

До того команда переиграла еще и «Сокол» (2:1). Да и поединок с «Сочи» принес заслуженные три очка (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи слабоваты в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 29 матчах.

При этом «Родина» победила в 4 своих последних поединках. А вот в первом круге москвичи минимально уступили КАМАЗу.

Москвичи в среднем пропускают реже одного гола за матч. Да и последние успехи явно окрылили игроков «Родины».

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Москвичи явно намерены подняться как можно выше в таблице.

Статистика для ставок

Москвичи победили в 4 своих последних матчах

КАМАЗ не выигрывает 3 матча кряду

Челнинцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

Прогноз: Москвичи на данном этапе прибавляют, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

КАМАЗ никому за здорово живешь очки не отдает, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Ничья за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Родина» переиграет челнинцев.

Ставка: Победа «Родины» за 2.85