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    КАМАЗ подпишет мировую с «Родиной»

    КАМАЗ — Родина. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Родина»
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    КАМАЗ
    26 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Апреля 2025 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 17:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом КАМАЗ на 10 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 29 матчах первенства.

    КамАЗ — Родина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Челнинцы подписали мировую с «Нефтехимиком» (0:0).

    До того команда не уступила «Енисею» (0:0). При этом чуть ранее она с боем уступила статусному «Уралу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках КАМАЗ забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Челнинцы в последнее время не блистают. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

    Матчи с «Родиной» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ победил и уступил по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Челнинцы вполне способны найти свои шансы в контратаках.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи уже наверняка не зацепятся за стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Родина» на 9 очков отстает от заветной первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Москвичи уверенно расправились с «Уфой» (2:0).

    До того команда переиграла еще и «Сокол» (2:1). Да и поединок с «Сочи» принес заслуженные три очка (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи слабоваты в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 29 матчах.

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    При этом «Родина» победила в 4 своих последних поединках. А вот в первом круге москвичи минимально уступили КАМАЗу.

    Москвичи в среднем пропускают реже одного гола за матч. Да и последние успехи явно окрылили игроков «Родины».

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Москвичи явно намерены подняться как можно выше в таблице.

    Статистика для ставок

    • Москвичи победили в 4 своих последних матчах

    • КАМАЗ не выигрывает 3 матча кряду

    • Челнинцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

    Прогноз: Москвичи на данном этапе прибавляют, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    КАМАЗ никому за здорово живешь очки не отдает, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Ничья за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Родина» переиграет челнинцев.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.85

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч КАМАЗ — Родина?

    Матч КАМАЗ — Родина состоится 26 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч КАМАЗ — Родина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче КАМАЗ — Родина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча КАМАЗ — Родина?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче КАМАЗ — Родина?

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.85.

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